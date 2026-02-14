НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+21°C

Сейчас в Ярославле
Погода+21°

облачно, без осадков

ощущается как +21

0 м/c,

 755мм 60%
Подробнее
1 Пробки
USD 71,21
EUR 82,54
«Локомотив» вернулся
Почему сейчас стоит купить квартиру?
Как встретили «Локомотив»
Как отметить свадьбу в Ярославле
Причина пожара на Стачек
Сбили БПЛА под Ярославлем
Афиша на выходные
Тест про Волгу
Спорт Хоккейный сезон 25/26 «Это вызов»: главный тренер «Локомотива» рассказал о планах на чемпионство в плей-офф

«Это вызов»: главный тренер «Локомотива» рассказал о планах на чемпионство в плей-офф

Боб Хартли дал комментарий после игры с ХК «Сочи»

2 892
Боб Хартли рассказал о настрое команды на плей-офф | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБоб Хартли рассказал о настрое команды на плей-офф | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Боб Хартли рассказал о настрое команды на плей-офф

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Главный тренер ярославского «Локомотива» Боб Хартли рассказал о настрое команды на победу в плей-офф. Он ответил на вопрос о возможном повторном чемпионстве после выездной игры с ХК «Сочи» 14 февраля, в которой железнодорожники победили со счетом 2:1. Вторая шайба была заброшена в овертайме.

«Это вызов, который мы приняли как команда. Знаем, что это очень сильная лига. Много хороших соперников. Все нацелены только на победу. Но мы сейчас в хорошей позиции, будем делать все, чтобы прийти к чемпионству», — рассказал Боб Хартли.

Также он ответил на вопрос о сравнении прошлогоднего состава «Локомотива» и нынешнего.

«Команда практически не потеряла никого из игроков. Только двое уехали за океан. Поэтому, состав тот же, играем в том же стиле, как и в прошлом году. И нам нравится наша команда», — рассказал главный тренер «Локомотива».

Главный тренер хоккейной команды «Сочи» Алексей Михайлов также дал свой комментарий после матча.

«Хорошая игра сегодня была. Играли с одним из лидеров, мощной командой, очень системной командой. Неважно, кто напротив. Важно, кто рядом. И как команда играет. Поэтому, могли, имели шансы. И соперник имел шансы, вратарь нас, в общем, выручал. И у нас были моменты, которые могли сделать счет больше и результат немножко другой. Но, как есть, так есть. Самоотдачей, выполнением игровых заданий команды очень доволен», — рассказал главный тренер команды Сочи Алексей Михайлов.

Ранее «Локомотив» проиграл команде «Динамо Минск», во время выездного матча. Боб Хартли объяснял, почему так вышло.

Перед этим железнодорожники обеспечили себе досрочное попадание в плей-офф победой в игре с «Шанхайскими Драконами» в Петербурге.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
ХК Локомотив ХК Сочи Матч Плей-офф КХЛ
Лайк
TYPE_LIKE2
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
15 февраля, 02:46
"Поэтому, состав тот же, играем в том же стиле, как и в прошлом году. И нам нравится наша команда Колорадо Эвеланнж», — рассказал главный тренер «Локомотива».😂
Гость
14 февраля, 21:17
Радоваться надо что не проиграли. Самой слабой команде не проиграли.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Мелочей нет»: экс-игрок «Локомотива» объяснил, что потребуется команде для победы над «Ак Барсом»
Илья Горохов
Хоккей
Мнение
Больше не кусается: как продолжение «Дьявол носит Prada» превратилось в лекцию по психологии
Анастасия Власова
Пишет о людях и разбирается в астрологии
Мнение
Красота дорогая и суровая: туристка рассказала, что посмотреть во Владивостоке и сколько стоит путешествие
Анастасия Микула
Мнение
40 тысяч за 4 дня. Сколько стоит съездить на зимний Байкал и почему бронировать нужно уже сейчас — личный опыт
Евгения Дегтянникова
Автор мнения
Мнение
«Сокращения отвратительные, незаконные, наглые, рассчитанные на незнание». HR-директор — об увольнении 200 тысяч сотрудников в стране
Ольга Новгородова
HR-директор
Рекомендуем