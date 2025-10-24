Рубль обвалится, а недвижимость взлетит до небес: чем грозит снижение ключевой ставки

Центробанк будет медленно снижать ключевую ставку после резкого повышения. В противном случае россиян ждут серьезные экономические последствия, включая падение курса рубля, рост цен на товары и услуги, а также запредельную стоимость недвижимости. Подробнее о том, каких шагов ожидать от ЦБ в дальнейшем, — в нашем материале.
Зачем «тянуть» со снижением ключевой ставки
Банк России принял решение понизить ключевую ставку на 0,5 п. п., до 16,5%. Это четвертое снижение подряд. Тенденцию могут продолжить, но более аккуратно, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. По прогнозу Центробанка, устойчивая инфляция достигнет 4% во втором полугодии 2026 года. В 2027 году и далее она будет находиться на цели.
Если ставка резко упадет, люди и компании начнут активнее брать кредиты и тратить деньги. Это увеличит спрос, а значит, подтолкнет цены вверх, предупредил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко в беседе с Городскими медиа.
Стабильность финансовой системы также окажется под угрозой. По словам эксперта, банки и инвесторы должны адаптироваться к новым условиям. Резкие изменения могут вызвать дисбалансы.
Более того, на рынке недвижимости могут возникнуть спекулятивные пузыри, предупредил Щербаченко. Это экономический феномен, при котором цены на недвижимость растут быстро и необоснованно, а затем резко падают.
Помимо этого, повышается риск значимого снижения курса российского рубля к мировым валютам, добавил доцент Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков.
«Центральный банк очень консервативно подходит к разным изменениям — как в сторону повышения, так и в сторону понижения. Этот инструмент достаточно сильный, от него очень много зависит параметров в экономике. Резкие изменения там не нужны», — сказал Чирков.
Когда ЦБ добьется инфляция в 4%
По мнению старшего преподавателя кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрея Сироткина, инфляции в 4% достичь в сжатые сроки невозможно.
«В этом году, я думаю, инфляция достигнет двузначных значений и составит около 10–10,4%», — отметил Сироткин.
Однако увидеть желаемые 4% можно будет в обозримом будущем. По крайней мере, такой план себе поставили российские власти. Ожидается, что инфляция достигнет этого значения к концу 2026 года, отметил Чирков.
«В последние месяцы мы видели, что инфляция снижалась даже опережающими темпами по сравнению с ожиданиями Центрального банка. То есть это может случиться быстрее, может быть медленнее. Но цель в 4% актуальна, и время на ее достижение реалистично», — объяснил собеседник Городских медиа.
Чего ждать дальше
Тренд на снижение ключевой ставки может продолжиться, учитывая в целом стабильную ситуацию с инфляцией, считает Чирков.
«Можно было бы ожидать со стороны ЦБ снижение ключевой ставки до конца года. Но, скорее всего, не очень большое», — добавил доцент Института экономики.
Банк России будет ориентироваться при принятии решения на следующие факторы:
динамику инфляции;
инфляционные ожидания населения и бизнеса;
ситуацию на рынке кредитования;
состояние экономики;
внешние факторы (цены на нефть, санкции).
В пользу неторопливого снижения ключевой ставки играет рост цен. Годовая инфляция в России ускорилась до 8,14%. Недельная — за период с 14 по 20 октября — до 0,22%, следует из статистики Минэкономразвития РФ.
Инфляционные ожидания как населения, так и бизнеса также остаются повышенными, отметил Щербаченко. По его словам, процесс их снижения может происходить медленнее из-за роста цен на бензин и предстоящего повышения ставки НДС.
НДС — налог на добавленную стоимость. Его сумма заложена в стоимость товара. То есть уплачивают его обычные люди, когда покупают любые товары, а полученные деньги в бюджет страны отправляют уже компании.
Более того, все сегменты кредитования в сентябре показали положительную динамику. Исключением стали лишь кредиты наличными, где наблюдается снижение на 10,3%.
В последнее время ряд банков начал повышать ставки по вкладам. Это может быть связано с ожиданиями возможного роста ключевой ставки или с необходимостью привлечения средств для поддержания ликвидности.
Важно отметить, что октябрьское заседание Совета директоров ЦБ РФ является предпоследним в текущем году. Его итоги окажут значительное влияние на настроения рынка и деловой климат вплоть до конца года, заявил директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle Руслан Спинка. По этой причине наиболее вероятным представляется всё же сценарий умеренного снижения ставки при сохранении жесткой риторики, подчеркнул эксперт.