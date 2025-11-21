НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
«Единство декларируется, а общество раскалывается». Зачем в России объявили Год единства народов и что он принесет

«Единство декларируется, а общество раскалывается». Зачем в России объявили Год единства народов и что он принесет

Разбираемся с экспертами, что изменится в жизни местных и мигрантов в 2026 году

176
Идея сделать 2026-й Годом единства народов нашла поддержку у президента России Владимира Путина. По словам атамана Всероссийского казачьего общества Виталия Кузнецова, именно от сплоченности и согласия между разными этносами зависит будущее процветание России.

MSK1.RU решил разобраться, как обстоят дела с межэтническими отношениями в стране сейчас и что именно может изменить предстоящий Год единства.

Образование не для всех

В этом году прием в российские школы для детей иностранцев усложнился. Теперь будущим ученикам нужно сдать экзамен по русскому, а подготовка документов превратилась в настоящий квест. Итог: право на образование получили только 13% семей мигрантов.

История семилетнего Тихона — наглядный пример этой системы. Его семья переехала из Казахстана, но уже почти год мальчику отказывают в месте в школе. Сначала не было мест, теперь сын не справился с тестом.

Как рассказала мама Евгения, ребенок сдавал экзамен под прицелом камер, где можно допустить всего одну ошибку. И это при том, что Тихон прекрасно знает стихи Пушкина и русские песни.

«Политика очень недальновидная и даже вредная для России. Ведь это дети, которые отчаянно хотят учиться в России и мечтают служить в армии, — рассказала MSK1.RU куратор проекта „Прелестные дети“ Анна Орлова. — А мы им в этом отказываем. 300 детей не попали в школу в Петербурге — их же недорого учить. А если теперь они станут преступниками? Вот это будет дорого».

По ее словам, задания в тесте были настолько сложными, с ними не справились бы и дети россиян.

С ней не согласен депутат Госдумы Михаил Матвеев. В беседе с MSK1.RU политик заявил, что государство не обязано учить детей мигрантов русскому языку, а те, кто знают его достаточно, сдали экзамен сразу.

«Почему я должен каждого своего ребенка водить на подготовительные курсы перед первым классом, а мигрант, который притащил в Россию ребенка, просто приводит его без знания языка?» — высказался парламентарий.

Также он напомнил, что, по статистике МВД, из 800 тысяч ребят-иностранцев в школу ходят меньше 200 тысяч.

«Одна иностранная речь»

Противостоять ненависти и нарушению прав из-за национальности пытаются и власти. Так, например, в конце Савеловский суд запретил публиковать объявления о сдаче жилья с пометками «только для славян» или «только мусульманам».

При этом в последние годы не обошлись без громких конфликтов на почве национальной ненависти — один из них закончился расправой над девятилетним ребенком.

В бывшем военном городке в Подмосковье в апреле этого года 14-летний подросток из-за конфликта зарезал мальчика из Киргизии. Следственный комитет возбудил дело по статье об убийстве несовершеннолетнего из-за неприязни.

Местные рассказали журналистам MSK1.RU, что тихий микрорайон кишит мигрантами.

«Вот знаете, как бывает, особенно по теплу: идешь как будто не по России, а по аулу. Одна иностранная речь», — рассказала местная жительница.

В прошлом году толпа подростков избила двух школьников в Балашихе и требовала от них снять извинения на видео. Причиной конфликта стало то, что жертвы якобы танцевали под исламские песнопения.

А в московском метро женщина с ножом напала на девушку в хиджабе из-за словесной перепалки — нападавшую удалось «остудить» перцовым баллончиком, всех участников перепалки задержали.

«Будут заниматься не законотворчеством, а хайпом»

Политолог и президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков в беседе с MSK1.RU отметил, что люди особо не чувствуют и не понимают, чем объявленный год отличается от другого.

«Для государства это скорее возможность показать, что сейчас в фокусе его интересов. Например, в Год защитника Отечества власти демонстрируют, что забота о ветеранах боевых действий входит в национальные интересы», — объяснил эксперт.

С одной стороны, единство постоянно декларируется, с другой — общество все больше раскалывается.

Илья Гращенков

политолог

Традиционные ценности, по словам Гращенкова, в условиях многонациональной страны — понятие растяжимое. Что для одних — норма, для других может оказаться неприемлемым.

«Когда сторонники, к примеру, шариата говорят о своих традиционных ценностях, это противоречит светскому гуманизму центральной России или последователям христианства. Поэтому, предвидя конфликты, государство пытается их объединить», — считает политолог.

Законы, как говорит Гращенков, принимают с целью направить деньги в определенную сферу. Вероятно, будет много мероприятий для школьников и студентов, а также фильмов, связанных с годом единства народов.

«Следующий год — предвыборный, Госдума фактически уйдет на каникулы перед ними. Депутаты будут активно заниматься скорее не законотворчеством, а хайпом на каких-то инициативах, чтобы они уложились в рамки их избирательных кампаний», — предполагает президент ЦРРП.

Политолог напомнил, что в Европе к вопросу единства подходили неформально, а в России привыкли делать наоборот — поэтому проводимые мероприятия, по его мнению, зачастую не оказывают никакого влияния.

Собеседник MSK1.RU также отметил, что в политике по отношению к мигрантам изменений не будет — их считают необходимостью, поэтому подход совсем другой.

«У нас максимально перекладывают заботу о мигрантах на их же плечи, просто рационализируя отношения с ними, — считает Илья Гращенков. — У государства нет интереса к ним как к своим гражданам, просто нужно, чтобы они оставались и мирно существовали здесь. Ни о какой заботе не идет речи».

Правозащитник, член СПЧ и президиума Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Александр Брод в разговоре с MSK1.RU связал объявление Года единства народов с грядущим вступлением в силу новой стратегии национальной политики.

«Это важный документ, который продолжает вектор согласия и стабильности в отношениях между людьми разных национальностей и вероисповеданий, — рассказал эксперт. В него будут включены разные просветительские, культурные меры, подключатся органы власти и институты гражданского общества».

Новая стратегия также должна защищать эти отношения от опасностей. В качестве примера угроз эксперт приводит нескоординированность властей, пробелы в миграционной политике, коррупцию и недостаточное внимание к проблемам регионов.

Снижение конфликтов на почве национальности, по словам Брода, один из показателей этой стратегии и 2026 года. Власти выявляют назревающие конфликты и стараются их решить как можно раньше, а разжигателей розни привлекают к ответственности.

«Важная площадка для просвещения — национальный центр „Россия“ в Москве, который показывает многообразие регионов и их культур, — резюмировал правозащитник. — Студенты и школьники, как это было в Год защитника Отечества, смогут готовить творческие работы, рассказывающие об этническом разнообразии через личное восприятие».

Поможет ли чем-то Год единства народов?

Да, станет меньше этнических конфликтов.
Нет, ничего не изменится.
Не знаю, поживем — увидим.

Читайте также репортаж из небольшого города Коркино — год назад после убийства матери двоих детей и таксистки Елены Сарафановой там прошли антицыганские погромы. Узнали, чем сейчас живет районный центр и что местные думают о произошедшем спустя время.

ПО ТЕМЕ
Михаил Мечев
Михаил Мечев
Внештатный корреспондент
Национальность Мигрант Религия Год Народ Единство Владимир Путин Политика
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
13 минут
вопрос, про какие народы господа говорят? те, что живут веками на территории России, или пришлые, у которых есть свое государство. Последние нам и даром не сдались.
Гость
45 минут
На словах одно. На деле другое. Как всегда.
Читать все комментарии
Гость
