Новую школу под Ярославлем построит питерская компания: что известно о подрядчике

Новую школу в поселке Красный Бор под Ярославлем построит питерская компания «Адамант-строй». Об этом сообщили в правительстве Ярославской области. Фирма выиграла торги на проведение работ на данном объекте.
«Контракт на сумму более 1,3 млрд рублей будет подписан в начале октября», — уточнил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
По проекту, школа в Красном Бору будет четырехэтажной, площадью около 18 тысяч квадратных метров. Учиться здесь сможет 1100 детей. Внутри помимо учебных классов расположатся актовый и спортивные залы. Рядом предусмотрена благоустроенная территория с зонами отдыха, озеленением и игровыми площадками.
Сдать объект планируется в августе 2027 года.
ООО «Адамант-строй» было образовано в 1998 году, зарегистрировано в Санкт-Петербурге. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. На сайте компании указано, что в ее портфолио около 250 построенных объектов, включая торговые и бизнес-центры, производственные площадки. Также компания участвовала в строительстве школы-лаборатории «Новый взгляд», детского сада на 150 мест и школы на 350 мест Москве. В 2024 году чистая прибыль фирмы составила 4,7 миллиона рублей.
В сервисе «Контур. Фокус» указано, что владельцами ООО «Адамант-строй» являются питерское ООО «Розенберг Северо-Запад» (занимается производством систем вентиляции и кондиционирования воздуха, чистая прибыль за 2024 год — 94,6 млн. рублей) и бизнесмен Александр Аксенов — участник нескольких строительных компаний в Санкт-Петербурге. В свою очередь владельцем ООО «Розенберг Северо-Запад» указана Анастасия Арнаутова, которая также зарегистрирована в Санкт-Петрбурге как индивидуальный предприниматель, работающий в сфере аренды интеллектуальной собственности. Кроме того, она является совладельцем компании «Монолит» в Ленинградской области, занимающейся научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук.
Напомним, 1 сентября начали работу школы на Большой Федоровской в Ярославле и в Заволжье Ярославского округа. До конца года должны ввести в эксплуатацию школу на Московском проспекте и новый корпус школы 63-го пехотного полка в Угличе.