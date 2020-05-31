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Тема дня Новая вспышка: данные о COVID-19 на 31 мая

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По официальным данным, коронавирусом в Ярославской области уже заболели более трёх тысяч человек

По официальным данным, коронавирусом в Ярославской области уже заболели более трёх тысяч человек

Часть сотрудников телеканала «Первый ярославский» отправили на карантин из-за того, что у монтажёра выявили коронавирус. Молодой человек сейчас находится на лечении.

— С самого начала пандемии телеканал «Первый Ярославский» оперативно сообщал о происходящих событиях, — рассказали сотрудники телеканала. — К сожалению, вирус не обошел и нас, — заболел один из сотрудников, его тест дал положительный результат. Все помещения телеканала продезинфицированы, люди, бывшие в контакте с заболевшим, отправлены на карантин. Телеканал продолжает работу.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки в Ярославской области было зафиксировано ещё 77 человек, заразившихся COVID-19. Мы составили обновлённую карту распространения инфекции в регионе.

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