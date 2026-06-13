На химзаводе в Крыму устраняют крупную аварию — на месте работают лаборатории

На химзаводе «Титановые инвестиции» в Крыму устраняют последствия аварии. Предприятие в городе Армянске является одним из крупнейших производителей диоксида титана в Восточной Европе и на территории бывшего СССР. Сейчас там находятся службы экстренного реагирования.
«Нахожусь на заводе „Титановые инвестиции“, на месте устранения аварийной ситуации. Все службы, задействованные в ликвидации, выполняют задачи по устранению аварии», — написал в своей странице во «ВКонтакте» глава администрации города Василий Телиженко.
По данным лабораторных замеров, экологическая обстановка в городе остается стабильной. Превышения предельно допустимых норм концентрации веществ нет, подчеркнул мэр. О причинах ЧП не сообщается.
Предприятие находится под управлением «Росхима» с июля 2022 года. Оно включает два цеха пигментной двуокиси титана, сернокислотное производство, цех аммофоса и цех сернокислого алюминия и жидкого стекла. Основная продукция, которую производит завод, — пигментный диоксид титана, минеральное удобрение аммофос, серная кислота, железный купорос.