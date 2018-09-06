Сквер «Встреча» сейчас закрыт.

Сквер «Встреча» напротив кинотеатра «Родина», в котором несколько лет подряд делали клумбы школьники, наконец преобразится. С начала сентября здесь начались ремонтные работы.



— К концу сентября всё доделаем, — говорят рабочие. — В субботу здесь будут высаживать деревья и кусты, к этому времени мы выложим уже половину дорожек.

После работ по озеленению в сквере начнут устанавливать памятник 100-летию ВЛКСМ, открытие которого запланировано на 1 октября. Будет он вовсе не в духе советских времён, а очень современным. Проект выбрали в марте из семи макетов. В голосовании победил проект Леонида и Елизаветы Малафеевских, который сильно отличался от остальных тем, что в нем нет советской символики.



Скоро на этом месте появится новый памятник

— В основе концепции лежит идея превращения сквера в уютный «кабинет», городскую гостиную, — рассказали авторы проекта.





Этот проект предусматривал реконструкцию всего сквера. Местные власти согласились с тем, что сквер надо полностью перестроить, чтобы в нём было приятно прогуливаться и отдыхать. На все работы потратят около 16 миллионов рублей.

