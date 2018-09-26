Главный следователь Ярославской области Олег Липатов

За год в Ярославской области произошло немало громких преступлений: известного бизнесмена задержали по обвинению в педофилии, жестоко убили предпринимателя и брата депутата — Илью Исаева, а маму двоих детей Анну Данилову нашли изрезанной ножом в кустах. Весь город обсуждал случившееся, ведь одной из основных версий смерти матери было самоубийство. Раскрыта ли тайна этих преступлений, найдены ли убийцы? 76.ru узнал даже о делах, связанных с мэром Ярославля Владимиром Слепцовым, в разговоре с руководителем следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области Олегом Липатовым.



— Олег Игоревич, сейчас преступлений в области совершают больше или меньше по сравнению с прошлым годом? Много ли убийств? Чаще они бытовые или встречаются заказные?



Количество изнасилований уменьшилось

— Если брать восемь месяцев этого года, то, в сравнении с прошлым годом, общее количество преступлений снизилось на 5,5%. Тяжких преступлений стало меньше на 20%. При этом количество убийств возросло на 5%. А количество преступлений, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть, увеличилось на 20%. Как правило, всё это бытовые преступления.



— Если брать статистику преступлений, совершённых несовершеннолетними или в отношении несовершеннолетних, как здесь обстоят дела?



— Отрадно то, что у нас значительно сократилось количество преступлений в отношении несовершеннолетних на сексуальной почве — на 10–15%. Уменьшилось и количество изнасилований.



С развитием интернета возросло количество преступлений, связанных с развращением несовершеннолетних

— Как часто сейчас происходят преступления с использованием интернета и соцсетей? Есть мнение, что преступникам так стало проще развращать детей.



— Действительно, с развитием интернета количество преступлений, связанных, допустим, с демонстрацией тела и различных органов, возросло. Найти таких преступников бывает непросто. Чаще всего серверы у компаний зарегистрированы где-то за пределами России. У нас в производстве находится уголовное дело, которое мы расследуем уже года три. Девочка, которой извращенец в интернете демонстрировал свои половые органы, уже совершеннолетней стала. Мы вычислили, что этот гражданин совершал преступление из Великобритании. Личность его мы установили, имя знаем, а задержать не можем. Мы уже год переписываемся с Великобританией, чтоб нам его выдали. По моему мнению, надо на законодательном уровне запретить детям выходить в интернет. Совсем. Потому что вреда от него намного больше, чем пользы.



Ярославские следователи работают по самым громким делам

— А вам самим проще находить преступников, используя соцсети?



— Конечно, мы используем современные технологии. У нас целый отдел криминалистики, который этим занимается. Есть специальная аппаратура. Например, мы можем извлечь информацию из телефона, даже если его разбить. Используем мы и данные соцсетей. Единственное, что за гранью наших возможностей — это различные закрытые каналы связи.



— Давайте вспомним с вами несколько громких дел. Недавно на всю область прогремело — отец сажал ребёнка на цепь. Что сейчас с родителями этого мальчика?



— В отношении родителей проведена судебно-психиатрическая экспертиза. Оба признаны вменяемыми. В ближайшее время им будет предъявлено окончательное обвинение.



— Как продвигается расследование дела в отношении ярославского бизнесмена, которого обвиняют в педофилии? Он признаёт вину?



— Он прошёл комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Признан вменяемым. Дело пока ещё в производстве, но уже на завершающей стадии. Он говорит так: «Я ничего не скажу. Скажу только на суде» Но это всё инсинуации.



По материалам уголовного дела известный ярославский бизнесмен с декабря 2016 года по сентябрь 2017 года совершал насильственные действия сексуального характера в отношении четырёх девочек в возрасте от 8 до 10 лет. Жертв он выбирал случайно на улице. Случайным был и выбор мест. Он совершал свои преступления в Красноперекопском районе.

Дело о притоне в Лахости до сих пор не закончилось

— Вы, наверное, хорошо помните дело, которое тянется уже несколько лет — о притоне для маленьких девочек в Лахости. Оно завершилось? Преступники получили наказание?



— Дело еще рассматривается судом. Оно и расследовалось довольно долго, поскольку очень специфическое. Если вы помните, то мамы этих девочек прошли аналогичный путь и, можно сказать, сами толкнули детей на такое. Свидетели — это те же самые мамы с детьми. У них достаточно вольный образ жизни. В связи с этим, они не являлись в суды, были ещё какие-то проблемы. Сами подсудимые неоднократно заявляли ходатайства. В ходе расследования мы проверяли органы опеки и соцзащиты, но оснований для привлечения их сотрудников к уголовной ответственности не нашлось, в том числе и потому, что эти семьи не находились в зоне особого внимания данных служб, не состояли на учете. Мы опрашивали соседей, они также ничего подозрительного не замечали. Да, мамы-одиночки, да, дети прогуливали уроки, но подозрительного в этом ничего не было.



— Как правило, в такие ситуации попадают дети из неблагополучных семей?



