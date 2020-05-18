— Я возвращался от друга домой. Шёл по улице, из-за дерева на тротуар вышел медведь, я, соответственно, остановился. Бежать некуда, вокруг никого, он прыгнул на меня и укусил. Я еле удержался на ногах, закричал от боли. А сзади на парковке автомобиль начал сигналить и фарами моргать, водитель крикнул: «Быстрее садись». Таксист сигналом и фарами стал его отвлекать, затем сразу же отвёз меня в больницу. Сейчас был в травмпункте. Зашивали рану на бедре, ссадины от лап остались, — рассказал Евгений.

