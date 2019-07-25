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Ольга Прохорова

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Ольга Прохорова

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«Вы не лучше этой банды». Колонка главреда 76.RU о тех, кто требует расправы над детьми-мучителями

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Хотите отомстить? А если так же потом будут мстить вам?

Фото: Плохие новости 18+ / Vk.com

«Нашёл бы их всех и покалечил», «Сволочи, расстрелять», «На кол». Я в ужасе читаю комментарии на сайте и в соцсетях под публикацией о подростках, избивших сверстника. Их сотни. Сотни призывов к расправе над мучителями. Взрослые люди — у многих семьи, дети — совершенно осознанно требуют крови детей.

Да, я говорю «детей». Потому что те, кто устроил ад ребенку, — сами ещё дети.

Их поступок не оправдываю. Он бесчеловечен. Что должно твориться в голове, чтобы, хохоча, наброситься на беззащитного вот так, толпой, как животные... Но ещё больше я не понимаю тех, кто требует выдать адреса подростков и собирается идти на разборки. Серьёзно? Вы пойдёте бить детей?

Я поражаюсь тому, что нет и мысли о том, что такая месть не решит проблему, а только втянет участников расправы (не дай бог, чтобы так случилось) в замкнутый круг. Так и будем бить друг друга, добиваясь справедливости? Варварский, тупой, средневековый подход. И что поймут дети, если до них, не дай бог, доберутся такие вот взрослые? Подозреваю, сделают вывод, что надо прятать получше свои видеоролики. И что сила — решает.

Желание взрослых людей навалять подросткам настораживает. Мы чудовищно инфантильны. Серьезные проблемы решаем как подростки — пойти и морду набить. Какой тогда адекватности мы хотим от детей, если сами ими являемся? И чем тогда мы лучше тех жестоких подростков?

В комментариях так много призывов к насилию и так мало простых вопросов — как мы, взрослые, это допустили? Кто и как работает с проблемными детьми и, на мой взгляд, главное — с родителями этих детей? У одного мальчика-мучителя вся страничка в ссылках на снюсы. У девочки, со слепой яростью топтавшей жертву, — десятки видеозаписей с драками. Откуда всё это взялось в их головах? Почему этого не видели родители и педагоги? Как у нас вообще выстроена работа с подростками в том их возрасте, когда их от всплеска гормонов швыряет в разные стороны?

Да, дети виноваты. Но ещё больше виноваты взрослые, проморгавшие этих детей до того, как те сбились в озверевшую стаю. Не научившие их милосердию, любви и уважению. И если уж из кого и делать абсолютных злодеев, то начать надо с себя. Хотя, конечно, это более трудный путь. 

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    КОММЕНТАРИИ (19)

    Гвоздь
    25 июл 2019 в 16:43

    Так вы свой негатив посылайте к государству, которое устроило это беззаконие, а не ко СМИ или бестолковым малолетка. Ходите на выборы и акции протеста, а не поливайте г-ом людей, которые с вами находятся почти в одном положении. Есть классовые интересы, во их и давайте отстаивать, а не распыляться в частностях.

    Гость
    25 июл 2019 в 16:16

    Редакция удаляет неугодные комментарии, что гвалт в сети из-за ваших же материалов? Прекрасно.

    Конь Державный
    25 июл 2019 в 15:39

    Совершенно с Вами согласен. На срез нашего общества нельзя смотреть без слёз и противогаза.