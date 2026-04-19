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Происшествия «Пожарные красавчики»: заброшку в Ярославле охватило пламя — видео

«Пожарные красавчики»: заброшку в Ярославле охватило пламя — видео

С огнем боролись около двух часов

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В Ярославле загорелось заброшенное здание | Источник: Дороги Ярославля / TelegramВ Ярославле загорелось заброшенное здание | Источник: Дороги Ярославля / Telegram

В Ярославле загорелось заброшенное здание

Источник:

Дороги Ярославля / Telegram

Днем 19 апреля в расселенном доме в Ярославле вспыхнул пожар. Огонь пылал в доме № 6 на улице Белинского. Спасатели узнали о возгорании в 12:25 и отправились на место.

Некоторым очевидцам удалось заснять пламя не видео. Огонь сверкал в окнах второго этажа.

В небо поднялся черный дым

Источник:

Дороги Ярославля / Telegram

«Пожарные — красавчики. Приятно смотреть, как работают. Примчали через две минуты. Меньше чем за минуту развернулись. Молодцы!» — написал автор видео в группе «Дороги Ярославля».

Бороться с огнем прибыли 21 спасатель и восемь спецмашин. В 14:43 возгорание удалось потушить. Как сообщили в МЧС по Ярославской области, обошлось без пострадавших.

Спасатели быстро прибыли на место

Источник:

Дороги Ярославля / Telegram

«В результате пожара повреждено восемь помещений на площади 80 кв. метров, закопчены стены и потолки в соседних помещениях на площади 150 кв. метров», — сообщили в региональном ведомстве.

Напомним, в 2023 году дом на улице Белинского, 6 включили в программу расселения, которая действовала с 2023 по 2025 год. На тот момент в доме проживал 41 человек. О сроках сноса власти тогда не говорили. Средств на это в программе расселения не было предусмотрено.

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Екатерина Тарыгина
корреспондент
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Комментарии
13
Гость
20 апреля, 09:07
Еще пару пожаров и можно строить
Гость
20 апреля, 08:53
Опять бомжи собаку жарили?
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Гость
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