Нефтебаза вспыхнула на Кубани, а в регионах закрыли аэропорты и объявили ракетную опасность. Главное об атаке беспилотников

Под утро на Кубани загорелась нефтебаза из-за падения беспилотника. В нескольких регионах объявили ракетную опасность и закрыли аэропорты. Всё, что известно о ночных налетах, собрали в этом материале.
Пожар из-за падения обломков дрона случился в Красноармейском районе на Кубани. По информации оперативного штаба, возгорание произошло на нефтебазе в станице Полтавской.
Огонь тушат 32 человека и семь единиц техники. Кроме того, после атаки беспилотников временно перекрыли трассу между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским. Росавиация ввела ограничения в аэропорту Краснодара.
Также идет атака беспилотников на Москву. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, сбиты уже 20 дронов. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в Домодедово и Жуковском.
В Ростовской области сбили уже 35 беспилотников. Дроны уничтожили в Каменске-Шахтинском и четырех районах региона. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Ракетную опасность объявили в Воронежской, Ульяновской, Пензенской и Орловской областях, а также в Татарстане. Беспилотная опасность сохраняется во Владимирской и Нижегородской области.
Временно не принимают и не отправляют самолеты аэропорты Калуги, Казани, Сочи и Ульяновска.
Обновлено 07:18 мск: основной очаг возгорания после атаки дронов на нефтебазе на Кубани ликвидирован, сообщили власти.
За ночь над регионами уничтожили 172 беспилотника, в том числе над Астраханской, Тамбовской, Тульской, Рязанской областями, Московским регионом, Азовским и Черным морями, сообщили в Минобороны России.