Можно ли замораживать красную икру — объясняет биолог

В холодильнике красная икра долго лежать не может. Чтобы она быстро не испортилась, некоторые кладут ее в морозилку. А кто-то сомневается, можно ли в принципе так делать и не потеряет ли от этого деликатес в качестве. Редакция «Доктора Питера» расспросила эксперта о тонкостях хранения красной икры.

Ирина Лялина, биолог и и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, подтвердила: красную икру замораживать можно. Если делать всё правильно, полезные вещества в деликатесе — белки, жирные кислоты омега-3, витамины — сохраняются в основном хорошо.

Ирина Лялина Биолог, и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения

Замораживают икру большинства видов лососевых рыб: горбуши, кеты, нерки, кижуча, кумжи. Но, по словам эксперта, стоит учитывать, что мелкая икра переносит заморозку лучше, чем крупная.

Как правильно замораживать и размораживать

По словам Ирины Лялиной, быстрая заморозка при низкой температуре и медленное размораживание в холодильнике помогут свести к минимуму риски снижения качества продукта.

«Идеальная тара для хранения — стекло и пищевой пластик. Самое главное, эта тара должна быть непроницаемой для воздуха. Можно также замораживать икру порционно в вакуумных пакетах или плотно закрывать в вакуумном контейнере», — отмечает эксперт.

Обратите внимание: икра изначально должна быть свежей. Избавьтесь от излишков влаги в ней — это можно сделать с помощью бумажного полотенца. Потом заморозьте продукт, используя быструю заморозку при температуре −18 °C и ниже.

Ирина Лялина советует замораживать деликатес небольшими порциями — по 100–200 г. Так процесс пойдет быстрее. И размораживать потом будет удобнее — постепенно и обязательно в холодильнике.

Только испортите икру: семь частых ошибок

Биолог также объяснила, чего категорически нельзя делать при заморозке-разморозке красной икры.

Замораживать большими порциями . Более крупные массы медленнее замораживаются. Из-за этого внутри икринок образуются кристаллы льда, что нарушает их структуру.

Слишком долго хранить в морозильной камере. Со временем даже в морозилке качество икры ухудшается: вкус становится более плоским, текстура — водянистой. Поэтому контролируйте срок хранения.

Повторно замораживать . При этом структура икринок разрушается, они слипаются, вкус и текстура портятся безвозвратно.

Хранить икру в морозилке в открытой или плохо закрытой, негерметичной упаковке . Если внутрь попадает воздух, икра обветривается, на поверхности образуется лед и продукт теряет вкус.

Быстро размораживать . При разморозке в горячей воде икра быстро нагревается, на ее поверхности образуется конденсат. Из-за этого икринки слипаются, страдает ее качество. Тем более не стоит размораживать икру в микроволновке или на огне.

Размораживать вне холодильника . Из-за этого икра быстрее портится: при температуре выше 4 °C в ней усиленными темпами размножается микрофлора.

Замораживать просроченную икру. Не стоит рассчитывать, что заморозка восстановит ее качество. Этого не произойдет. Просроченная икра быстрее портится, поэтому используйте только свежую икру.

Как лучше засолить красную икру: простой рецепт

Универсальный способ, на случай если вы решили купить свежую икру в ястыке, — это дешевле, чем покупать уже соленую. Подойдет икра любой красной рыбы: форели, нерки, кижуча, лосося, горбуши, семги, кеты.

Вам понадобится: 100 г красной икры;

1 ч. л. крупной нейодированной соли;

1 стакан воды.

Способ приготовления:

растворяем соль в теплой воде, ждем, пока рассол остынет;

укладываем икру в небольшую банку. Снимать с нее пленку не нужно;

заливаем икру рассолом, закрываем крышкой и убираем в холодильник минимум на 12 часов;

откидываем икру на сито, чтобы как следует стекла жидкость, перетираем от пленок вилкой, сливаем жидкость еще раз.

Сколько икры можно съесть в день без вреда для здоровья

Даже самый полезный продукт может навредить, если не знать меру. Как рассказала «Доктору Питеру» нутрициолог-диетолог Елена Желянина, нормы потребления икры зависят от возраста.

Елена Желянина Нутрициолог-диетолог, специалист по расстройствам пищевого поведения

Детям до 12 лет икру нужно давать очень осторожно, не больше 30–50 граммов в неделю.

«Детский организм еще формируется, слишком большое количество соли и жира может навредить», — говорит эксперт.