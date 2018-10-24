В центре Ярославля запретят парковаться: где и когда
24 октября 2018 11:37
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В эту пятницу в центре Ярославля будет торжественное открытие памятника 100-летию ВЛКСМ. Сквер «Встреча», в котором находится памятный знак, почти отреставрировали: посадили новые деревья, проложили дорожки и поставили лавочки. На этот проект выделили 16 миллионов рублей.
— 26 октября с 07:00 до 17:00 временно вводится ограничение остановки и стоянки транспортных средств на улице Республиканской в районе торгового центра «Флагман».
Фото: Александра Савельева
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