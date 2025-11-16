НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
Еда Можно ли замораживать красную икру — объясняет биолог

Можно ли замораживать красную икру — объясняет биолог

Лакомство нынче очень дорогое, но в праздники всё же очень хочется себя побаловать. А еще лучше — растянуть удовольствие не на один раз.

249
Можно ли замораживать красную икру — объясняет биолог | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUМожно ли замораживать красную икру — объясняет биолог | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU
Источник:
Владислав Лоншаков / E1.RU

В холодильнике красная икра долго лежать не может. Чтобы она быстро не испортилась, некоторые кладут ее в морозилку. А кто-то сомневается, можно ли в принципе так делать и не потеряет ли от этого деликатес в качестве. Редакция «Доктора Питера» расспросила эксперта о тонкостях хранения красной икры.

Ирина Лялина, биолог и и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, подтвердила: красную икру замораживать можно. Если делать всё правильно, полезные вещества в деликатесе — белки, жирные кислоты омега-3, витамины — сохраняются в основном хорошо.

Ирина ЛялинаИрина Лялина
Ирина Лялина

Биолог, и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения

Замораживают икру большинства видов лососевых рыб: горбуши, кеты, нерки, кижуча, кумжи. Но, по словам эксперта, стоит учитывать, что мелкая икра переносит заморозку лучше, чем крупная.

Как правильно замораживать и размораживать

По словам Ирины Лялиной, быстрая заморозка при низкой температуре и медленное размораживание в холодильнике помогут свести к минимуму риски снижения качества продукта.

«Идеальная тара для хранения — стекло и пищевой пластик. Самое главное, эта тара должна быть непроницаемой для воздуха. Можно также замораживать икру порционно в вакуумных пакетах или плотно закрывать в вакуумном контейнере», — отмечает эксперт.

Обратите внимание: икра изначально должна быть свежей. Избавьтесь от излишков влаги в ней — это можно сделать с помощью бумажного полотенца. Потом заморозьте продукт, используя быструю заморозку при температуре −18 °C и ниже.

Ирина Лялина советует замораживать деликатес небольшими порциями — по 100–200 г. Так процесс пойдет быстрее. И размораживать потом будет удобнее — постепенно и обязательно в холодильнике.

Только испортите икру: семь частых ошибок

Биолог также объяснила, чего категорически нельзя делать при заморозке-разморозке красной икры.

  • Замораживать большими порциями. Более крупные массы медленнее замораживаются. Из-за этого внутри икринок образуются кристаллы льда, что нарушает их структуру.

  • Слишком долго хранить в морозильной камере. Со временем даже в морозилке качество икры ухудшается: вкус становится более плоским, текстура — водянистой. Поэтому контролируйте срок хранения.

  • Повторно замораживать. При этом структура икринок разрушается, они слипаются, вкус и текстура портятся безвозвратно.

  • Хранить икру в морозилке в открытой или плохо закрытой, негерметичной упаковке. Если внутрь попадает воздух, икра обветривается, на поверхности образуется лед и продукт теряет вкус.

  • Быстро размораживать. При разморозке в горячей воде икра быстро нагревается, на ее поверхности образуется конденсат. Из-за этого икринки слипаются, страдает ее качество. Тем более не стоит размораживать икру в микроволновке или на огне.

  • Размораживать вне холодильника. Из-за этого икра быстрее портится: при температуре выше 4 °C в ней усиленными темпами размножается микрофлора.

  • Замораживать просроченную икру. Не стоит рассчитывать, что заморозка восстановит ее качество. Этого не произойдет. Просроченная икра быстрее портится, поэтому используйте только свежую икру.

Как лучше засолить красную икру: простой рецепт

Источник: Мария Ленц / NGS24.RUИсточник: Мария Ленц / NGS24.RU
Источник:
Мария Ленц / NGS24.RU

Универсальный способ, на случай если вы решили купить свежую икру в ястыке, — это дешевле, чем покупать уже соленую. Подойдет икра любой красной рыбы: форели, нерки, кижуча, лосося, горбуши, семги, кеты.

Вам понадобится:

  • 100 г красной икры;

  • 1 ч. л. крупной нейодированной соли;

  • 1 стакан воды.

Способ приготовления:

  • растворяем соль в теплой воде, ждем, пока рассол остынет;

  • укладываем икру в небольшую банку. Снимать с нее пленку не нужно;

  • заливаем икру рассолом, закрываем крышкой и убираем в холодильник минимум на 12 часов;

  • откидываем икру на сито, чтобы как следует стекла жидкость, перетираем от пленок вилкой, сливаем жидкость еще раз.

Сколько икры можно съесть в день без вреда для здоровья

Даже самый полезный продукт может навредить, если не знать меру. Как рассказала «Доктору Питеру» нутрициолог-диетолог Елена Желянина, нормы потребления икры зависят от возраста.

Елена ЖелянинаЕлена Желянина
Елена Желянина

Нутрициолог-диетолог, специалист по расстройствам пищевого поведения

Детям до 12 лет икру нужно давать очень осторожно, не больше 30–50 граммов в неделю.

«Детский организм еще формируется, слишком большое количество соли и жира может навредить», — говорит эксперт.

Взрослые могут позволить себе немного больше — до 150 граммов в неделю. Пожилым людям норму стоит снизить и ограничиться 50–100 граммами в неделю.

ПО ТЕМЕ
Анастасия Романова
Красная икра Здоровье Продукты
Гость
1 час
По Ире сразу видно, что по еде она специалист.
