С семи утра и до пяти вечера машины нельзя будет ставить

В эту пятницу в центре Ярославля будет торжественное открытие памятника 100-летию ВЛКСМ. Сквер «Встреча», в котором находится памятный знак, почти отреставрировали: посадили новые деревья, проложили дорожки и поставили лавочки. На этот проект выделили 16 миллионов рублей.



— 26 октября с 07:00 до 17:00 временно вводится ограничение остановки и стоянки транспортных средств на улице Республиканской в районе торгового центра «Флагман».