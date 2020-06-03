Плановый приём в больницах и новые заразившиеся: всё о коронавирусе в Ярославской области - онлайн

Сегодня будем разговаривать с зампредседателя правительства Ярославской области Анатолием Гулиным — поговорим о том, когда и как будут у нас открывать больницы на плановый приём. И как можно будет прийти в больницу без риска подхватить заразу.

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