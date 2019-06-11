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Скандал в ярославской школе: детей поймали с загубным табаком. В деле разбирается полиция

Застукали учеников шестых-седьмых классов

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Детей застукали за два дня до конца учебного года

Фото: Александра Савельева

Учеников одной из школ в центре Ярославля поймали за употреблением загубного табака (его ещё называют снюс). Недетскими развлечениями баловались ученики шестых-седьмых классов. Ребята употребляли табак даже в стенах школы, где их и заметила администрация. Всех учеников со снюсом  вычислили и пригласили их родителей для беседы в школу.

— Нашим локальным актом любые вещества, содержащие никотин, запрещены на территории школы. Это не наркотик, как многие думают. И этот табак не запрещён для продажи лицам, достигшим 18 лет. Другой вопрос, как дети смогли его получить. Мы провели профилактическую беседу со всеми учениками, замеченными в употреблении табака, а также их родителями. Кроме того, мы оповестили сотрудников отдела по делам несовершеннолетних. Один из сотрудников ПДН приходил к нам в школу разговаривать с мамой одного ученика, поскольку там очень трудная мама, — рассказала директор школы.

По её словам, не все родители смогли адекватно воспринять новость о том, что их чадо употребляет снюс.

— Наша задача — оповестить родителей и провести беседу, что мы и сделали. Задача родителей — проконтролировать, чтобы ребёнок перестал это употреблять. Кто-то очень переживал, пообещал обязательно решить проблему внутри семьи. А кто-то начал говорить: «Мой ребёнок не наркоман. Он не может ничего употреблять». Здесь речи о наркотиках и не идёт, но родители не видят разницу, — сказала директор школы.

Снюс — один из видов бездымного табака. Его употребление — доказанная причина развития рака полости рта, рака поджелудочной железы, рака пищевода и рака легких. Длительное использование бездымного табака приводит к пародонтозу, разрушению зубов, появлению зловонного запаха изо рта, тахикардии, гипертонии. Пользователи бездымного табака получают намного больше никотина по сравнению с курильщиками сигарет. Табак остается во рту не менее 30 минут, за это время в организм попадает в десятки раз больше никотина, нежели при выкуривании одной даже самой крепкой сигареты. Если в самой крепкой сигарете содержится до 1,5 мг никотина, то при употреблении снюса можно получить до 22 мг никотина. Даже если табак находится в полости рта непродолжительное время, порядка 5–10 минут, в кровь все равно поступает большое количество этого никотина. Снюс содержит более 30 химических веществ с потенциальным канцерогенным эффектом.Самые опасные из них — нитрозамины, они образуются еще при производстве, в процессе ферментации табака.

По данным официального сайта «Центр гигиенического образования населения» Роспотребнадзора. 

Детей застукали за два дня до конца учебного года. Какими они придут с каникул, зависит только от родителей. По словам директора и завуча школы, дети, которые употребляли снюс, из обычных семей, к неблагополучным их нельзя отнести.

— С нашей стороны будут приняты все меры. В течение года к нам несколько раз приходят различные службы, врачи-наркологи. Мы повторим профилактическую беседу в начале следующего года, — сказала директор. — Из школы мы никого не отчисляли, да мы и не имеем права. Единственное, что мы можем — это назначить дисциплинарное наказание, то есть сделать выговор. Что мы и сделали.

Многие думают, что снюс — это безобидная вещь, которая не принесёт особого вреда, поскольку никотин не поступает в легкие. Однако это мнение ошибочное.

— Снюс — это вещество с высокой концентрацией никотина. Вреда от него гораздо больше, чем от сигарет, — сообщил ярославский врач-нарколог, заведующий областной клинической наркологической больницей Михаил Черноморский.

— Последствия употребления снюса в подростковом возрасте крайне опасны, — говорят специалисты Центра гигиенического образования населения федерального Роспотребнадзора. — У подростков наблюдается остановка роста, повышенная агрессивность и возбудимость, нарушение памяти и концентрации внимания, высокий риск развития злокачественных опухолей. Практически все подростки, впервые использовавшие табак в виде снюса, в течение ближайших четырех лет становятся курильщиками сигарет.

Снюс содержит большую концентрацию никотина

Фото: Центр гигиенического образования населения  Роспотребнадзора

Сейчас сотрудники ПДН проводят проверку произошедшего в школе.

— Сотрудниками ПДН в школе проведена профилактическая работа с детьми, проводится проверка, выясняются все обстоятельства, — рассказали в полиции.

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ТЕКСТ

Анна Лурье

ТЕГИ

загубный табакшкола

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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
11 июн 2019 в 07:19

"Яжематерям"-защитницам стоило бы сказать, что внуков у них может и не быть.

Дарий
11 июн 2019 в 08:33

Ну как не наркотик? Наркотическая зависимость формируется. Однозначно вред наносит. Другое дело, что табак легален.