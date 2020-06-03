Плановый приём в больницах и новые заразившиеся: всё о коронавирусе в Ярославской области - онлайн

Коронавирус серьезно пошатнул малый и средний бизнес. Наш сериал «Маленький, но гордый бизнес» рассказывает о предпринимателях, которые уже твердо встали на ноги или только начинают свой путь. И при этом не сдаются, несмотря на трудности. Вот ещё один из таких примеров.
Кондитер из Ярославля рассказала, как спасается от коронавирусного кризиса.
«Наташа, вставай! Мы все уронили» — это же самый настоящий гимн этой весны. Наташины котики и творчество добрались до Перми: посмотрите, как местная группа «НеКровать» поют ту самую песню.
Источник видео: 59.RU
Сегодня будем разговаривать с зампредседателя правительства Ярославской области Анатолием Гулиным — поговорим о том, когда и как будут у нас открывать больницы на плановый приём. И как можно будет прийти в больницу без риска подхватить заразу.
Не пропустите — в 13:00 в прямом эфире в нашем аккаунте в инстаграм: @76ru_news.
Таксист, огородившийся от пассажира плёнкой, как в теплице. И реакция на это:
видео: Сергей Терентьев
Как только заговорили про открытие кинотеатров, мы сразу размечтались - на какое кино пойдём. Результаты опроса:
С утра — коротко о самых главных новостях за минувшие сутки:
- число заболевших коронавирусом увеличилось до
3284. За сутки в Ярославской области выявили 74 новых случая заболевания;
- семь медработников из Ярославской области включили в список скончавшихся во время коронавируса;
- в Рыбинске умерли пять человек с положительным тестом на COVID. Стало известно, почему их нет в официальной статистике;
- появился список тех, кому должны делать тесты экстренно — в течение 24 часов.
- власти рассказали, когда начнут открывать плановый приём в больницах.
Доброе утро, друзья!