В департаменте здравоохранения Ярославской области рассказали, сколько пациентов умерло в Ярославской ЦРБ на койках, оборудованных для лечения COVID-19. Эти данные медики предоставили 1 июня в ответ на запрос, сделанный 76.RU 14 апреля. Мы запросили эти цифры в связи с тем, что многие пациенты и их родные не раз писали в соцсетях, что количество умерших в Ярославской ЦРБ гораздо больше, чем занесено в официальную статистику. Вот какие данные предоставили власти (цифры приведены с начала эпидемии коронавируса до 16 часов 26 мая).
— На перепрофилированных койках для лечения COVID-19 Ярославской ЦРБ скончалось 33 человека. Из общего числа умерших новая коронавирусная инфекция прижизненно диагностирована и подтверждена результатами вирусологического исследования при аутопсии у одного пациента. У одного умершего результаты теста на коронавирус в настоящее время не подтверждены, — сообщили в департаменте здравоохранения.
Причины смертей в ковид-отделении Ярославской ЦРБ (по заключениям патологоанатомов):
- онкологические заболевания — 3,
- эндокринологические заболевания — 1,
- болезни системы кровообращения — 20,
- болезни органов дыхания (пневмонии, хроническая обструктивная болезнь легких) — 7,
- новая коронавирусная инфекция — 1,
- подозрение на COVID-19 — 1.
Напомним, по данным на 22 мая во всех коронавирусных отделениях Ярославской области умерло 109 человек. При этом, по официальным данным, на тот момент количество летальных исходов было 13.
— Если поступает человек, у которого нет другой патологии, патологоанатомы пишут, что причиной смерти является ковид. При этом много людей, особенно пожилых, болеющих сопутствующими заболеваниями, — сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, ВИЧ-инфицированные. Когда они умирают, то умирают не от ковида, а на фоне ковида. Поэтому определяется, что человек умер от хронического заболевания на фоне коронавируса, — пояснил заместитель председателя правительства Ярославской области Анатолий Гулин 22 мая на заседании комитета по здравоохранению в Ярославской областной думе (подробное разъяснение в колонке Гулина).
Позже власти пояснили, что причина смерти больного устанавливается в два этапа.
— На первом оцениваются результаты ПЦР-диагностики и данные вскрытия. На втором — данные гистологического и вирусологического исследования биологических материалов умершего. И если первый производится на момент смерти, то второй — через 40–45 дней, самое минимальное — две недели, так как это сложная технология. Результаты гистологии могут подтвердить или опровергнуть первоначальную причину смерти. Именно поэтому в статистике смертности могут происходить изменения, — сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.
Напомним, на 1 июня в Ярославской области зарегистрировано 3210 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки выявлено 78 новых случаев. 756 человек выздоровели, 14 умерли.