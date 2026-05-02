Какая погода будет летом: узнаем по приметам на День Матроны Московской

К иконам Матроны Московской в храмах выыстраиваются очереди, особенно в праздник святой Источник: Саша Шмидт / MSK1.RU

Каждый год 2 мая православный мир чествует одну из самых родных и отзывчивых святых — блаженную Матрону Московскую. Этот день объединяет церковные каноны с добрыми народными традициями. Одни выстраиваются в очереди к иконе с ликом святой, другие смотрят на особенности погоды в этот день, чтобы предугадать, каким будет лето. А мы расскажем, что это за день и что, согласно поверьям, обязательно стоит сделать в этот светлый праздник.

Кто такая Матрона Московская

Блаженная Матрона Московская (урожденная Матрона Димитриевна Никонова) — одна из самых известных и почитаемых православных святых XX века. Это была реально жившая женщина, которая, несмотря на тяжелейшие физические недуги, посвятила всю свою жизнь помощи людям.

Родилась Матрона в 1881 году без глаз. Вместо физического зрения у нее было зрение духовное — она видела то, что скрыто от обычных людей.

С раннего детства к дому Матроны тянулись люди. Она предсказывала события, предупреждала об опасностях и лечила больных молитвой. Говорят, что она знала о грядущей революции и войне задолго до их начала.

В юношестве у Матроны внезапно отнялись ноги. До конца жизни она была «сидячей», но никогда не роптала на судьбу, считая это своим крестом.

В 1925 году Матрона переехала в Москву. В советское время она фактически жила на нелегальном положении, без прописки, переезжая из одного дома в другой, чтобы избежать ареста за «религиозную пропаганду». При этом она продолжала тайно принимать людей.

Матрона не была строгой наставницей — скорее ласковой утешительницей. За доброту и простоту православные называют ее Матронушкой.

Матрона точно предсказала свою смерть за три дня. Она скончалась 2 мая 1952 года. Этот день стал днем ее «рождения в вечность» и главным днем памяти. Похоронили ее на Даниловском кладбище в Москве — она сама выбрала это место, чтобы «слышать службу».

Сегодня ее мощи находятся в Покровском женском монастыре в Москве, и к ним ежедневно выстраиваются очереди: люди верят, что даже после смерти Матрона продолжает помогать в самых трудных жизненных ситуациях.

Какими чудесами известна Матрона

Большинство чудес Матроны связаны с решением безвыходных житейских проблем. Вот несколько направлений, в которых, по мнению верующих, помощь святой проявляется ярче всего.

Чудо материнства

Женщины, которым врачи ставили диагноз «бесплодие», приходят к Матроне, прикладываются к мощам и просят о ребенке. В народе Покровский монастырь даже называют местом, где «вымаливают детей». Говорят, есть внушительное количество примеров, когда беременность наступала вопреки медицинским прогнозам.

Помощь в поисках работы и жилья

Святую Матрону считают очень «земной» и «практичной» заступницей. Считается, что она помогает тем, кто оказался на улице или в долгах. Люди рассказывают, что после молитвы у ее иконы неожиданно поступали звонки с предложениями о работе или решались затяжные суды по недвижимости.

Исцеление болезней

Сама будучи незрячей и неподвижной, Матрона при жизни исцеляла сотни людей. И сегодня паломники рассказывают о случаях внезапного улучшения здоровья, особенно когда дело касается болезней ног и зрения.

Помощь в создании семьи

К Матроне часто обращаются те, кто долго не может найти спутника жизни. Существует традиция: если искренне попросить о встрече «своего» человека, то в скором времени жизнь меняется.

Чудодейственные цветы

Говорят, Матрона просила приносить ей живые цветы, как живой. После того как они полежат у ее мощей, их раздают прихожанам. Считается, что лепестки этих цветов целебные. Их засушивают и хранят у икон или добавляют в чай при болезнях.

Традиции на День Матроны Московской

Как и у любой памятной даты, у Дня Матроны Московской есть свои традиции. Главная из них — посетить божественную литургию. В этот день верующие обращаются к Матронушке с просьбами о самом сокровенном: детях, браке, здоровье и работе.

В храм принято приносить живые цветы. Особенно белые розы, гвоздики и хризантемы. При этом количество цветов должно быть нечетным — как живому человеку.

Матрона всегда говорила: «Помогайте всем, кто просит». Поэтому 2 мая обязательной традицией считается благотворительность: раздача милостыни, угощение бедных и соседей, помощь приютам.

Часто в этот день совершаются водосвятные молебны. Верующие стараются окропить свои дома святой водой, принесенной из храма в день памяти святой, чтобы защитить жилье от невзгод.

Что нельзя делать в День Матроны Московской

Главное правило этого дня: провести его в мире с собой и окружающими. Из него растут ноги того, что нельзя делать в День Матроны Московской. Ну а полный список табу выглядит следующим образом:

Отказывать в помощи и милостыне. Это считается самым большим грехом в день Матроны. Она сама никогда не гнала просящих, поэтому отказ в просьбе (будь то деньги, еда или просто совет) может отпугнуть удачу от вашего дома.

Ссориться и сквернословить. Любые конфликты, особенно с близкими людьми, в этот день забирают жизненную энергию и разрушают семейное благополучие, о котором принято молиться святой.

Заниматься тяжелым физическим трудом. Не стоит планировать на этот день генеральную уборку, ремонт или тяжелую работу в огороде. Лучше посвятить время молитве, посещению храма или общению с семьей.

Начинать новые глобальные дела. Считается, что лучше завершить старые задачи, а новые начинания отложить на другой день, чтобы они получили благословение.

Обижать животных. Матрона очень любила природу и все живое. Жестокое обращение с животными в этот день считается серьезным проступком.

Народные приметы на День Матроны Московской

В народном календаре этот день тесно переплелся с древними славянскими наблюдениями за природой. Поскольку это время активного расцвета весны, большинство примет связано с погодой и будущим урожаем.

Вот основные народные приметы:

если 2 мая стоит ясная и теплая погода, то конец месяца будет таким же солнечным, а лето наступит быстро;

дождливый день сулит богатый урожай грибов в лесу и отсутствие засухи летом;

если прогремел первый гром — лето будет урожайным и умеренно теплым;

если утром на траве и ветках иней, то лето будет коротким, а осень наступит рано;

если прилетели упитанные утки — весна будет долгой и прохладной;

если птицы активно вьют гнезда — ждите скорого устойчивого тепла;

если береза распустилась раньше ольхи — лето будет засушливым, если первой зазеленела ольха — лето окажется дождливым;

если к этому дню зацвела черемуха — впереди еще будет похолодание.

Кроме того, считается, что сны, увиденные в ночь на 2 мая, могут быть вещими, особенно если они касаются семьи и детей.