«Всю вину спихнули на ребенка!» Мать школьника, потерявшего руку после удара током, обратилась к Бастрыкину

Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

В Арамиле Свердловской области 14-летний школьник Артем Чудинов лишился руки, пытаясь спрятаться от дождя в трансформаторной будке. Это произошло в конце августа 2025 года.

За пять месяцев жизнь парня круто изменилась: ему пришлось бросить профессиональный спорт и заново учиться справляться с бытом. Сейчас подросток ждет, когда для него изготовят киберруку.

Сначала следователи возбудили уголовное дело, но буквально через два месяца расследование прекратили, сославшись на то, что парень сам виноват в том, что получил травму.

Семья Артема с этим заявлением не согласна, поэтому обратилась к главе СКР Александру Бастрыкину.

«Я не снимаю вины со своего ребенка, но объект повышенной опасности должен быть как-то защищен. Дверь висела на ржавых гвоздях, а внешнюю лестницу и вовсе должны были убрать несколько лет назад. Сын получил такую травму, остался инвалидом на всю жизнь, но всю вину спихнули на ребенка», — говорит Анастасия Чудинова, мать Артема.

В компании, которой принадлежит подстанция, сослались на то, что силовики не нашли никакой связи между действиями сотрудников компании и травмой подростка.

«Персоналом не было допущено нарушений требований по безопасному содержанию трансформаторной подстанции. Специалисты своевременно выполняют все установленные правила содержания электроустановок», — ответили в «Облкоммунэнерго».