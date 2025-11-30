«Началась счастливая глава». Звезда шоу «Беременна в 16» вышла замуж и дала совет другим девушкам

Героиня шоу «Мама в 16» (привычное название программы — «Беременна в 16») Вероника вышла замуж за отца ребенка — Расима. Супругам по 19 лет, они живут в Екатеринбурге. Вероника родила малыша Марка в возрасте 17 лет, выпуск с ней вышел на телеканале «Ю» в марте этого года.

Недавно Вероника рассказывала, что переживает тяжелое время — Расим принял решение уйти на СВО. Молодая мама поделилась, что он подписал контракт втайне от семьи. Однако для того, чтобы расписаться, Расим на время вернулся.