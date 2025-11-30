«Началась счастливая глава». Звезда шоу «Беременна в 16» вышла замуж и дала совет другим девушкам

Героиня шоу «Мама в 16» (привычное название программы — «Беременна в 16») Вероника вышла замуж за отца ребенка — Расима. Супругам по 19 лет, они живут в Екатеринбурге. Вероника родила малыша Марка в возрасте 17 лет, выпуск с ней вышел на телеканале «Ю» в марте этого года.
Недавно Вероника рассказывала, что переживает тяжелое время — Расим принял решение уйти на СВО. Молодая мама поделилась, что он подписал контракт втайне от семьи. Однако для того, чтобы расписаться, Расим на время вернулся.
«Началась наша самая счастливая глава. Два сердца, одно
В беседе с E1.RU она рассказала, что у нее и сына всё хорошо. Единственное, что ее тревожит, — это беспокойство за мужа.
«В целом всё хорошо, только сижу переживаю за Расима… У сыночка всё хорошо, не болеет. Уже ходит у опоры, пытается без нее сделать первые самостоятельные шаги.
Хочу сказать другим девочкам: неважно, во сколько лет забеременеть, главное — чтобы девочка сама была готова быть мамой. Ведь ребеночек — это такое счастье! Не нужно обращать внимание на окружающих людей, на то, что они говорят. Главное — верить в себя, и всё получится!» — уверена Вероника.
Напомним: на шоу рассказывали, что Вероника три года не могла окончить девятый класс вечерней школы. В учебном заведении она и познакомилась с парнем Расимом, который также безуспешно пытался доучиться и выпуститься. Их отношения развивались стремительно, и вскоре они стали жить вместе.