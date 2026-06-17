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Происшествия Черный столб дыма видно издалека: на трассе между Ярославлем и Костромой загорелся автобус — видео

Черный столб дыма видно издалека: на трассе между Ярославлем и Костромой загорелся автобус — видео

Публикуем первые подробности от МЧС

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На трассе между Ярославлем и Костромой загорелся автобус&nbsp;— видео | Источник: Подслушано Ярославль / MaxНа трассе между Ярославлем и Костромой загорелся автобус&nbsp;— видео | Источник: Подслушано Ярославль / Max

На трассе между Ярославлем и Костромой загорелся автобус — видео

Источник:

Подслушано Ярославль / Max

На трассе между Ярославлем и Костромой загорелся автобус. Речь идет об участке дороги Р-132 «Золотое кольцо». Видео с полыхающим транспортом поделились очевидцы в одном из городских пабликов 17 июня около 9 вечера.

«На костромской трассе горит автобус», — сообщил свидетель пожара.

На видеозаписи ещё издалека виднеется огромный чёрный столб дыма, а под ним полыхает алым пламенем автобус. Вблизи можно заметить, что салон транспорта подкоптился, от него мало что осталось. Неподалеку на островке безопасности также стоят люди, видимо, это эвакуированные пассажиры.

Над небом поднялся гигантский черный столб дыма

Источник:

Подслушано Ярославль / Max

На запрос 76.RU в областном МЧС рассказали, что автобус загорелся около деревни Песочное Костромской области. На месте работают как ярославские, так и костромские экстренные службы.

«От главного управления МЧС России по Ярославской области выехала одна автоцистерна. Пострадавших и травмированных нет», — уточнили в пресс-службе.

Деревня Песочное находится между Ярославле и Костромой | Источник: Яндекс.КартыДеревня Песочное находится между Ярославле и Костромой | Источник: Яндекс.Карты

Деревня Песочное находится между Ярославле и Костромой

Источник:

Яндекс.Карты

Является автобус рейсовым или туристическим, пока неизвестно. Все обстоятельства возгорания уточняются спецслужбами.

Ранее мы рассказывали подробности аварии с туристическим автобусом на дороге в Угличском округе Ярославской области. По последним данным ярославского Минздрава, из 33 человек, находившихся в салоне, за помощью к медикам обратился 31 пострадавший.

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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Пожар Автобус Пассажир Дым Костромская область
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Комментарии
3
Гость
1 час
Дорога Ярославль - Кострома крайне пожароопасна. Регулярно транспорт горит.
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Гость
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