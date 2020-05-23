В Угличском районе в пожаре погибли трое детей. Почему загорелся дом - первая версия

Местные просят помочь семье погорельцев, оставшейся без дома и без всех вещей.

— Загорелся большой дом, в итоге этого погибли трое маленьких детей и женщина. В живых остались 18 лет мальчик,16 лет мальчик, девочка 11 лет, мальчик 9 лет, мальчик 7 лет. Сейчас они нуждаются в нашей с вами помощи.

Дом сгорел дотла, сейчас их перевезут в само село в пустой дом! Где нет абсолютно ничего.

Если у кого-то есть какие старые ненужные вещи на ребёнка-первоклашку (мальчик) и двух 16–18-летних парней, вы можете им помочь, собрать такие вещи. Постельное старое, если не жалко, старые подушки или покрывала, обувь и т. п. То соберите и отпишитесь в комментариях, я завтра договорюсь с церковью, если разрешат, то их можно будет сдать туда, а оттуда переправят в село, — написала в паблике «Углич-Онлайн» Лиза Ларионова.

