Вместо устаревшей советской символики — стеклянная абстракция

Уже больше месяца в сквере «Встреча», который находится напротив кинотеатра «Родина» в Ярославле, каждый день трудятся рабочие. Высаживают молодые яблони и воздвигают необычный памятник в честь 100-летия ВЛКСМ. К первому октября мэрия обещала открыть парк. 76.ru активно следит за ходом работ. Сегодня мы сходили в сквер, чтобы посмотреть, что ещё предстоит благоустроить.

Дорожки из разноцветной плитки вдоль парка проложили в первую очередь. Сейчас устанавливают фонари и высаживают деревья — саженцы яблонь. Они будут расти по бокам тропинок. Взрослые деревья, слава богу, выпиливать не стали, поэтому они растут на том же месте. Создатели проекта обещали устроить здесь оранжерею, но пока что в сквере немного деревьев.



Молодые яблони сегодня высаживают вдоль тропинок

Другая группа рабочих трудится над памятником: мужчина валиком выравнивает цементный фундамент. Один парус установлен, но остаются ещё четыре. Кстати, на памятник уже потратили 16 миллионов рублей.



Специальной машиной рабочий выравнивает фундамент

Посмотришь на сквер и кажется, что ещё много работы: земля разрыхлена трактором, грязь и лужи, валяется строительный мусор и песок на дорожке. Место под лавочки уже приготовлено, но самих скамеек нет. Мы позвонили в мэрию, чтобы уточнить, когда ярославцы смогут прогуляться по новому скверу.



— Торжественное открытие состоится 26 октября. Перережем ленточку и позовём гостей. Вы тоже приходите, — рассказали в пресс-службе мэрии.

Сравните, как сейчас выглядит памятник, и каким он станет к 26 октября

Кстати, проект памятника придумали ярославцы Леонид и Елизавета Малафеевские. На их памятнике нет привычной советской символики, зато он передаёт дух эпохи.