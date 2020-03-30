«Ждём ещё подтверждения»: губернатор рассказал об обстановке с коронавирусом в Ярославской области

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов рассказал об обстановке с распространением новой коронавирусной инфекции на территории региона. В частности, он сообщил, что первая пациентка полностью выздоровела и доложил, что сейчас происходит с другими пациентами.



— В больнице остаются два ярославских пациента с официально подтвержденной коронавирусной инфекцией, — сказал Дмитрий Миронов. — Есть ещё москвич, который, нарушив режим изоляции, приехал с семьей на территорию городского округа Переславль-Залесский. Вопиющая несознательность. Будем разбираться с этим случаем. Протокол о нарушении режима уже составлен. Снова убедительно прошу жителей региона и тех, кто приезжает к нам в область, соблюдать карантин.