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Плановый приём в больницах и новые заразившиеся: всё о коронавирусе в Ярославской области - онлайн

Вся оперативная информация, актуальная на 3 июня, — в нашей хронике

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Скоро сможем попасть к докторам не только для лечения короны

Скоро сможем попасть к докторам не только для лечения короны

Друзья, мы продолжаем следить за тем, что происходит в Ярославской области в связи с пандемией коронавируса. В онлайн-режиме собираем всю информацию. Присоединяйтесь к трансляции!

Ольга Прохорова

Коронавирус серьезно пошатнул малый и средний бизнес. Наш сериал «Маленький, но гордый бизнес» рассказывает о предпринимателях, которые уже твердо встали на ноги или только начинают свой путь. И при этом не сдаются, несмотря на трудности. Вот ещё один из таких примеров.
Кондитер из Ярославля рассказала, как спасается от коронавирусного кризиса.

Ксения Зинова

«Наташа, вставай! Мы все уронили» — это же самый настоящий гимн этой весны. Наташины котики и творчество добрались до Перми: посмотрите, как местная группа «НеКровать» поют ту самую песню.

Источник видео: 59.RU

Ольга Прохорова

Сегодня будем разговаривать с зампредседателя правительства Ярославской области Анатолием Гулиным — поговорим о том, когда и как будут у нас открывать больницы на плановый приём. И как можно будет прийти в больницу без риска подхватить заразу.

Не пропустите — в 13:00 в прямом эфире в нашем аккаунте в инстаграм: @76ru_news.

Ольга Прохорова

Таксист, огородившийся от пассажира плёнкой, как в теплице. И реакция на это:

видео: Сергей Терентьев

Ольга Прохорова

Как только заговорили про открытие кинотеатров, мы сразу размечтались - на какое кино пойдём. Результаты опроса:

Ольга Прохорова

С утра — коротко о самых главных новостях за минувшие сутки:

Ольга Прохорова

Доброе утро, друзья!

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