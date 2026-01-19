«Это экономическая война». Из-за угроз Трампа Европа ответит США многомиллиардными пошлинами: конфликт накаляется

Президент США Дональд Трамп заявил, что с февраля введет таможенные пошлины в отношении восьми европейских стран из-за Гренландии. В Европе угрозы политика назвали торговой войной и пригрозили ответными пошлинами на миллиарды долларов.

Что известно об экономическом конфликте?

В январе Дональд Трамп заявил, что намерен присоединить Гренландию к США в целях нацбезопасности. Политик потребовал от Дании убраться с острова, который входит в состав Датского королевства.

Европейские страны, в том числе Франция и Германия, начали перебрасывать в Гренландию военных для участия в учениях, но в США это посчитали «опасной игрой».

В соцсети Truth Social Трамп написал, что с 1 февраля 2026 года Дания, Норвегия, Швеция, Франция, ФРГ, Великобритания, Нидерланды и Финляндия будут платить пошлину в 10% на все отправляемые в США товары. С 1 июня ставка может вырасти до 25%. По словам Трампа, эти меры будут действовать, пока не будет достигнуто соглашение о приобретении Гренландии штатами.