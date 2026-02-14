«Это вызов»: главный тренер «Локомотива» рассказал о планах на чемпионство в плей-офф

Главный тренер ярославского «Локомотива» Боб Хартли рассказал о настрое команды на победу в плей-офф. Он ответил на вопрос о возможном повторном чемпионстве после выездной игры с ХК «Сочи» 14 февраля, в которой железнодорожники победили со счетом 2:1. Вторая шайба была заброшена в овертайме.

«Это вызов, который мы приняли как команда. Знаем, что это очень сильная лига. Много хороших соперников. Все нацелены только на победу. Но мы сейчас в хорошей позиции, будем делать все, чтобы прийти к чемпионству», — рассказал Боб Хартли.

Также он ответил на вопрос о сравнении прошлогоднего состава «Локомотива» и нынешнего.

«Команда практически не потеряла никого из игроков. Только двое уехали за океан. Поэтому, состав тот же, играем в том же стиле, как и в прошлом году. И нам нравится наша команда», — рассказал главный тренер «Локомотива».

Главный тренер хоккейной команды «Сочи» Алексей Михайлов также дал свой комментарий после матча.

«Хорошая игра сегодня была. Играли с одним из лидеров, мощной командой, очень системной командой. Неважно, кто напротив. Важно, кто рядом. И как команда играет. Поэтому, могли, имели шансы. И соперник имел шансы, вратарь нас, в общем, выручал. И у нас были моменты, которые могли сделать счет больше и результат немножко другой. Но, как есть, так есть. Самоотдачей, выполнением игровых заданий команды очень доволен», — рассказал главный тренер команды Сочи Алексей Михайлов.

Ранее «Локомотив» проиграл команде «Динамо Минск», во время выездного матча. Боб Хартли объяснял, почему так вышло.