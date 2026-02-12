«Всю вину спихнули на ребенка!» Мать школьника, потерявшего руку после удара током, обратилась к Бастрыкину

«Всю вину спихнули на ребенка!» Мать школьника, потерявшего руку после удара током, обратилась к Бастрыкину

Уголовное дело прекратили, не найдя в происшествии вины коммунальщиков

В Арамиле Свердловской области 14-летний школьник Артем Чудинов лишился руки, пытаясь спрятаться от дождя в трансформаторной будке. Это произошло в конце августа 2025 года.

За пять месяцев жизнь парня круто изменилась: ему пришлось бросить профессиональный спорт и заново учиться справляться с бытом. Сейчас подросток ждет, когда для него изготовят киберруку.

Сначала следователи возбудили уголовное дело, но буквально через два месяца расследование прекратили, сославшись на то, что парень сам виноват в том, что получил травму.

Семья Артема с этим заявлением не согласна, поэтому обратилась к главе СКР Александру Бастрыкину.

«Я не снимаю вины со своего ребенка, но объект повышенной опасности должен быть как-то защищен. Дверь висела на ржавых гвоздях, а внешнюю лестницу и вовсе должны были убрать несколько лет назад. Сын получил такую травму, остался инвалидом на всю жизнь, но всю вину спихнули на ребенка», — говорит Анастасия Чудинова, мать Артема.

В компании, которой принадлежит подстанция, сослались на то, что силовики не нашли никакой связи между действиями сотрудников компании и травмой подростка.

«Персоналом не было допущено нарушений требований по безопасному содержанию трансформаторной подстанции. Специалисты своевременно выполняют все установленные правила содержания электроустановок», — ответили в «Облкоммунэнерго».

Смотрите на видео выше, как живет Артем Чудинов после этой трагедии.

Елена Аносова
Гость
12 февраля, 20:15
Будки трансформаторные должны быть закрыты на замок,туда может зайти ,кто угодно,это обьект высокой опасности,Это как,люки на колодцах, ограждение ям ,строительных зон т.д
Гость
13 февраля, 11:26
Мы в детстве тоже много куда лазили, но никому в голову не приходило забраться в трансформаторную будку, на крышу электропоезда или между его вагонов, или прокатиться на трамвайной "колбасе". Учите и воспитывайте своих детей жизни, школа никогда не давала абсолютно всех знаний, она учит другому.
