В областном департаменте здравоохранения подтвердили, что пострадавший обращался в больницу № 9. У него зафиксированы лёгкие рваные раны.



— Пациент отпущен на амбулаторное лечение, — сообщили доктора.

Сейчас Евгений разыскивает водителя, который спас ему жизнь, чтобы отблагодарить.



Но это не всё. Появилась информация, что ещё от лап зверя пострадала девочка.



— Был медвежонок, а не медведь. Есть пострадавшая девочка. Тоже везла в такси, — написала Елена Зеленина.

Правда, пока получить подтверждения этого случая нападения нам не удалось.



— Сами видели этого медведя ночью, нам дорогу перебежал. Позвонили в 112, там сказали, что заявка уже есть. По дороге встретили молодых людей, у которых за спиной пробежал, и того самого таксиста, который сказал, что только что отвёз человека в больницу, — сообщила Юлия Кузьмичева.

