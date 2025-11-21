«Единство декларируется, а общество раскалывается». Зачем в России объявили Год единства народов и что он принесет

Год защитников Отечества заменит Год единства народов Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Идея сделать 2026-й Годом единства народов нашла поддержку у президента России Владимира Путина. По словам атамана Всероссийского казачьего общества Виталия Кузнецова, именно от сплоченности и согласия между разными этносами зависит будущее процветание России. MSK1.RU решил разобраться, как обстоят дела с межэтническими отношениями в стране сейчас и что именно может изменить предстоящий Год единства. Образование не для всех В этом году прием в российские школы для детей иностранцев усложнился. Теперь будущим ученикам нужно сдать экзамен по русскому, а подготовка документов превратилась в настоящий квест. Итог: право на образование получили только 13% семей мигрантов. История семилетнего Тихона — наглядный пример этой системы. Его семья переехала из Казахстана, но уже почти год мальчику отказывают в месте в школе. Сначала не было мест, теперь сын не справился с тестом. Как рассказала мама Евгения, ребенок сдавал экзамен под прицелом камер, где можно допустить всего одну ошибку. И это при том, что Тихон прекрасно знает стихи Пушкина и русские песни. «Политика очень недальновидная и даже вредная для России. Ведь это дети, которые отчаянно хотят учиться в России и мечтают служить в армии, — рассказала MSK1.RU куратор проекта „Прелестные дети“ Анна Орлова. — А мы им в этом отказываем. 300 детей не попали в школу в Петербурге — их же недорого учить. А если теперь они станут преступниками? Вот это будет дорого». По ее словам, задания в тесте были настолько сложными, с ними не справились бы и дети россиян.

В школы смогли поступить только 13% детей иностранных граждан Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

С ней не согласен депутат Госдумы Михаил Матвеев. В беседе с MSK1.RU политик заявил, что государство не обязано учить детей мигрантов русскому языку, а те, кто знают его достаточно, сдали экзамен сразу. «Почему я должен каждого своего ребенка водить на подготовительные курсы перед первым классом, а мигрант, который притащил в Россию ребенка, просто приводит его без знания языка?» — высказался парламентарий. Также он напомнил, что, по статистике МВД, из 800 тысяч ребят-иностранцев в школу ходят меньше 200 тысяч. «Одна иностранная речь» Противостоять ненависти и нарушению прав из-за национальности пытаются и власти. Так, например, в конце Савеловский суд запретил публиковать объявления о сдаче жилья с пометками «только для славян» или «только мусульманам». При этом в последние годы не обошлись без громких конфликтов на почве национальной ненависти — один из них закончился расправой над девятилетним ребенком. В бывшем военном городке в Подмосковье в апреле этого года 14-летний подросток из-за конфликта зарезал мальчика из Киргизии. Следственный комитет возбудил дело по статье об убийстве несовершеннолетнего из-за неприязни. Местные рассказали журналистам MSK1.RU, что тихий микрорайон кишит мигрантами. «Вот знаете, как бывает, особенно по теплу: идешь как будто не по России, а по аулу. Одна иностранная речь», — рассказала местная жительница.

Место, на котором произошло преступление Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

В прошлом году толпа подростков избила двух школьников в Балашихе и требовала от них снять извинения на видео. Причиной конфликта стало то, что жертвы якобы танцевали под исламские песнопения. А в московском метро женщина с ножом напала на девушку в хиджабе из-за словесной перепалки — нападавшую удалось «остудить» перцовым баллончиком, всех участников перепалки задержали. «Будут заниматься не законотворчеством, а хайпом» Политолог и президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков в беседе с MSK1.RU отметил, что люди особо не чувствуют и не понимают, чем объявленный год отличается от другого. «Для государства это скорее возможность показать, что сейчас в фокусе его интересов. Например, в Год защитника Отечества власти демонстрируют, что забота о ветеранах боевых действий входит в национальные интересы», — объяснил эксперт.

С одной стороны, единство постоянно декларируется, с другой — общество все больше раскалывается. Илья Гращенков политолог

Традиционные ценности, по словам Гращенкова, в условиях многонациональной страны — понятие растяжимое. Что для одних — норма, для других может оказаться неприемлемым. «Когда сторонники, к примеру, шариата говорят о своих традиционных ценностях, это противоречит светскому гуманизму центральной России или последователям христианства. Поэтому, предвидя конфликты, государство пытается их объединить», — считает политолог. Законы, как говорит Гращенков, принимают с целью направить деньги в определенную сферу. Вероятно, будет много мероприятий для школьников и студентов, а также фильмов, связанных с годом единства народов. «Следующий год — предвыборный, Госдума фактически уйдет на каникулы перед ними. Депутаты будут активно заниматься скорее не законотворчеством, а хайпом на каких-то инициативах, чтобы они уложились в рамки их избирательных кампаний», — предполагает президент ЦРРП. Политолог напомнил, что в Европе к вопросу единства подходили неформально, а в России привыкли делать наоборот — поэтому проводимые мероприятия, по его мнению, зачастую не оказывают никакого влияния. Собеседник MSK1.RU также отметил, что в политике по отношению к мигрантам изменений не будет — их считают необходимостью, поэтому подход совсем другой. «У нас максимально перекладывают заботу о мигрантах на их же плечи, просто рационализируя отношения с ними, — считает Илья Гращенков. — У государства нет интереса к ним как к своим гражданам, просто нужно, чтобы они оставались и мирно существовали здесь. Ни о какой заботе не идет речи».

По словам политолога, для мигрантов в 2026 году вряд ли что-то изменится Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Правозащитник, член СПЧ и президиума Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Александр Брод в разговоре с MSK1.RU связал объявление Года единства народов с грядущим вступлением в силу новой стратегии национальной политики. «Это важный документ, который продолжает вектор согласия и стабильности в отношениях между людьми разных национальностей и вероисповеданий, — рассказал эксперт. В него будут включены разные просветительские, культурные меры, подключатся органы власти и институты гражданского общества». Новая стратегия также должна защищать эти отношения от опасностей. В качестве примера угроз эксперт приводит нескоординированность властей, пробелы в миграционной политике, коррупцию и недостаточное внимание к проблемам регионов. Снижение конфликтов на почве национальности, по словам Брода, один из показателей этой стратегии и 2026 года. Власти выявляют назревающие конфликты и стараются их решить как можно раньше, а разжигателей розни привлекают к ответственности. «Важная площадка для просвещения — национальный центр „Россия“ в Москве, который показывает многообразие регионов и их культур, — резюмировал правозащитник. — Студенты и школьники, как это было в Год защитника Отечества, смогут готовить творческие работы, рассказывающие об этническом разнообразии через личное восприятие».

Поможет ли чем-то Год единства народов? Да, станет меньше этнических конфликтов. Нет, ничего не изменится. Не знаю, поживем — увидим.