— Если говорить о преступлениях, которые совершают несовершеннолетние, то тут — да, 90% детей из неблагополучных семей. Там или мама одна, или родители пьющие, или безработные. А где несовершеннолетние потерпевшие — там разброс очень большой. Чаще всего это дети, ставшие жертвами развратных действий. У нас бывали и дети жителей Москвы, которых привозили на каникулы в область. Привозят в деревню к бабушке, дедушке, а там маргинал какой-нибудь.

— Пожалуй, одно из самых громких дел за последний год — это убийство бизнесмена Ильи Исаева — брата депутата Павла Исаева. Последняя новость была, что предполагаемого убийцу задержали.



Илью Исаева зарезали в центре Ярославля

— Это дело, в котором отчётливо видна настоящая работа следователя. По нему можно книгу писать. Убийцу задержали. Следователь собрал такое количество доказательств, что отпираться уже смысла не было. Он признал вину. Сейчас в отношении обвиняемого выполняется стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Он поясняет, что совершил преступление в состоянии аффекта.



Одна из версия убийство Ильи Исаева — серьёзные долговые обязательства обвиняемого перед убитым и игры с элитной недвижимостью.

Подозреваемого задержали

— Теперь хотелось бы вспомнить ещё одно дело, которое взбудоражило весь город. В кустах на Пятёрке нашли тело Анны Даниловой, мамы двоих детей. Сначала казалось, что это было убийство, но потом появилась и другая версия — самоубийство.



— Дело расследуем, оно в производстве. Мы рассматриваем версии убийства и самоубийства наравне. Возможно, на почве личных проблем, которых у неё было очень много, она пошла на отчаянный шаг. Именно поэтому мы назначили посмертную психолого-психиатрическую экспертизу, которая прояснит, в каком состоянии женщина находилась перед смертью.



Тело Анны Даниловой нашли в кустах

Анна Данилова пропала в июле этого года. Несколько дней маму двоих детей искали всем Ярославлем. Нашли несчастную женщину в кустах на улице Автозаводской. Рядом валялся нож, принадлежащий самой Анне. Её бывший муж рассказывал нам, что женщина уже пыталась свести счёты с жизнью.

— А характер повреждений вы проверяете? Как наносились удары?



— Это не имеет особого значения. Человек, находясь в состоянии сильных душевных переживаний, может сколько угодно себе ударов нанести. Зачастую в подобном состоянии люди не чувствуют боли, не понимают, что происходит.



Рядом с телом нашли нож

— Хотелось бы спросить про дело, которое с криминалом не связано. Следователи проверяли сына мэра Ярославля. Помните, была история, как один бизнесмен получил право устанавливать чугунные заборы на набережной. Якобы за это он подарил сыну Слепцова несколько дорогих машин.



— Во-первых, там уголовного дела не было. Мы проверили все доводы и вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, так как не было выявлено никаких фактов, свидетельствующих о том, что совершено преступление.



— Скажите, у вас есть дела, которые оставили чувство неудовлетворённости от результата?



— Все дела о нераскрытых преступлениях вызывают такое чувство. Есть у нас прямые доказательства, которые указывают, что именно этот человек совершил преступление. И косвенные, то есть совокупность каких-то улик, по которым можно сделать вывод, что да — это преступник. Но совокупность косвенных доказательств зачастую не позволяет привлечь к уголовной ответственности, что, безусловно, досадно. Ты вроде такую огромную работу проделал, а всё зря. Расследовали мы убийство девушки во Фрунзенском районе. Она пошла с молодым человеком в парк погулять и не вернулась. И всё вроде бы указывает на то, что он убийство совершил: с ним её видели последний раз, от него был последний звонок, да много чего ещё, но труп мы не нашли, всю лесополосу проверили. Понимали, что парень точно причастен, но все доказательства косвенные. Так мы его пока и не смогли привлечь к уголовной ответственности. Следственным управлением расследовалось уголовное дело, где также следователь очень грамотно поработал. Девушка из Ростовского района познакомилась с парнем, он из Москвы к ней приехал, а потом убил её, отделил голову от тела, обезглавленное тело облил бензином и сжег в песчаном карьере в Ростовском районе, а голову вместе с вещами девушки и своей одеждой поместил в сумку и выбросил в Москву-реку. На стадии предварительного следствия этот мужчина вину не признавал. Следователь провел очень масштабную работу по сбору доказательств, в рамках расследования было выполнено около 20 судебных экспертиз, в том числе генетических и судебно-медицинских. Длительное время место сокрытия тела было не известно. Его удалось установить благодаря следственно-оперативным мероприятиям, основанным на анализе передвижения злоумышленника по территории Ярославской области на автомобилях, оборудованных системами спутниковой навигации.

Нераскрытые дела всегда оставляют чувство неудовлетворённости

— А мотив какой у убийцы был?



— Есть такие мужчины, которые как мужчину себя реализовать не могут. А могут только тогда, когда насилие применяют. А там девочка была хорошая, всего 17 лет, поступать в университет собиралась. Этот негодяй к ней приехал, начал склонять к вступлению в половую связь, девушка ему отказала, он пришел в ярость и убил ее. Его осудили на длительный срок.

