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Происшествия На химзаводе в Крыму устраняют крупную аварию — на месте работают лаборатории

На химзаводе в Крыму устраняют крупную аварию — на месте работают лаборатории

Экстренные службы ликвидируют последствия ЧП

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Специалисты разбираются в причинах происшествия | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUСпециалисты разбираются в причинах происшествия | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Специалисты разбираются в причинах происшествия

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

На химзаводе «Титановые инвестиции» в Крыму устраняют последствия аварии. Предприятие в городе Армянске является одним из крупнейших производителей диоксида титана в Восточной Европе и на территории бывшего СССР. Сейчас там находятся службы экстренного реагирования.

«Нахожусь на заводе „Титановые инвестиции“, на месте устранения аварийной ситуации. Все службы, задействованные в ликвидации, выполняют задачи по устранению аварии», — написал в своей странице во «ВКонтакте» глава администрации города Василий Телиженко.

По данным лабораторных замеров, экологическая обстановка в городе остается стабильной. Превышения предельно допустимых норм концентрации веществ нет, подчеркнул мэр. О причинах ЧП не сообщается.

Предприятие находится под управлением «Росхима» с июля 2022 года. Оно включает два цеха пигментной двуокиси титана, сернокислотное производство, цех аммофоса и цех сернокислого алюминия и жидкого стекла. Основная продукция, которую производит завод, — пигментный диоксид титана, минеральное удобрение аммофос, серная кислота, железный купорос.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
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