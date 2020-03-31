«Карантин не остановит Эшелон Победы»: всё о ситуации с коронавирусом в Ярославле в режиме онлайн

Санкции за нарушение правил во время карантина:

— За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей предусматривается наказание до 3 лет лишения свободы;

— За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, не только повлекшее по неосторожности смерть человека, но и сопряженное с умышленным созданием угрозы массового заболевания и отравления людей предусматривается наказание до 5 лет лишения свободы;

— За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц предусматривается наказание до 7 лет лишения свободы.