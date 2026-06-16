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Происшествия Нефтебаза вспыхнула на Кубани, а в регионах закрыли аэропорты и объявили ракетную опасность. Главное об атаке беспилотников

Нефтебаза вспыхнула на Кубани, а в регионах закрыли аэропорты и объявили ракетную опасность. Главное об атаке беспилотников

Ракеты нацелились на пять регионов

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Сильный пожар после атаки беспилотников тушат в станице Краснодарского края (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Роман Данилкин / 63.RUСильный пожар после атаки беспилотников тушат в станице Краснодарского края (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Сильный пожар после атаки беспилотников тушат в станице Краснодарского края (фото носит иллюстративный характер)

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Под утро на Кубани загорелась нефтебаза из-за падения беспилотника. В нескольких регионах объявили ракетную опасность и закрыли аэропорты. Всё, что известно о ночных налетах, собрали в этом материале.

Пожар из-за падения обломков дрона случился в Красноармейском районе на Кубани. По информации оперативного штаба, возгорание произошло на нефтебазе в станице Полтавской.

Огонь тушат 32 человека и семь единиц техники. Кроме того, после атаки беспилотников временно перекрыли трассу между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским. Росавиация ввела ограничения в аэропорту Краснодара.

Также идет атака беспилотников на Москву. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, сбиты уже 20 дронов. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в Домодедово и Жуковском.

В Ростовской области сбили уже 35 беспилотников. Дроны уничтожили в Каменске-Шахтинском и четырех районах региона. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Ракетную опасность объявили в Воронежской, Ульяновской, Пензенской и Орловской областях, а также в Татарстане. Беспилотная опасность сохраняется во Владимирской и Нижегородской области.

Временно не принимают и не отправляют самолеты аэропорты Калуги, Казани, Сочи и Ульяновска.

Обновлено 07:18 мск: основной очаг возгорания после атаки дронов на нефтебазе на Кубани ликвидирован, сообщили власти.

За ночь над регионами уничтожили 172 беспилотника, в том числе над Астраханской, Тамбовской, Тульской, Рязанской областями, Московским регионом, Азовским и Черным морями, сообщили в Минобороны России.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Нефтебаза Беспилотник Ракетная опасность Пожар Росавиация Аэропорт
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