«Пожарные красавчики»: заброшку в Ярославле охватило пламя — видео

В Ярославле загорелось заброшенное здание Источник: Дороги Ярославля / Telegram

Днем 19 апреля в расселенном доме в Ярославле вспыхнул пожар. Огонь пылал в доме № 6 на улице Белинского. Спасатели узнали о возгорании в 12:25 и отправились на место.

Некоторым очевидцам удалось заснять пламя не видео. Огонь сверкал в окнах второго этажа.

В небо поднялся черный дым Источник: Дороги Ярославля / Telegram

«Пожарные — красавчики. Приятно смотреть, как работают. Примчали через две минуты. Меньше чем за минуту развернулись. Молодцы!» — написал автор видео в группе «Дороги Ярославля».

Бороться с огнем прибыли 21 спасатель и восемь спецмашин. В 14:43 возгорание удалось потушить. Как сообщили в МЧС по Ярославской области, обошлось без пострадавших.

Спасатели быстро прибыли на место Источник: Дороги Ярославля / Telegram

«В результате пожара повреждено восемь помещений на площади 80 кв. метров, закопчены стены и потолки в соседних помещениях на площади 150 кв. метров», — сообщили в региональном ведомстве.