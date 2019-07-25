«Вы не лучше этой банды». Колонка главреда 76.RU о тех, кто требует расправы над детьми-мучителями

Да, я говорю «детей». Потому что те, кто устроил ад ребенку, — сами ещё дети. Их поступок не оправдываю. Он бесчеловечен. Что должно твориться в голове, чтобы, хохоча, наброситься на беззащитного вот так, толпой, как животные... Но ещё больше я не понимаю тех, кто требует выдать адреса подростков и собирается идти на разборки. Серьёзно? Вы пойдёте бить детей?

«Нашёл бы их всех и покалечил», «Сволочи, расстрелять», «На кол». Я в ужасе читаю комментарии на сайте и в соцсетях под публикацией о подростках, избивших сверстника . Их сотни. Сотни призывов к расправе над мучителями. Взрослые люди — у многих семьи, дети — совершенно осознанно требуют крови детей.

Я поражаюсь тому, что нет и мысли о том, что такая месть не решит проблему, а только втянет участников расправы (не дай бог, чтобы так случилось) в замкнутый круг. Так и будем бить друг друга, добиваясь справедливости? Варварский, тупой, средневековый подход. И что поймут дети, если до них, не дай бог, доберутся такие вот взрослые? Подозреваю, сделают вывод, что надо прятать получше свои видеоролики. И что сила — решает.



Желание взрослых людей навалять подросткам настораживает. Мы чудовищно инфантильны. Серьезные проблемы решаем как подростки — пойти и морду набить. Какой тогда адекватности мы хотим от детей, если сами ими являемся? И чем тогда мы лучше тех жестоких подростков?



В комментариях так много призывов к насилию и так мало простых вопросов — как мы, взрослые, это допустили? Кто и как работает с проблемными детьми и, на мой взгляд, главное — с родителями этих детей? У одного мальчика-мучителя вся страничка в ссылках на снюсы. У девочки, со слепой яростью топтавшей жертву, — десятки видеозаписей с драками. Откуда всё это взялось в их головах? Почему этого не видели родители и педагоги? Как у нас вообще выстроена работа с подростками в том их возрасте, когда их от всплеска гормонов швыряет в разные стороны?

