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Город

В Ярославле отца, сажавшего на цепь сына, поймали в больнице

14 июня 2018 16:00
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Ярославль, сын на цепи

Сегодня в Ярославле поймали мужчину, на которого возбудили уголовное дело за истязание собственного 13-летнего сына. По данным следствия, отец сажал ребёнка на цепь. После того, как история получила огласку, детей забрали и поместили в один из детских реабилитационных центров. Сам мальчик — в больнице. А отец сбежал, и его объявили в розыск.

— Нашелся он в Ярославле — пришёл в больницу навестить детей, — рассказал источник 76.ru.

В Следственном комитете информацию о том, что отец нашёлся, подтвердили.

— Сейчас он задержан, решается вопрос о мере пресечения, — рассказала старший помощник руководителя СУ СК по Ярославской области Кристина Гузовская.

История вызвала огромный резонанс. Многих возмутило то, что творилось за дверями дома, — уж слишком дикие методы воспитания там были приняты. По статье «Истязание» мужчине грозит от трёх до семи лет лишения свободы.

Ольга Прохорова
Ольга Прохорова Написать письмо
Фото: Александра Савельева, Vk.com
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