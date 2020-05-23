23 мая суббота
СЕЙЧАС +7°С
usd 71.88
eur 78.44
Тема дня Трое малышей погибли в пожаре

Ведущие

Ключевые моменты

Происшествия В пожаре погибли дети и няня Онлайн-трансляция

В Угличском районе в пожаре погибли трое детей. Почему загорелся дом - первая версия

Всё, что известно о трагедии в Ярославской области, — в нашей хронике

3 483
2 Обсудить

Поделиться

Дом выгорел дотла

Дом выгорел дотла

Страшная трагедия в Угличском районе в Ярославской области. При пожаре погибли трое детей и женщина. Все подробности случившегося — в нашей хронике.

Анна Ёлкина

Кадры с места, где ещё сегодня утром был дом, наполненный детишками:

От дома не осталось ничего&nbsp;

От дома не осталось ничего 

Ольга Прохорова

«Всё плохо», - старший ребёнок в семье в разговоре о случившемся.

Ольга Прохорова

Это ужасная трагедия... Врагу не пожелаешь такое пережить...
Почему случился пожар в Угличском районе, где погибли трое детей? Сейчас все обстоятельства выясняют следователи, но соседи пока рассказали свою версию.

От деревянной избы ничего не осталось

От деревянной избы ничего не осталось

Анна Ёлкина

Сбор заявок на помощь семье принимают также в приходе новомучеников и исповедников Углича. Для помощи нужно оставить заявку здесь.

Анна Ёлкина

Коллеги из «Угличской газеты» рассказывают по сообщениям соседей, как всё произошло.

— Маленькие дети были дома с погибшей женщиной. Ещё трое детей сидели на кухне. Когда увидели пожар — побежали. Дом очень быстро загорелся. Соседи увидели, и мать прибежала, но в дом уже было не зайти. Удалённость от пожарной охраны и отвратительная дорога играют роль, но здесь всё равно не спасли бы, — рассказал редактор газеты Алексей Суслов.

Отца дома не было.

Анна Ёлкина

К моменту приезда пожарных дом горел открытым пламенем по всей площади.

Ольга Прохорова

Новые фото с места пожара.

Ольга Прохорова

Губернатор:

— Страшная трагедия. Троих малышей потеряла в пожаре сегодня семья из Угличского района. Вместе с детьми погибла и 68-летняя женщина, которую приютили родители. Именно с ней оставались в тот момент младшие дети — двухлетние близнецы и четырехлетняя девочка.

Пятерых старших детей и отца не было дома. Мать находилась рядом, в теплице, но, к сожалению, пламя было настолько сильным, что все произошло мгновенно. Причину возгорания установит следствие. Уже возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Окажем максимальную помощь семье, потерявшей и все имущество. Сейчас погорельцы поживут в соседнем селе, где им выделено помещение с необходимыми вещами. Дальше решим вопрос с постоянным местом жительства.

Сопереживаю родителям и приношу им свои искренние соболезнования.

Анна Ёлкина

Одежду и вещи для семьи принимают в пункте помощи Богоявленского женского монастыря, контакт: 8 915 971-72-59.

Ольга Прохорова

Погибшая женщина не мама и не бабушка детям. Она не была членом семьи.

Ольга Прохорова

Люди остались без всего. Самое нужное сейчас — это вещи, одеяла, подушки, постельное, посуда, говорят волонтёры.

Ольга Прохорова

Отзывчивые люди в Угличском районе!

Ольга Прохорова

На беду откликнулись многие.

— Пункт помощи Богоявленского женского монастыря: 8 915 971-72-59. Сегодня часть вещей (наугад) передана через М. Н. Румянцеву. Она повезла погорельцам. М. Н. будет знать, что наиболее нужно семье (пожалуй, практически все), подскажет размеры обуви и одежды, — написала Галина Рыжкова.

Ольга Прохорова

Помощь семье

Местные просят помочь семье погорельцев, оставшейся без дома и без всех вещей.

— Загорелся большой дом, в итоге этого погибли трое маленьких детей и женщина. В живых остались 18 лет мальчик,16 лет мальчик, девочка 11 лет, мальчик 9 лет, мальчик 7 лет. Сейчас они нуждаются в нашей с вами помощи.

Дом сгорел дотла, сейчас их перевезут в само село в пустой дом! Где нет абсолютно ничего.
Если у кого-то есть какие старые ненужные вещи на ребёнка-первоклашку (мальчик) и двух 16–18-летних парней, вы можете им помочь, собрать такие вещи. Постельное старое, если не жалко, старые подушки или покрывала, обувь и т. п. То соберите и отпишитесь в комментариях, я завтра договорюсь с церковью, если разрешат, то их можно будет сдать туда, а оттуда переправят в село, — написала в паблике «Углич-Онлайн» Лиза Ларионова.

Ольга Прохорова

Следователи говорят, что погибла пожилая женщина. Может быть, бабушка. Уточняем.

Ольга Прохорова

За дело взялись следователи. По факту гибели в пожаре четырех человек возбуждено уголовное дело.

Ольга Прохорова

Видео с места

— В доме жила многодетная семья с восемью детьми, двое из которых — взрослые, — уточнил прокурор Угличского района Ярославской области Александр Чеховской. — Организована прокурорская проверка, будет дана оценка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности.

Ольга Прохорова

По предварительным данным, на момент возгорания в здании находилось больше десяти человек.

— Часть людей успели выбежать, другие — остались в доме, — рассказали в главном управлении МЧС по Ярославской области. — Сейчас продолжается проливка, идёт разбор завалов.

Пожар потушили около 14:40. Из-под завалов достают тела погибших: в огне погибла четырёхлетняя девочка, двухлетние близнецы (мальчик и девочка) и одна женщина.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ3

Поделиться

Поделиться

пожарпогибли дети
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (2)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!