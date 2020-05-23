В Угличском районе в пожаре погибли трое детей. Почему загорелся дом - первая версия

Кадры с места, где ещё сегодня утром был дом, наполненный детишками:
«Всё плохо», - старший ребёнок в семье в разговоре о случившемся.
Это ужасная трагедия... Врагу не пожелаешь такое пережить...
Почему случился пожар в Угличском районе, где погибли трое детей? Сейчас все обстоятельства выясняют следователи, но соседи пока рассказали свою версию.
Сбор заявок на помощь семье принимают также в приходе новомучеников и исповедников Углича. Для помощи нужно оставить заявку здесь.
Коллеги из «Угличской газеты» рассказывают по сообщениям соседей, как всё произошло.
— Маленькие дети были дома с погибшей женщиной. Ещё трое детей сидели на кухне. Когда увидели пожар — побежали. Дом очень быстро загорелся. Соседи увидели, и мать прибежала, но в дом уже было не зайти. Удалённость от пожарной охраны и отвратительная дорога играют роль, но здесь всё равно не спасли бы, — рассказал редактор газеты Алексей Суслов.
Отца дома не было.
К моменту приезда пожарных дом горел открытым пламенем по всей площади.
Новые фото с места пожара.
Губернатор:
— Страшная трагедия. Троих малышей потеряла в пожаре сегодня семья из Угличского района. Вместе с детьми погибла и 68-летняя женщина, которую приютили родители. Именно с ней оставались в тот момент младшие дети — двухлетние близнецы и четырехлетняя девочка.
Пятерых старших детей и отца не было дома. Мать находилась рядом, в теплице, но, к сожалению, пламя было настолько сильным, что все произошло мгновенно. Причину возгорания установит следствие. Уже возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
Окажем максимальную помощь семье, потерявшей и все имущество. Сейчас погорельцы поживут в соседнем селе, где им выделено помещение с необходимыми вещами. Дальше решим вопрос с постоянным местом жительства.
Сопереживаю родителям и приношу им свои искренние соболезнования.
Одежду и вещи для семьи принимают в пункте помощи Богоявленского женского монастыря, контакт: 8 915 971-72-59.
Погибшая женщина не мама и не бабушка детям. Она не была членом семьи.
Люди остались без всего. Самое нужное сейчас — это вещи, одеяла, подушки, постельное, посуда, говорят волонтёры.
Отзывчивые люди в Угличском районе!
На беду откликнулись многие.
— Пункт помощи Богоявленского женского монастыря: 8 915 971-72-59. Сегодня часть вещей (наугад) передана через М. Н. Румянцеву. Она повезла погорельцам. М. Н. будет знать, что наиболее нужно семье (пожалуй, практически все), подскажет размеры обуви и одежды, — написала Галина Рыжкова.
Помощь семье
Местные просят помочь семье погорельцев, оставшейся без дома и без всех вещей.
— Загорелся большой дом, в итоге этого погибли трое маленьких детей и женщина. В живых остались 18 лет мальчик,16 лет мальчик, девочка 11 лет, мальчик 9 лет, мальчик 7 лет. Сейчас они нуждаются в нашей с вами помощи.
Дом сгорел дотла, сейчас их перевезут в само село в пустой дом! Где нет абсолютно ничего.
Если у кого-то есть какие старые ненужные вещи на ребёнка-первоклашку (мальчик) и двух 16–18-летних парней, вы можете им помочь, собрать такие вещи. Постельное старое, если не жалко, старые подушки или покрывала, обувь и т. п. То соберите и отпишитесь в комментариях, я завтра договорюсь с церковью, если разрешат, то их можно будет сдать туда, а оттуда переправят в село, — написала в паблике «Углич-Онлайн» Лиза Ларионова.
Следователи говорят, что погибла пожилая женщина. Может быть, бабушка. Уточняем.
За дело взялись следователи. По факту гибели в пожаре четырех человек возбуждено уголовное дело.
Видео с места
— В доме жила многодетная семья с восемью детьми, двое из которых — взрослые, — уточнил прокурор Угличского района Ярославской области Александр Чеховской. — Организована прокурорская проверка, будет дана оценка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности.
По предварительным данным, на момент возгорания в здании находилось больше десяти человек.
— Часть людей успели выбежать, другие — остались в доме, — рассказали в главном управлении МЧС по Ярославской области. — Сейчас продолжается проливка, идёт разбор завалов.
Пожар потушили около 14:40. Из-под завалов достают тела погибших: в огне погибла четырёхлетняя девочка, двухлетние близнецы (мальчик и девочка) и одна женщина.