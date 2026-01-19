«Это экономическая война». Из-за угроз Трампа Европа ответит США многомиллиардными пошлинами: конфликт накаляется

Президент США Дональд Трамп заявил, что с февраля введет таможенные пошлины в отношении восьми европейских стран из-за Гренландии. В Европе угрозы политика назвали торговой войной и пригрозили ответными пошлинами на миллиарды долларов.
Что известно об экономическом конфликте?
В январе Дональд Трамп заявил, что намерен присоединить Гренландию к США в целях нацбезопасности. Политик потребовал от Дании убраться с острова, который входит в состав Датского королевства.
Европейские страны, в том числе Франция и Германия, начали перебрасывать в Гренландию военных для участия в учениях, но в США это посчитали «опасной игрой».
В соцсети Truth Social Трамп написал, что с 1 февраля 2026 года Дания, Норвегия, Швеция, Франция, ФРГ, Великобритания, Нидерланды и Финляндия будут платить пошлину в 10% на все отправляемые в США товары. С 1 июня ставка может вырасти до 25%. По словам Трампа, эти меры будут действовать, пока не будет достигнуто соглашение о приобретении Гренландии штатами.
Начнется ли экономическая война?
После слов Трампа восемь стран НАТО — Великобритания, Германия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Франция и Швеция — заявили, что действия США подрывают трансатлантические отношения и могут привести к росту напряженности между государствами.
«Мы твердо отстаиваем эти принципы. Угрозы введения пошлин подрывают трансатлантические отношения и таят в себе риск эскалации. Мы и впредь будем реагировать единым фронтом и согласованно», — говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте правительства Швеции.
В документе также говорится, что страны намерены сохранить свой суверенитет. О том, что члены Евросоюза будут защищать себя от любых форм принуждения, написал и глава Евросовета Антониу Кошта в соцсети X.
Во Франции действия президента США назвали формой экономической войны.
«Мы переходим в область принуждения со стороны США, то есть, по сути, желания навязать политику с помощью очень жестких экономических репрессий — это форма экономической войны», — заявила в эфире телеканала France 3 министр-делегат при Министерстве Вооруженных сил Франции Алис Рюфо.
Премьер-министр Великобритании Кир Стамер в телефонном разговоре с Трампом назвал его действия ошибочными.
«Во время телефонных разговоров премьер-министр повторил свою позицию по Гренландии. Он сказал, что безопасность на Крайнем Севере — приоритет для всех членов НАТО в целях защиты евроатлантических интересов. Он также сказал, что применение пошлин в отношении союзников за обеспечение коллективной безопасности ошибочно», — говорится в заявлении канцелярии главы правительства Великобритании.
Ответные действия Европы
Стало известно, что Европа рассматривает введение ответных пошлин на товары из США на сумму больше 100 млрд долларов. Об этом написала газета Financial Times со ссылкой на источники.
«Европейские столицы рассматривают введение в отношении США пошлин на товары стоимостью в $107 млрд долларов или ограничения доступа американских компаний на рынок блока в ответ на угрозы Дональда Трампа союзникам по НАТО, выступающих против его кампании по приобретению Гренландии», — говорится в публикации.
По данным издания, европейские официальные лица надеются, что угрозы ответных пошлин могут заставить Трампа отказаться от идеи введения мер.
Кроме того, Европарламент приостанавливает ратификацию торгового соглашения ЕС — США.
«Это означает, что Дональд Трамп не получит беспошлинный доступ своей американской продукции на внутренний рынок ЕС», — сказал немецкому телеканалу ZDF глава Европейской народной партии Манфред Вебер.
В интервью политик добавил, что прошедшей ночью Трамп «многое потерял».