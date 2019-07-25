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Дети толпой забили мальчика
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«За ребёнка буду рвать»: реакция мамы избитого сверстниками подростка

Жуткое видео из Ярославской области облетело всю страну

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Мама мальчика в шоке от детской жестокости

Фото: Плохие Новости 18+ / Vk.com

Мама мальчика, которого избили сверстники, похоже, настроена решительно.

У себя в статусе на странице в «ВКонтакте» женщина написала резкую фразу: «За ребёнка буду рвать».

Маме мальчика присылают десятки сообщений и оставляют послания на стене. Всё это слова поддержки и сострадания. Сама женщина также высказалась по поводу ужасной ситуации, которая произошла в её семье.

Мама мальчика настроена решительно

Мама мальчика настроена решительно

— Какие люди жестокие! Я не понимаю! Особенно дети! Это же дети, и мы их сами воспитываем! Хуже, чем в войну, — написала мама мальчика на своей странице во «ВКонтакте».

Нам удалось пообщаться с мамой, чья дочь ходит в один класс с главной героиней видео.

— Про издевательства не слышала, но поведение её — кошмар. Она на уроках в школе может лечь на пол и лежать. Плохо учится, учителей не слушается, и в начальных классах так было. С мальчиками уже спит, это ни для кого не секрет. Курит — сама видела. Воспитывает ее мама, вроде нормальная женщина. Дочь вообще страшно в школу отпускать, там ужас что творится, — рассказала нам мама школьницы Екатерина.

Мама мальчика оставила запись на своей стене в соцсетях

Мама мальчика оставила запись на своей стене в соцсетях

Напомним, что видео, где её сына избивают сверстники, вчера попало в соцсети. Отец мальчика написал заявление в полицию. К проверке также подключился Следственный комитет.

Сами же дети, участвовавшие в избиении, закрыли свои странички. Но перед этим мы успели изучить их. Например, у той девочки, что больше всего избивает мальчика, полным-полно видеозаписей с уличными боями, где толпа налетает на одного человека. У её друга вся страничка в ссылках на снюсы.

Вся хроника событий здесь.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гусь
25 июл 2019 в 17:23

Надо требовать для всех кто избивал уголовной ответственности. Тюрьмы как раз для такой шпаны и других преступников. Жалеть некого не надо, натворил отвечай.