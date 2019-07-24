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Дети толпой забили мальчика
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«Объясните всем, чтоб отстали»: одна из школьниц, избивавших сверстника, попросила прощения

Толпа подростков из Ярославской области издевалась над мальчиком

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На одного мальчика налетела целая толпа

Фото: Vk.com

Одна из девочек, которая издевалась над сверстником вместе с друзьями, попросила прощения.

На школьников накинулась чуть ли не вся страна. Подросткам стали приходить сообщения, в том числе и с нецензурной бранью, отовсюду. После этого они закрыли свои странички в соцсетях.

Участники видео закрыли страницы в соцсетях

Участники видео закрыли страницы в соцсетях

Но некоторым всё же удалось пообщаться с участниками этого скандального видео. На сообщения девочка ответила:

— Поняла свою ошибку, простите, пожалуйста. И можете объяснить всем, чтобы отстали. Я поняла свою ошибку, — написала она молодому человеку по имени Денис.

Теперь девочка жалеет о содеянном

Теперь девочка жалеет о содеянном

— Исходя из информации, парень, которого избили, был с мягким характером. И над ним уже давно издевались сверстники. Избили просто так, из-за безнаказанности, — сообщил нам Денис.

Напомним, что в интернет попала видеозапись, на которой несколько подростков избивают сверстника. Рядом ещё несколько человек, которые со смехом следят за происходящим. Несчастного мальчика повалили на землю и начали бить руками и ногами, в том числе по голове.

Прежде чем герои видео успели закрыть свои странички, мы смогли изучить их аккаунты. У одной из девочек было множество видеороликов с уличными драками, где толпа налетает на одного человека.

— В дежурную часть Рыбинска обратился житель Заволжского микрорайона и сообщил о том, что его несовершеннолетнему сыну на улице неизвестные подростки нанесли побои, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. — Данное сообщение было зарегистрировано в установленном порядке. Все подростки, причастные к случившемуся, установлены. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по завершении которой будет принято процессуальное решение.

Мы поговорили с психологом на тему детского насилия. Она ответила на пять главных вопросов по этой жуткой истории.

Здесь вся хроника событий.

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избили подростка

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КОММЕНТАРИИ (5)

папа
24 июл 2019 в 16:49

должны ответить родители, а тех что избивали однозначно в спецшколу.

Конь Педальный
24 июл 2019 в 16:45

Уважаема редакция, хватит смаковать и обсасывать одно и тоже, одно и тоже, одно и тоже, одно и тоже. Ну вы же не на Большой Стирке у Малахова, в конце-то концов. Или Анна так к конкурсу готовится? Меру надо знать.

гостья
24 июл 2019 в 16:41

никакого раскаяния не заметно. скорее, намекнула "отвянь"