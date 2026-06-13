На химзаводе в Крыму устраняют крупную аварию — на месте работают лаборатории

Специалисты разбираются в причинах происшествия Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

На химзаводе «Титановые инвестиции» в Крыму устраняют последствия аварии. Предприятие в городе Армянске является одним из крупнейших производителей диоксида титана в Восточной Европе и на территории бывшего СССР. Сейчас там находятся службы экстренного реагирования.

«Нахожусь на заводе „Титановые инвестиции“, на месте устранения аварийной ситуации. Все службы, задействованные в ликвидации, выполняют задачи по устранению аварии», — написал в своей странице во «ВКонтакте» глава администрации города Василий Телиженко.

По данным лабораторных замеров, экологическая обстановка в городе остается стабильной. Превышения предельно допустимых норм концентрации веществ нет, подчеркнул мэр. О причинах ЧП не сообщается.