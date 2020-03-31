31 марта вторник
СЕЙЧАС -2°С
usd 77.73
eur 85.74
СЕЙЧАС -2°С
usd 77.73
eur 85.74

Ведущие

Все новости

Все новости
Город Всё о коронавирусе Онлайн-трансляция

«Карантин не остановит Эшелон Победы»: всё о ситуации с коронавирусом в Ярославле в режиме онлайн

Все оперативные данные по COVID-19 и полезная информация

4 370
8 Обсудить

Поделиться

Смотрите, что происходит в городе, в режиме онлайн

Смотрите, что происходит в городе, в режиме онлайн

Доброе утро, друзья! Ну как, начинаете привыкать сидеть дома? Надеемся, что да, потому что история-то выходит долгая. Уже завтра, скорее всего, будут решать — принимать ли нам такие же меры по домашнему режиму, как в Москве. Но пока все более-менее спокойно, поэтому не дергаемся, спокойненько смотрим за всем, что происходит в Ярославле и области, в нашей хронике дня!

Ксения Зинова

Санкции за нарушение правил во время карантина:

— За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей предусматривается наказание до 3 лет лишения свободы;

— За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, не только повлекшее по неосторожности смерть человека, но и сопряженное с умышленным созданием угрозы массового заболевания и отравления людей предусматривается наказание до 5 лет лишения свободы;

— За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц предусматривается наказание до 7 лет лишения свободы.

Ксения Зинова

Многотысячные штрафы за нарушение карантина по коронавирусу одобрены в первом чтении.

Ксения Зинова

Также в первом чтении принят законопроект об уголовной ответственности за нарушения карантина по коронавирусу.

Весь «антивирусный» пакет законов, который должен помочь в смягчении последствий пандемии для частных лиц и бизнеса, депутаты намерены утвердить сегодня в трех чтениях.

Ксения Зинова

Депутаты одобрили повышение пособия по безработице до уровня МРОТ — это 12 тысяч 130 рублей. Раньше об этом в своем обращении говорил Владимир Путин.

Ксения Зинова

Госдума в первом чтении приняла законопроект о расширении полномочий кабмина из-за коронавируса и праве вводить ЧС.

Михаил Контуев

В Ярославской области всем гостиницам и хостелам до 1 июня 2020 года включительно запретили принимать постояльцев. Ограничение введено в соответствии с указом губернатора Дмитрия Миронова «О мерах по предупреждению завоза на территорию Ярославской области новой коронавирусной инфекции и ее распространения».

— Исключение будет сделано только для лиц, находящихся в командировках или служебных поездках, при наличии подтверждающих это документов — приказов или командировочных удостоверений, — уточнили в правительстве Ярославской области. — У заселяющихся рекомендуется измерить температуру. Питание должно быть организованно непосредственно в зданиях проживания.

Для уже живущих в гостиницах должны быть обеспечены условия для самоизоляции, проведены необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия до окончания срока пребывания без возможности его продления.

Ксения Зинова

В Подмосковье жителей многоквартирных домов освободили от платы за капремонт до 1 июля.

— Может, для кого-то это и мелочь, но лучше, чтобы эти деньги в такое непростое время оставались в семье, — заявил губернатор Андрей Воробьев.

Интересно, последуют ли другие губернаторы его примеру?

Михаил Контуев

В Ярославль едет «Эшелон Победы». И никакой коронавирус его не остановит. Патриотические акции в год 75-летия Победы в Ярославле начнут проводить уже с начала апреля. Ожидается, что мероприятие будет массовым, поэтому в районе вокзала будут перекрывать движение. Когда ждать прибытия патриотического поезда.

Ольга Прохорова

Коронавирус вдохновляет. :) Ярославские ведущие записали клип про то, как правильно сидеть дома.

Ольга Прохорова

Ну, собственно, из дома в ближайшие дни и выходить не захочется. Погода, мягко говоря, не очень.

Мария Захарова

Сроки вступительных экзаменов перенесут из-за коронавируса. Решение приняли в Миноборнауки.

Ранее ведомство объявило о переносе ЕГЭ — экзамены начнутся с 8 июня. Школьники и студенты с позапрошлой недели находятся на дистанционном обучении.

Ольга Прохорова

Мелочь, а неприятно. Как вот теперь спиливать гель-лак? Самим, девочки, самим...

Ольга Прохорова

Для тех, кто только проснулся и всё пропустил, коротко о том, что произошло в Ярославской области за сутки:

  • первая заразившаяся COVID-19 в регионе женщина полностью выздоровела и её выписали из больницы;
  • губернатор пообещал разобраться с заражённым коронавирусом москвичом, который приехал в Ярославскую область;
  • рецепты на льготные лекарства пожилым людям теперь врачи будут выписывать удалённо, а медикаменты потом могут принести прямо домой;
  • автобусов и поездов между Ярославлем и другими городами стало меньше. Много рейсов убрали с московского направления;
  • весенний сезон охоты, который должен был начаться в Ярославской области 11 апреля, отменили;
  • по торговым центрам, рынкам, кафе, ресторанам, парикмахерским и другим объектам потребительского рынка начали ходить с проверкой чиновники, полицейские и прокуроры.

Об этих изменениях более подробно можно прочитать в нашей онлайн-трансляции.

Ольга Прохорова

Эти барышни знают толк в самоизоляции. Кто-то качает попу к лету, кто-то копается в сознании, кто-то жарият яишенку. В общем, дел куча. Смотрите, как самоизолировались ярославские инстамодели.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

коронавирусCOVID-19
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (8)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!