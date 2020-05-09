9 мая суббота
СЕЙЧАС +13°С
usd 73.87
eur 80.00
Срочно Спецобращение Владимира Путина

Ведущие

Все новости

Все новости
Страна и мир Онлайн-трансляция

Владимир Путин обращается к нации у Вечного огня

Онлайн-трансляция поздравления президента с Днем Победы

839
6 Обсудить

Поделиться

Владимир Путин сегодня выступит с праздничным обращением к нации в честь юбилея Великой Победы. Ожидается, что в 10:00 мск президент возложит цветы к Вечному огню и оттуда обратится к россиянам.

Мы ведем видео- и текстовую трансляцию речи. Присоединяйтесь.

Мария Захарова

Владимир Путин возносит цветы к памятнику городам-героям в Александровском саду.

Мария Захарова

— Мы знаем и твердо верим, что мы непобедимы, когда мы вместе. С праздником вас, с днем Победы! Ура!

Играет гимн России.

Мария Захарова

— Дорогие друзья, 75 лет прошло, как закончилась война. Мы обязательно отметим юбилейную дату, сделаем это достойно. Будет главный парад на Красной площади, и марш «Бессмертного полка».

Мария Захарова

— Мы склоняем голову перед светлой памятью тех, кто не вернулся с войны, — Путин.

Объявляется минута молчания.

Мария Захарова

— Время не властно перед их мужеством, единством и стальной силой духа, — Путин.

Мария Захарова

— Желаем долгих лет жизни нашим ветеранам, преклоняемся перед поколением наших победителей. Они спасли Отечество, жизнь следующих поколений, — Путин.

Мария Захарова

— Уважаемые граждане России, уважаемые ветераны, дорогие друзья! От всего сердца поздравляю вас с Днем Победы, — начал свою речь Владимир Путин. Президент говорит о том, что наше отношение к этому празднику — священно: это история каждой семьи.

Мария Захарова

Слушаем обращение президента.

Мария Захарова

Военный оркестр начал играть. Владимир Путин с букетом цветов подходит к Могиле Неизвестного Солдата.

Мария Захарова

Мы начали видеотрансляцию с Красной площади. Владимира Путина ждут здесь в 10:00 мск.

Мария Захарова

Напомним, что буквально три дня назад, 6 мая, Владимир Путин провел совещание с правительством и оперштабом, на котором обсуждались этапы выхода России из карантинных ограничений.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова представила план. На первом этапе разрешат занятия физкультурой и спортом на открытых площадках, прогулки с детьми и работу небольших предприятий сферы услуг и торговли ограниченной площади (с соблюдением социальной дистанции). На втором этапе разрешат прогулки с членами семьи, работу объектов большей площади (с ограничением числа клиентов), возобновят работу образовательные организации. Последним этапом станет возобновление работы парков и скверов, всех предприятий сферы торговли и услуг, общепита и гостиниц.

Главы регионов могут вводить этапы в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Мария Захарова

Последние недели президент работает в своей резиденции в Ново-Огарево, именно оттуда Владимир Путин проводит видеосовещания с губернаторами, правительством и федеральным оперштабом по коронавирусу. Сегодня режим самоизоляции будет нарушен: президента ждут на Красной площади, у Могилы Неизвестного Солдата.

Мария Захарова

Сразу после обращения Владимира Путина в небе над Москвой пройдет самый крупный в стране авиапарад — 75 военных вертолетов и самолетов взмоют над столицей. Парад начнут военно-транспортный вертолет Ми-26 и четыре многоцелевых Ми-8АМТШ. За ними последуют пять транспортно-боевых вертолетов Ми-35М и пять разведывательно-ударных Ка-52. Замыкать пролет вертолетов будет пятерка Ми-28Н, за их штурвалами — летчики единственной в России пилотажной группы «Беркуты», сообщает ТАСС.

Самолетный строй откроет А-50У, за ним проследует тройка Ил-76МД. Продолжат парад дальние бомбардировщики Ту-95МС, четыре бомбардировщика Ту-22МЗ во главе с ракетоносцем Ту-160. Затем проследует квартет МиГ-29 СМТ, фронтовые бомбардировщики Су-24М и другая военная техника.

Трансляция московского авиапарада будет на нашем сайте.

Мария Захарова

В преддверии 9 Мая Путин провел серию телефонных переговоров с иностранными партнерами и лидерами СНГ. Политики поздравили друг друга с годовщиной Победы, а также обсудили глобальную борьбу с пандемией коронавируса.

7 мая Путин созвонился с премьером Японии Синдзо Абэ, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и президентом США Дональдом Трампом. 8 мая прошли переговоры с премьером Великобритании Борисом Джонсоном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Телефонные разговоры состоялись с лидерами Италии, Израиля, КНР, Кубы, Киргизии.

Поздравительные телеграммы ушли руководителям Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Украины.

Мария Захарова

Владимир Путин выступит с обращением к нации в 10:00 мск. На речь президента федеральные телеканалы заложили 20 минут.

Мария Захарова

Здравствуйте, друзья! С Днем Победы!

Сегодня мы будем вести сразу две трансляции из столицы: сначала обращение президента, а сразу после него — авиапарад на Красной площади. Надеемся, что вы остались дома и вместе с нами будете следить, как сегодня в совершенно уникальном формате проходит празднование юбилея Победы.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Владимир ПутинДень Победы9 Мая
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (6)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!