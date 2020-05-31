Часть сотрудников телеканала «Первый ярославский» отправили на карантин из-за того, что у монтажёра выявили коронавирус. Молодой человек сейчас находится на лечении.



— С самого начала пандемии телеканал «Первый Ярославский» оперативно сообщал о происходящих событиях, — рассказали сотрудники телеканала. — К сожалению, вирус не обошел и нас, — заболел один из сотрудников, его тест дал положительный результат. Все помещения телеканала продезинфицированы, люди, бывшие в контакте с заболевшим, отправлены на карантин. Телеканал продолжает работу.