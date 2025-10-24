Рубль обвалится, а недвижимость взлетит до небес: чем грозит снижение ключевой ставки

Стабильность финансовой системы окажется под угрозой Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Центробанк будет медленно снижать ключевую ставку после резкого повышения. В противном случае россиян ждут серьезные экономические последствия, включая падение курса рубля, рост цен на товары и услуги, а также запредельную стоимость недвижимости. Подробнее о том, каких шагов ожидать от ЦБ в дальнейшем, — в нашем материале.

Зачем «тянуть» со снижением ключевой ставки

Банк России принял решение понизить ключевую ставку на 0,5 п. п., до 16,5%. Это четвертое снижение подряд. Тенденцию могут продолжить, но более аккуратно, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. По прогнозу Центробанка, устойчивая инфляция достигнет 4% во втором полугодии 2026 года. В 2027 году и далее она будет находиться на цели.

Если ставка резко упадет, люди и компании начнут активнее брать кредиты и тратить деньги. Это увеличит спрос, а значит, подтолкнет цены вверх, предупредил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко в беседе с Городскими медиа.

Стабильность финансовой системы также окажется под угрозой. По словам эксперта, банки и инвесторы должны адаптироваться к новым условиям. Резкие изменения могут вызвать дисбалансы.

Более того, на рынке недвижимости могут возникнуть спекулятивные пузыри, предупредил Щербаченко. Это экономический феномен, при котором цены на недвижимость растут быстро и необоснованно, а затем резко падают.

Помимо этого, повышается риск значимого снижения курса российского рубля к мировым валютам, добавил доцент Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков.

«Центральный банк очень консервативно подходит к разным изменениям — как в сторону повышения, так и в сторону понижения. Этот инструмент достаточно сильный, от него очень много зависит параметров в экономике. Резкие изменения там не нужны», — сказал Чирков.

Когда ЦБ добьется инфляция в 4%

По мнению старшего преподавателя кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрея Сироткина, инфляции в 4% достичь в сжатые сроки невозможно.

«В этом году, я думаю, инфляция достигнет двузначных значений и составит около 10–10,4%», — отметил Сироткин.

Однако увидеть желаемые 4% можно будет в обозримом будущем. По крайней мере, такой план себе поставили российские власти. Ожидается, что инфляция достигнет этого значения к концу 2026 года, отметил Чирков.

«В последние месяцы мы видели, что инфляция снижалась даже опережающими темпами по сравнению с ожиданиями Центрального банка. То есть это может случиться быстрее, может быть медленнее. Но цель в 4% актуальна, и время на ее достижение реалистично», — объяснил собеседник Городских медиа.

Чего ждать дальше

Тренд на снижение ключевой ставки может продолжиться, учитывая в целом стабильную ситуацию с инфляцией, считает Чирков.

«Можно было бы ожидать со стороны ЦБ снижение ключевой ставки до конца года. Но, скорее всего, не очень большое», — добавил доцент Института экономики.

Банк России будет ориентироваться при принятии решения на следующие факторы:

динамику инфляции;

инфляционные ожидания населения и бизнеса;

ситуацию на рынке кредитования;

состояние экономики;

внешние факторы (цены на нефть, санкции).

В пользу неторопливого снижения ключевой ставки играет рост цен. Годовая инфляция в России ускорилась до 8,14%. Недельная — за период с 14 по 20 октября — до 0,22%, следует из статистики Минэкономразвития РФ.

Инфляционные ожидания как населения, так и бизнеса также остаются повышенными, отметил Щербаченко. По его словам, процесс их снижения может происходить медленнее из-за роста цен на бензин и предстоящего повышения ставки НДС.

НДС — налог на добавленную стоимость. Его сумма заложена в стоимость товара. То есть уплачивают его обычные люди, когда покупают любые товары, а полученные деньги в бюджет страны отправляют уже компании.

Более того, все сегменты кредитования в сентябре показали положительную динамику. Исключением стали лишь кредиты наличными, где наблюдается снижение на 10,3%.

В последнее время ряд банков начал повышать ставки по вкладам. Это может быть связано с ожиданиями возможного роста ключевой ставки или с необходимостью привлечения средств для поддержания ликвидности.