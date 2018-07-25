Анну искали всем городом

Страшная новость пришла сегодня днём: 42-летнюю Анну Данилову нашли мёртвой. Женщину убили: на её теле обнаружили множественные ножевые ранения. Аню нашли случайные прохожие.



Новость повергла в шок многих: все надеялись, что Анна найдётся живой.



— Мою Аню убили… Жестоко убили… Спасибо всем за помощь, за поиски… Извините, я сейчас не могу говорить, — практически прошептала несчастная мама убитой женщины.



76.ru связался с бывшим мужем Анны Михаилом. Оказалось, что он ещё не знает о её смерти.



— Я даже не могу предположить, кто мог это сделать. Не представляю, что детям буду говорить. Наверное, просто скажу, что мама уехала, — ответил нам Михаил.



Напомним, Анна Данилова пропала 22 июля. Она была дома с бабушкой и дочкой. Сказала, что выйдет на пять минут в магазин, и убежала. Дома оставила всё: деньги, телефон, документы. Значит, при себе у неё не было ничего ценного. Кто убил Анну и почему, сейчас выясняют следователи.

