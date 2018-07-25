Анну нашли мёртвой

Печальные новости пришли от ярославских следователей. Анну Данилову, которую искали всем городом, нашли мёртвой.



Тело мамы двоих детей обнаружили прохожие возле одного из домов по улице Автозаводской. Всё тело женщины было исполосовано ножом.



— По данному факту следственным отделом по Ленинскому району города Ярославля возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.



Позже мы связались с родственниками Анны. Они боятся рассказывать детям, что мама больше не придёт.