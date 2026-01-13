Стало известно, кто управляет департаментом городского хозяйства Ярославля после ухода директора

После ухода Ярослава Овчарова департамент городского хозяйства возглавил Олег Виноградов Источник: Городские новости

Обязанности руководителя департамента городского хозяйства мэрии Ярославля выполняет первый заместитель директора — Олег Виноградов. Эту информацию 76.RU подтвердили в городской администрации 13 января.

«В период отсутствия директора департамента его обязанности исполняет первый заместитель. Олег Сергеевич Виноградов является первым заместителем директора ДГХ, поэтому исполняет обязанности», — сообщили в мэрии Ярославля.

Напомним, 12 января 2026 года стало известно, что Ярослав Овчаров покидает свой пост директора департамента городского хозяйства.

«Хочу выразить искреннюю благодарность всем, кто поддерживал меня на этом пути: коллегам, сотрудникам мэрии и вам, дорогие ярославцы! За шесть лет, с 2019 по 2025 год, нашему департаменту удалось достичь значительных результатов», — написал у себя в соцсетях Ярослав Овчаров.

В беседе с 76.RU Ярослав Овчаров поделился, что будет работать в другом регионе. В каком — пока держит в секрете.

«Направление будет то же. Также планирую продолжить муниципальную службу в сфере городского хозяйства, благоустройства. Поэтому, я думаю, что как только на новую работу выйду, обязательно об этом оповещу. Также буду продолжать служить нашей Родине», — рассказал Ярослав Овчаров.