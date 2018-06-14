В Ярославле отца, сажавшего на цепь сына, поймали в больнице

За дверями дома творились страшные вещи

Сегодня в Ярославле поймали мужчину, на которого возбудили уголовное дело за истязание собственного 13-летнего сына. По данным следствия, отец сажал ребёнка на цепь. После того, как история получила огласку, детей забрали и поместили в один из детских реабилитационных центров. Сам мальчик — в больнице. А отец сбежал, и его объявили в розыск.

— Нашелся он в Ярославле — пришёл в больницу навестить детей, — рассказал источник 76.ru.

В Следственном комитете информацию о том, что отец нашёлся, подтвердили.

— Сейчас он задержан, решается вопрос о мере пресечения, — рассказала старший помощник руководителя СУ СК по Ярославской области Кристина Гузовская.

История вызвала огромный резонанс. Многих возмутило то, что творилось за дверями дома, — уж слишком дикие методы воспитания там были приняты. По статье «Истязание» мужчине грозит от трёх до семи лет лишения свободы.