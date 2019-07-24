«Объясните всем, чтоб отстали»: одна из школьниц, избивавших сверстника, попросила прощения

Одна из девочек, которая издевалась над сверстником вместе с друзьями, попросила прощения. На школьников накинулась чуть ли не вся страна. Подросткам стали приходить сообщения, в том числе и с нецензурной бранью, отовсюду. После этого они закрыли свои странички в соцсетях.

Участники видео закрыли страницы в соцсетях Фото: Vk.com



Но некоторым всё же удалось пообщаться с участниками этого скандального видео. На сообщения девочка ответила: — Поняла свою ошибку, простите, пожалуйста. И можете объяснить всем, чтобы отстали. Я поняла свою ошибку, — написала она молодому человеку по имени Денис.

Теперь девочка жалеет о содеянном Фото: Vk.com

— Исходя из информации, парень, которого избили, был с мягким характером. И над ним уже давно издевались сверстники. Избили просто так, из-за безнаказанности, — сообщил нам Денис. Напомним, что в интернет попала видеозапись, на которой несколько подростков избивают сверстника. Рядом ещё несколько человек, которые со смехом следят за происходящим. Несчастного мальчика повалили на землю и начали бить руками и ногами, в том числе по голове. Прежде чем герои видео успели закрыть свои странички, мы смогли изучить их аккаунты. У одной из девочек было множество видеороликов с уличными драками, где толпа налетает на одного человека.

— В дежурную часть Рыбинска обратился житель Заволжского микрорайона и сообщил о том, что его несовершеннолетнему сыну на улице неизвестные подростки нанесли побои, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. — Данное сообщение было зарегистрировано в установленном порядке. Все подростки, причастные к случившемуся, установлены. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по завершении которой будет принято процессуальное решение.