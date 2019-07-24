Их затравили в соцсетях: изучаем странички мучителей, забивших подростка

Дикий случай жестокости в Ярославской области: толпа подростков накинулась на одного мальчишку и жестоко избила. Озверевшие дети не могли остановиться: били ногами по телу и голове, пинали без остановки. Одну из участниц даже пришлось оттаскивать от избитого мальчика. Мы изучили соцсети этих с виду приличных детей.

Этот мальчик ходит на спортивные мероприятия

Одному мальчику недавно исполнилось 15 лет. У него на страничке — фотографии с друзьями. Почти везде он улыбается. Зато в интересных страницах есть такие группы, как «Пацаны и снюс», «Кидай снюс, а не пацанов». Неужели увлекается?

Вот группы, которыми увлекается один из мучителей Фото: Vk.com

Снюс — один из видов бездымного табака. Его употребление — доказанная причина развития рака полости рта, рака поджелудочной железы, рака пищевода и рака легких. Длительное использование бездымного табака приводит к пародонтозу, разрушению зубов, появлению зловонного запаха изо рта, тахикардии, гипертонии. Пользователи бездымного табака получают намного больше никотина по сравнению с курильщиками сигарет. У другой мучительницы — более закрытая страница. Всего 12 друзей и одна фотография. Но надо сказать, что страничку девочка закрыла буквально час назад. Ещё совсем недавно комментарии к фото у неё были открыты. И пользователи соцсетей накинулись на неё после просмотра жуткого видео. Мы не можем процитировать ни один комментарий, так как все они содержат только нецензурную лексику.

У этой девушки тоже неоднозначные группы в соцсетях Фото: Vk.com

Третья и, пожалуй, самая активная участница видео закрыла комментарии и личные сообщения. Но у неё остался статус в «ВКонтакте»: «Не трожь воспоминания.. сильнее только ранят» (орфография автора сохранена. — Прим. ред.).

Девочка и на фото выглядит вызывающе Фото: Vk.com

От просмотра её странички остаются неприятные ощущения. В её видеозаписях полно роликов с жестокими избиениями людей. Причём именно когда толпа налетает на одного. Бьют так же, как она совсем недавно, ногами по голове. Также на её страничке есть записи, содержащие нецензурную лексику. Интересно, родители видели аккаунт дочери?

Вот такими видео увлекается девочка Фото: Vk.com

И наконец мы посмотрели страничку мальчика, которого избили. Обычный ребёнок, который занимается футболом, любит хоккей и ездит с родителями на матчи «Локомотива». У него нет ни жутких видеозаписей с жестокостями, а интересные странички в основном посвящены футболу. У мальчика открыты комментарии к записям. И его уже начали поддерживать не только друзья, но и посторонние люди.

За подростка решила заступиться вся страна Фото: vk.com

Во всех соцсетях, где размещено видео с избиением, люди также пишут проклятия в адрес мучителей подростка. — Сволочи малолетние! Таких сажать надо! Родители с такими уже не справятся! — пишет в нашей группе Анна Григорьева. — Избивать лежащего! Беспредел! — возмущается Денис Пермяков.