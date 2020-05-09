Владимир Путин обращается к нации у Вечного огня

Напомним, что буквально три дня назад, 6 мая, Владимир Путин провел совещание с правительством и оперштабом, на котором обсуждались этапы выхода России из карантинных ограничений.



Глава Роспотребнадзора Анна Попова представила план. На первом этапе разрешат занятия физкультурой и спортом на открытых площадках, прогулки с детьми и работу небольших предприятий сферы услуг и торговли ограниченной площади (с соблюдением социальной дистанции). На втором этапе разрешат прогулки с членами семьи, работу объектов большей площади (с ограничением числа клиентов), возобновят работу образовательные организации. Последним этапом станет возобновление работы парков и скверов, всех предприятий сферы торговли и услуг, общепита и гостиниц.



Главы регионов могут вводить этапы в зависимости от эпидемиологической обстановки.

