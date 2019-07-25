«За ребёнка буду рвать»: реакция мамы избитого сверстниками подростка

Мама мальчика, которого избили сверстники, похоже, настроена решительно. У себя в статусе на странице в «ВКонтакте» женщина написала резкую фразу: «За ребёнка буду рвать». Маме мальчика присылают десятки сообщений и оставляют послания на стене. Всё это слова поддержки и сострадания. Сама женщина также высказалась по поводу ужасной ситуации, которая произошла в её семье.

Мама мальчика настроена решительно Фото: Vk.com

— Какие люди жестокие! Я не понимаю! Особенно дети! Это же дети, и мы их сами воспитываем! Хуже, чем в войну, — написала мама мальчика на своей странице во «ВКонтакте».

Нам удалось пообщаться с мамой, чья дочь ходит в один класс с главной героиней видео. — Про издевательства не слышала, но поведение её — кошмар. Она на уроках в школе может лечь на пол и лежать. Плохо учится, учителей не слушается, и в начальных классах так было. С мальчиками уже спит, это ни для кого не секрет. Курит — сама видела. Воспитывает ее мама, вроде нормальная женщина. Дочь вообще страшно в школу отпускать, там ужас что творится, — рассказала нам мама школьницы Екатерина.

Мама мальчика оставила запись на своей стене в соцсетях Фото: Vk.com