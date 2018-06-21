Жертв мужчина выбирал случайно

Известному ярославскому бизнесмену, которого подозревают в педофилии, пришлось пообщаться с психиатрами.

— В отношении него проведена судебная психолого-психиатрическая экспертиза в Москве в Институте имени Сербского, — рассказал в интервью изданию «Ярославский регион» руководитель следственного управления по Ярославской области Олег Липатов.

Как уточнили в Следственном комитете, мужчину уже привезли обратно в Ярославль. Осталось дождаться, когда придут документы и станет известен вердикт столичных специалистов.

— От этого будет зависеть, в каком качестве мужчина предстанет перед судом: или будет признан невменяемым, и тогда будет идти речь о принудительном лечении, или вменяемым, и тогда он предстанет перед судом, — уточнил Липатов.

Бизнесмен попался в октябре прошлого года. Ему предъявили обвинение в изнасиловании.

— Не менее пяти раз он совершал насильственные действия сексуального характера в отношении четырёх девочек в возрасте от 8 до 10 лет, — рассказали в управлении СКР по Ярославской области о подробностях обвинения по уголовному делу.

Известно, что жертв он выбирал случайно на улице. Случайным был и выбор мест совершения преступлений — всё происходило в Красноперекопском районе Ярославля. Как сообщают следователи, преступления мужчина совершал с декабря 2016 года вплоть до сентября 2017-го.