«Полицейские ужаснулись, попав внутрь». Хозяйка рассказала, как квартирантка с ребенком разгромили ее «однушку»

Изначально квартирантка произвела хорошее впечатление, но в итоге разгромила квартиру Источник: 93.RU

Жительница Краснодара обратилась в 93.RU буквально с криком души — ей хотелось поделиться своим печальным опытом сдачи квартиры в аренду. Всего за несколько месяцев молодая квартирантка с ребенком «убили» некогда уютную «однушку» в одном из спальных районов Краснодара. Хозяйка квартиры, рассказ которой мы здесь приводим, подсчитала убытки и пошла в суд, а журналисты узнали у юриста, что нужно делать, чтобы не оказаться в подобной ситуации.

Сложилось впечатление, что в квартире был притон

Я разместила объявление в интернете, на него откликнулась молодая женщина, при встрече произвела нормальное впечатление. Она рассказала, что переехала в Краснодар недавно, жить будет с сестрой и своим сыном, имеет постоянное место работы в пункте выдачи заказов, а пока она работает, с сыном остается ее сестра. Ударили по рукам, подписали договор, произвели расчет. Во время проживания я заезжала к квартирантам, проблем никаких не возникало, рассчитывались вовремя, визуально квартира была целой. Так квартиранты прожили более полугода.

Квартира оказалась в «убитом» состоянии Источник: 93.RU

Очередной раз я позвонила, арендатору, чтобы предупредить о встрече, однако на связь выходить она перестала. Приехав на место, позвонила в домофон, дверь никто не открыл. Постучала в дверь, но снова никто не открыл. Заглянула в почтовый ящик и обнаружила один комплект ключей от входной двери с магнитом от домофона.

Открыв дверь, я была, мягко говоря, шокирована. Сложилось впечатление, что в квартире был притон. Стекла в межкомнатных дверях были разбиты, дверное полотно повреждено, замки выбиты, натяжные потолки местами выгорели, жалюзи поломаны.

Валялись на полу оба дивана, стулья порезаны, пропалены, залиты клеем. На полу лежал слой мусора, грязь, полная антисанитария, стоял ужасный запах. Непонятно, как в таких условиях жил маленький ребенок. Обои были изрисованы ручкой, местами оторваны. Новая кровать сломана, прожжены матрас и плед.

Исчезла в неизвестном направлении

Чем дольше я осматривала квартиру, тем больше новых повреждений я находила. Сколы на дверных коробках, оторванные замки, пропаленные дверные коробки. Стол на кухне вздулся, оказался сломан радиатор отопления, пропален натяжной потолок. У кухонного гарнитура отвалилась дверь, панель крепления телевизора оказалась оторвана от стены.

Квартирантка съехала, не предупредив заранее Источник: 93.RU

Сама квартирантка исчезла в неизвестном направлении, на связь выходить перестала. При просмотре камер видеонаблюдения выяснилось, что женщина с ребенком вывезла свои вещи в чемоданах и съехала, оставив в квартире часть своих вещей.

Я обратилась с заявлением в полицию, даже сотрудники, видевшие многое, ужаснулись, выехав на место. Оформили протокол осмотра, сейчас проводится процессуальная проверка.

Я обратилась к экспертам для оценки ущерба — согласно его заключению, сумма убытков составила 278 тысяч рублей. Я заключила договор с клининговой компанией, которые вымыли квартиру, заключила договор на проведение ремонта, покупаю новую мебель.

Досталось даже межкомнатным дверям Источник: 93.RU

В каком состоянии была квартира до проживания, квартирантки могут подтвердить, в том числе есть свидетели, фото и видео. Уже направила претензию о возмещении ущерба, если она останется без удовлетворения, последует обращение в суд с требованиями о возмещении убытков, расходов на оплату услуг представителя, эксперта, уплаченной суммы госпошлины.

Получится ли возместить ущерб?

По словам адвоката Виктории Аксановой, все шансы на это есть. Поскольку передача этой квартиры осуществлялась сторонами путем подписания договора найма, который одновременно являлся актом приема-передачи квартиры. Арендатор обязался использовать квартиру только для проживания, обеспечивать сохранность и поддерживать в надлежащем состоянии квартиру и находящиеся в ней имущество и оборудование, указанные в договоре.

Арендатор нес ответственность за ущерб, причиненный квартире, имуществу и оборудованию, а также прилегающим помещениям, нанесенный по вине или по грубой неосторожности арендатора и (или) членов его семьи, его гостей, а также домашних животных.

Разодранная обивка мебели Источник: 93.RU

Ответчиком не исполнены обязательства, предусмотренные ст. 622 ГК РФ о передаче имущества от арендатора к арендодателю, следовательно, вред, причиненный имуществу арендодателя, подлежит возмещению арендатором в полном объеме.

При этом, в соответствии со ст. 167 ГПК РФ, дело может быть рассмотрено в отсутствие ответчика, по доказательствам, представленным участниками.

Как минимизировать риски при сдаче квартиры?

Ключевым, по словам Виктории Аксановой, является грамотное составление договора найма квартиры. В договоре необходимо подробно указать все паспортные данные сторон, с указанием места регистрации, чтобы в случае спора можно было обратиться в суд за защитой нарушенного права.

Кроме того, в договоре найма указывается адрес расположения квартиры, в каком состоянии передается квартира, качество мебели, ремонта, бытовой техники, в приложении к договору необходимо подробно указать, какая мебель в каком количестве имеется в квартире, какая находится техника с указанием марки и модели, какого качества и цвета обои на стенах, какой ламинат (паркет, керамогранит) уложен на полы.

В договоре найма указываются правила проживания, запрет курения и нарушения норм жилищного законодательства. Также в договоре указываются сроки его заключения, на срок до 11 месяцев договор аренды (найма) не подлежит государственной регистрации.

Кроме того, прописывается порядок расторжения договора по инициативе арендатора или арендодателя, срок для предупреждения о расторжении договора.

Неотъемлемой частью договора найма является акт приема-передачи, по которому принимается квартира арендатором и передается собственнику после окончания проживания. В акте приема-передачи нелишним будет, помимо подробного указания мебели, техники и состояния ремонта, приложить фото квартиры, снять видео.

Чтобы не попасть в подобную ситуацию, важно правильно составить договор аренды Источник: 93.RU

Для снижения рисков порчи имущества или получения возмещения собственник получает залоговую сумму, как правило, в размере одного-двух месяцев аренды жилья, при этом в договоре необходимо указать, что арендатор передает квартиру собственнику в состоянии, котором принимал, с учетом естественного износа, по акту приема-передачи.

В случае порчи имущества или передачи квартиры, требующей ремонта, проведения клининга, в договоре указывается условие об удержании суммы залога и зачете его в стоимость исправления недостатков, проведения ремонта, оплаты услуг клининга.

Когда нужно идти в суд?

Если случилось так, что арендатор нарушил условия договора, допустил порчу имущества, в добровольном порядке не согласен возмещать ущерб, а залоговой суммы для устранения недостатков недостаточно, то законом предусмотрен досудебный порядок урегулирования спора.

Причинение ущерба фиксируется сотрудниками полиции, проводится независимая экспертиза по оценке стоимости восстановительного ремонта. Заключение эксперта вместе с претензией направляются по адресу регистрации арендатора, с указанием сроков для возмещения ущерба (законный срок составляет 1 месяц).