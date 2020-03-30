«Ждём ещё подтверждения»: губернатор рассказал об обстановке с коронавирусом в Ярославской области

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов рассказал об обстановке с распространением новой коронавирусной инфекции на территории региона. В частности, он сообщил, что первая пациентка полностью выздоровела и доложил, что сейчас происходит с другими пациентами.
— В больнице остаются два ярославских пациента с официально подтвержденной коронавирусной инфекцией, — сказал Дмитрий Миронов. — Есть ещё москвич, который, нарушив режим изоляции, приехал с семьей на территорию городского округа Переславль-Залесский. Вопиющая несознательность. Будем разбираться с этим случаем. Протокол о нарушении режима уже составлен. Снова убедительно прошу жителей региона и тех, кто приезжает к нам в область, соблюдать карантин.
Также глава региона сообщил, что в настоящее время есть ещё один пациент с сомнительным диагнозом. Подтверждение или опровержение диагноза в ближайшее время придёт из Новосибирска.
Всего же, по данным Всемирной организации здравоохранении, за последние сутки коронавирусом заразились более 63 тысяч человек по всей планете, 3,4 тысячи — 4 умерли. С начала пандемии инфицированы почти 635 тысяч человек, почти 30 тысяч — погибли. В России за последние сутки официально зарегистрированы 302 случая заражения. Общее число россиян с подтвержденным диагнозом — 1836 человек.
В Москве с сегодняшнего дня действует обязательный режим самоизоляции для всех. Горожанам можно покидать квартиру только для того, чтобы сходить за продуктами в ближайший магазин, вынести мусор и выгулять собаку рядом с домом. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обратился к руководству субъектов Российской Федерации проработать возможность введения аналогичных мер в своих регионах.
По последним данным, в Ярославской области находятся три человека, у которых официально подтверждено заболевание коронавирусом. Два пациента находятся в областной инфекционной больнице, один — в Ростовской ЦРБ. Из-за COVID-19 в регионе закрываются торговые центры, следующая неделя объявлена нерабочей. Крупные предприятия ушли на внеплановые каникулы.