В Ярославле в ночь на 18 мая прямо по улицам города бегал дикий медведь. Зверя видели жители Брагино. Мишка даже попал на видео. Один из водителей снял животное на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Труфанова. Но не все, кто встретил медведя, отделались испугом. От нападения зверя пострадал 26-летний Евгений Золотов. Парень рассказал, что зверь накинулся на него на улице Панина в районе офиса «Мои документы» около 00:30.
— Я возвращался от друга домой. Шёл по улице, из-за дерева на тротуар вышел медведь, я, соответственно, остановился. Бежать некуда, вокруг никого, он прыгнул на меня и укусил. Я еле удержался на ногах, закричал от боли. А сзади на парковке автомобиль начал сигналить и фарами моргать, водитель крикнул: «Быстрее садись». Таксист сигналом и фарами стал его отвлекать, затем сразу же отвёз меня в больницу. Сейчас был в травмпункте. Зашивали рану на бедре, ссадины от лап остались, — рассказал Евгений.
В областном департаменте здравоохранения подтвердили, что пострадавший обращался в больницу № 9. У него зафиксированы лёгкие рваные раны.
— Пациент отпущен на амбулаторное лечение, — сообщили доктора.
Сейчас Евгений разыскивает водителя, который спас ему жизнь, чтобы отблагодарить.
Но это не всё. Появилась информация, что ещё от лап зверя пострадала девочка.
— Был медвежонок, а не медведь. Есть пострадавшая девочка. Тоже везла в такси, — написала Елена Зеленина.
Правда, пока получить подтверждения этого случая нападения нам не удалось.
— Сами видели этого медведя ночью, нам дорогу перебежал. Позвонили в 112, там сказали, что заявка уже есть. По дороге встретили молодых людей, у которых за спиной пробежал, и того самого таксиста, который сказал, что только что отвёз человека в больницу, — сообщила Юлия Кузьмичева.
Владимир Назаров, «Жесть Ярославля» / Vk.com
По данным охотинспекторов, которые выехали на место, медведь вернулся в лесную полосу.
— Специалисты проверили передвижение зверя по следам, — сообщили в департаменте охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области.
Специалисты добавили, что в регионе участились случаи захода диких животных в населенные пункты.
— Это ежегодное явление в весенний период. В это время нужно быть особенно внимательным и соблюдать элементарные меры предосторожности. Точное поведение любого дикого зверя сложно предугадать, но существуют общие правила при встрече с обитателями леса, — рассказал заместитель председателя комитета охраны и использования животного мира департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Владимир Сафонов. — Главное из которых — не стоит приближаться к животному ни при каких обстоятельствах. Часто из-за любопытства люди пытаются погладить или покормить дикое животное, другие хотят с ним сфотографироваться. Нужно понимать, что это всегда огромный риск для человека. Следует избегать контакта с животным: кроме опасности получить травму они могут быть переносчиками бешенства.
Как вести себя при встрече с диким животным
- При встрече с лосем не стоит вести себя вызывающе, совершая резкие движения, и издавать громкие звуки. Лоси, вышедшие к людям, и так испытывают стресс, а в случае беспокойства они начинают хаотично двигаться.
- Лисы и енотовидные собаки также могут неожиданно наброситься на человека, поэтому необходимо без резких движений ретироваться с места встречи.
- При встрече с медведем не пытайтесь убежать. Медведь только кажется неторопливым: он может развивать скорость до 60 километров в час — убежать от него не получится. Медленно отступайте назад, не поворачиваясь к зверю спиной. Лучше всего, только заметив животное, начать кричать и шуметь, чем-то греметь — это поможет отпугнуть зверя.
- Если вы увидели в городе диких зверей, сообщите об этом в региональный департамент охраны окружающей среды и природопользования по телефонам горячих линий: (84852) 78–61–62, 40–19–15, 8 920 142–30–66, в полицию по телефону 102 или по единому номеру телефона экстренных служб 112. Специалисты помогут вернуть животное в привычную среду. В районных центрах следует звонить госохотинспекторам. Полный список номеров — на сайте департамента охраны окружающей среды и природопользования в разделе «горячая линия».
Также жители могут передать информацию в районные ЕДДС и органы внутренних дел, в общества охотников и рыболовов.