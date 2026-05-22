Самые соблазнительные наряды Каннского фестиваля — эти фото можно разглядывать часами

О костюмах Каннского кинофестиваля говорят едва ли не больше, чем о представленных на нем фильмах. Красная дорожка в фестивальные дни превращается в настоящий подиум, а звезды, кажется, привозят с собой целые трейлеры с нарядами. Из всей этой ослепительной роскоши мы выбрали самые изысканные и соблазнительные наряды — от актрис и моделей в них просто глаз не оторвать.
Появление Шэрон Стоун на фестивале заставило всех раскрыть рты. Актриса не просто шла по красной дорожке — она полностью завладела ей, а вместе с ней и вниманием всех присутствующих. Для своего образа она выбрала платье Miss Sohee Couture 2026 и не прогадала.
Черное платье с лавандовой вставкой создало эффект песочных часов, да таких, которым каждая девушка позавидует. А расшитая стразами накидка-шлейф напоминала звездную ночь.
Актриса дополнила образ черными полупрозрачными перчатками до локтей, усыпанным стразами клатчем, колье с сине-зеленым бриллиантом, кольцами и серьгами. Кажется, Шэрон Стоун вернула на красную дорожку дух того самого старого Голливуда, о котором стали забывать.
Еще одна представительница старой школы Голливуда — Деми Мур — заставила Канны говорить о себе несколько раз. Сначала она поразила всех выходом в колье от Chopard, на котором блистали 566 карат бриллиантов. Потом появилась в обновленном образе, обрезав волосы.
Мы же выбрали фото, на котором актриса была еще длинноволосой. На нем видно, что в 63 года, если ты Деми Мур, можно выглядеть лучше многих молодух. Звезда давно поражает поклонников своей стройностью — поговаривают, съемки в фильме «Субстанция» (18+) не прошли для нее даром.
Модель Ирина Шейк своим образом напомнила, что девушка может выглядеть неотразимо даже в ночнушке. Легкое платье от The Row она дополнила ожерельем с крупным камнем.
Ничего лишнего и кричащего, но как же обольстительно!
Хайди Клум выбрала синее платье с умопомрачительным декольте и моментально приманила к себе объективы всех фотографов.
Даже на ее избранника Тома Каулитца, кажется, никто не обратил особого внимания. Да и он не стал слишком отсвечивать и скромно и учтиво предпочел остаться в стороне, пока его жена позировала перед вспышками камер.
Канадская супермодель Коко Роша представила свою версию маленького черного платья, прославленного ее тезкой — Коко Шанель.
Сзади подол платья дополнял небольшой шлейф, а спереди украшало изобилие иссиня-черных перьев разных размеров.
Ева Лонгория также сменила на Каннском фестивале несколько нарядов. А на благотворительный гала-вечер amfAR пришла в красном платье, расшитом пайетками. Кажется, одно неловкое движение — и присутствующие увидят чуть больше, чем следует.
Французская модель Ирис Миттенар на Каннском кинофестивале привлекала всеобщее внимание сразу несколькими белоснежными нарядами. Одним из них было эффектное свадебное платье цвета слоновой кости от бренда Nicolas Jebran.
Элегантный силуэт «русалка» отличался скульптурным асимметричным декольте на одно плечо, корсетным лифом и глубоким разрезом на бедре. Образ дополнили изящные украшения и гладкий низкий пучок.
Белла Хадид на 79-м Каннском кинофестивале вновь подтвердила статус королевы ковровой дорожки, представив серию ярких модных выходов. Одним из самых обсуждаемых аутфитов фестиваля стало кастомное платье Schiaparelli.
Полупрозрачное кутюрное платье цвета слоновой кости выполнено в технике кружевной вышивки.
На создание этого наряда ушло более 22 000 часов ручной работы. Образ стал прямой отсылкой к культовому выходу Джейн Биркин 1969 года.
