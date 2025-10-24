НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Рубль обвалится, а недвижимость взлетит до небес: чем грозит снижение ключевой ставки

Не стоит ждать, что цены упадут

Не стоит ждать, что цены упадут

119
Стабильность финансовой системы окажется под угрозой

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

Центробанк будет медленно снижать ключевую ставку после резкого повышения. В противном случае россиян ждут серьезные экономические последствия, включая падение курса рубля, рост цен на товары и услуги, а также запредельную стоимость недвижимости. Подробнее о том, каких шагов ожидать от ЦБ в дальнейшем, — в нашем материале.

Зачем «тянуть» со снижением ключевой ставки

Банк России принял решение понизить ключевую ставку на 0,5 п. п., до 16,5%. Это четвертое снижение подряд. Тенденцию могут продолжить, но более аккуратно, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. По прогнозу Центробанка, устойчивая инфляция достигнет 4% во втором полугодии 2026 года. В 2027 году и далее она будет находиться на цели.

Если ставка резко упадет, люди и компании начнут активнее брать кредиты и тратить деньги. Это увеличит спрос, а значит, подтолкнет цены вверх, предупредил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко в беседе с Городскими медиа. 

Стабильность финансовой системы также окажется под угрозой. По словам эксперта, банки и инвесторы должны адаптироваться к новым условиям. Резкие изменения могут вызвать дисбалансы.

Более того, на рынке недвижимости могут возникнуть спекулятивные пузыри, предупредил Щербаченко. Это экономический феномен, при котором цены на недвижимость растут быстро и необоснованно, а затем резко падают. 

Помимо этого, повышается риск значимого снижения курса российского рубля к мировым валютам, добавил доцент Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков.

«Центральный банк очень консервативно подходит к разным изменениям — как в сторону повышения, так и в сторону понижения. Этот инструмент достаточно сильный, от него очень много зависит параметров в экономике. Резкие изменения там не нужны», — сказал Чирков.

Когда ЦБ добьется инфляция в 4%

По мнению старшего преподавателя кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрея Сироткина, инфляции в 4% достичь в сжатые сроки невозможно. 

«В этом году, я думаю, инфляция достигнет двузначных значений и составит около 10–10,4%», — отметил Сироткин. 

Однако увидеть желаемые 4% можно будет в обозримом будущем. По крайней мере, такой план себе поставили российские власти. Ожидается, что инфляция достигнет этого значения к концу 2026 года, отметил Чирков.

«В последние месяцы мы видели, что инфляция снижалась даже опережающими темпами по сравнению с ожиданиями Центрального банка. То есть это может случиться быстрее, может быть медленнее. Но цель в 4% актуальна, и время на ее достижение реалистично», — объяснил собеседник Городских медиа. 

Чего ждать дальше 

Тренд на снижение ключевой ставки может продолжиться, учитывая в целом стабильную ситуацию с инфляцией, считает Чирков. 

«Можно было бы ожидать со стороны ЦБ снижение ключевой ставки до конца года. Но, скорее всего, не очень большое», — добавил доцент Института экономики.

Банк России будет ориентироваться при принятии решения на следующие факторы:

  • динамику инфляции;

  • инфляционные ожидания населения и бизнеса; 

  • ситуацию на рынке кредитования; 

  • состояние экономики;

  • внешние факторы (цены на нефть, санкции).

В пользу неторопливого снижения ключевой ставки играет рост цен. Годовая инфляция в России ускорилась до 8,14%. Недельная — за период с 14 по 20 октября — до 0,22%, следует из статистики Минэкономразвития РФ.

Инфляционные ожидания как населения, так и бизнеса также остаются повышенными, отметил Щербаченко. По его словам, процесс их снижения может происходить медленнее из-за роста цен на бензин и предстоящего повышения ставки НДС.

НДС — налог на добавленную стоимость. Его сумма заложена в стоимость товара. То есть уплачивают его обычные люди, когда покупают любые товары, а полученные деньги в бюджет страны отправляют уже компании.

Более того, все сегменты кредитования в сентябре показали положительную динамику. Исключением стали лишь кредиты наличными, где наблюдается снижение на 10,3%.

В последнее время ряд банков начал повышать ставки по вкладам. Это может быть связано с ожиданиями возможного роста ключевой ставки или с необходимостью привлечения средств для поддержания ликвидности.

Важно отметить, что октябрьское заседание Совета директоров ЦБ РФ является предпоследним в текущем году. Его итоги окажут значительное влияние на настроения рынка и деловой климат вплоть до конца года, заявил директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle Руслан Спинка. По этой причине наиболее вероятным представляется всё же сценарий умеренного снижения ставки при сохранении жесткой риторики, подчеркнул эксперт. 

Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
