«За ребёнка буду рвать»: реакция мамы избитого сверстниками подростка

Мама мальчика в шоке от детской жестокости
Фото: Плохие Новости 18+ / Vk.com
Мама мальчика, которого избили сверстники, похоже, настроена решительно.
У себя в статусе на странице в «ВКонтакте» женщина написала резкую фразу: «За ребёнка буду рвать».
Маме мальчика присылают десятки сообщений и оставляют послания на стене. Всё это слова поддержки и сострадания. Сама женщина также высказалась по поводу ужасной ситуации, которая произошла в её семье.
— Какие люди жестокие! Я не понимаю! Особенно дети! Это же дети, и мы их сами воспитываем! Хуже, чем в войну, — написала мама мальчика на своей странице во «ВКонтакте».
Нам удалось пообщаться с мамой, чья дочь ходит в один класс с главной героиней видео.
— Про издевательства не слышала, но поведение её — кошмар. Она на уроках в школе может лечь на пол и лежать. Плохо учится, учителей не слушается, и в начальных классах так было. С мальчиками уже спит, это ни для кого не секрет. Курит — сама видела. Воспитывает ее мама, вроде нормальная женщина. Дочь вообще страшно в школу отпускать, там ужас что творится, — рассказала нам мама школьницы Екатерина.
Напомним, что видео, где её сына избивают сверстники, вчера попало в соцсети. Отец мальчика написал заявление в полицию. К проверке также подключился Следственный комитет.
Сами же дети, участвовавшие в избиении, закрыли свои странички. Но перед этим мы успели изучить их. Например, у той девочки, что больше всего избивает мальчика, полным-полно видеозаписей с уличными боями, где толпа налетает на одного человека. У её друга вся страничка в ссылках на снюсы.
Вся хроника событий здесь.