Стало известно, кто управляет департаментом городского хозяйства Ярославля после ухода директора

Обязанности руководителя департамента городского хозяйства мэрии Ярославля выполняет первый заместитель директора — Олег Виноградов. Эту информацию 76.RU подтвердили в городской администрации 13 января.
«В период отсутствия директора департамента его обязанности исполняет первый заместитель. Олег Сергеевич Виноградов является первым заместителем директора ДГХ, поэтому исполняет обязанности», — сообщили в мэрии Ярославля.
Напомним, 12 января 2026 года стало известно, что Ярослав Овчаров покидает свой пост директора департамента городского хозяйства.
«Хочу выразить искреннюю благодарность всем, кто поддерживал меня на этом пути: коллегам, сотрудникам мэрии и вам, дорогие ярославцы! За шесть лет, с 2019 по 2025 год, нашему департаменту удалось достичь значительных результатов», — написал у себя в соцсетях Ярослав Овчаров.
В беседе с 76.RU Ярослав Овчаров поделился, что будет работать в другом регионе. В каком — пока держит в секрете.
«Направление будет то же. Также планирую продолжить муниципальную службу в сфере городского хозяйства, благоустройства. Поэтому, я думаю, что как только на новую работу выйду, обязательно об этом оповещу. Также буду продолжать служить нашей Родине», — рассказал Ярослав Овчаров.
Ярослав Овчаров возглавил департамент городского хозяйства мэрии в сентябре 2019 года. Тогда городом управлял мэр Владимир Волков. До своего поста в ДГХ Ярослав Овчаров руководил подведомственным этому департаменту «Агентством по муниципальному заказу ЖКХ Ярославля».