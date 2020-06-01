— На перепрофилированных койках для лечения COVID-19 Ярославской ЦРБ скончалось 33 человека. Из общего числа умерших новая коронавирусная инфекция прижизненно диагностирована и подтверждена результатами вирусологического исследования при аутопсии у одного пациента. У одного умершего результаты теста на коронавирус в настоящее время не подтверждены, — сообщили в департаменте здравоохранения.



Причины смертей в ковид-отделении Ярославской ЦРБ (по заключениям патологоанатомов):



онкологические заболевания — 3,



эндокринологические заболевания — 1,



болезни системы кровообращения — 20,



болезни органов дыхания (пневмонии, хроническая обструктивная болезнь легких) — 7,



новая коронавирусная инфекция — 1,



подозрение на COVID-19 — 1.



Напомним, по данным на 22 мая во всех коронавирусных отделениях Ярославской области умерло 109 человек. При этом, по официальным данным, на тот момент количество летальных исходов было 13.



— Если поступает человек, у которого нет другой патологии, патологоанатомы пишут, что причиной смерти является ковид. При этом много людей, особенно пожилых, болеющих сопутствующими заболеваниями, — сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, ВИЧ-инфицированные. Когда они умирают, то умирают не от ковида, а на фоне ковида. Поэтому определяется, что человек умер от хронического заболевания на фоне коронавируса, — пояснил заместитель председателя правительства Ярославской области Анатолий Гулин 22 мая на заседании комитета по здравоохранению в Ярославской областной думе (подробное разъяснение в колонке Гулина).

