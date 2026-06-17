Черный столб дыма видно издалека: на трассе между Ярославлем и Костромой загорелся автобус — видео

На трассе между Ярославлем и Костромой загорелся автобус. Речь идет об участке дороги Р-132 «Золотое кольцо». Видео с полыхающим транспортом поделились очевидцы в одном из городских пабликов 17 июня около 9 вечера.
«На костромской трассе горит автобус», — сообщил свидетель пожара.
На видеозаписи ещё издалека виднеется огромный чёрный столб дыма, а под ним полыхает алым пламенем автобус. Вблизи можно заметить, что салон транспорта подкоптился, от него мало что осталось. Неподалеку на островке безопасности также стоят люди, видимо, это эвакуированные пассажиры.
На запрос 76.RU в областном МЧС рассказали, что автобус загорелся около деревни Песочное Костромской области. На месте работают как ярославские, так и костромские экстренные службы.
«От главного управления МЧС России по Ярославской области выехала одна автоцистерна. Пострадавших и травмированных нет», — уточнили в пресс-службе.
Является автобус рейсовым или туристическим, пока неизвестно. Все обстоятельства возгорания уточняются спецслужбами.
Ранее мы рассказывали подробности аварии с туристическим автобусом на дороге в Угличском округе Ярославской области. По последним данным ярославского Минздрава, из 33 человек, находившихся в салоне, за помощью к медикам обратился 31 пострадавший.