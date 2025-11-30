НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Ярославле
Погода+2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -1

0 м/c,

 758мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,23
EUR 90,82
Экопроекты российских компаний
Строят новую поликлинику
«Умные решения»
Нашли опасную рыбу в Ярославской области
Афиша концертов на декабрь
Сибирячка сбежала из Ярославля. Причина
Пушистые работники пожарных частей
Врачи ответили на самые частые запросы из интернета
Обзор сладких подарков на Новый год
Семья «Началась счастливая глава». Звезда шоу «Беременна в 16» вышла замуж и дала совет другим девушкам

«Началась счастливая глава». Звезда шоу «Беременна в 16» вышла замуж и дала совет другим девушкам

Вероника уверена, что стать прекрасной мамой можно в любом возрасте

216
Вероника родила, когда ей было 17 лет | Источник: veronikkaa2006 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Вероника родила, когда ей было 17 лет | Источник: veronikkaa2006 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Вероника родила, когда ей было 17 лет

Источник:

veronikkaa2006 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Героиня шоу «Мама в 16» (привычное название программы — «Беременна в 16») Вероника вышла замуж за отца ребенка — Расима. Супругам по 19 лет, они живут в Екатеринбурге. Вероника родила малыша Марка в возрасте 17 лет, выпуск с ней вышел на телеканале «Ю» в марте этого года.

Недавно Вероника рассказывала, что переживает тяжелое время — Расим принял решение уйти на СВО. Молодая мама поделилась, что он подписал контракт втайне от семьи. Однако для того, чтобы расписаться, Расим на время вернулся.

«Началась наша самая счастливая глава. Два сердца, одно "да", вместе в горе и счастье. Несмотря ни на что и не слушая всех, мы смогли выдержать весь негатив, выбрали друг друга. Теперь мы связаны и окольцованы, официально муж и жена», — подписала Вероника свадебные фото.

Чтобы расписаться с Вероникой, Расим временно вернулся с СВО | Источник: «Вероника мама» / TelegramЧтобы расписаться с Вероникой, Расим временно вернулся с СВО | Источник: «Вероника мама» / Telegram

Чтобы расписаться с Вероникой, Расим временно вернулся с СВО

Источник:

«Вероника мама» / Telegram

Молодая мама не жалуется:&nbsp;у нее есть сын&nbsp;— и это главное | Источник: «Вероника мама» / TelegramМолодая мама не жалуется:&nbsp;у нее есть сын&nbsp;— и это главное | Источник: «Вероника мама» / Telegram

Молодая мама не жалуется: у нее есть сын — и это главное

Источник:

«Вероника мама» / Telegram

В беседе с E1.RU она рассказала, что у нее и сына всё хорошо. Единственное, что ее тревожит, — это беспокойство за мужа.

«В целом всё хорошо, только сижу переживаю за Расима… У сыночка всё хорошо, не болеет. Уже ходит у опоры, пытается без нее сделать первые самостоятельные шаги.

Хочу сказать другим девочкам: неважно, во сколько лет забеременеть, главное — чтобы девочка сама была готова быть мамой. Ведь ребеночек — это такое счастье! Не нужно обращать внимание на окружающих людей, на то, что они говорят. Главное — верить в себя, и всё получится!» — уверена Вероника.

Напомним: на шоу рассказывали, что Вероника три года не могла окончить девятый класс вечерней школы. В учебном заведении она и познакомилась с парнем Расимом, который также безуспешно пытался доучиться и выпуститься. Их отношения развивались стремительно, и вскоре они стали жить вместе.

ПО ТЕМЕ
Василина БерёзкинаВасилина Берёзкина
Василина Берёзкина
Старшая ночная корреспондентка
Беременна в 16 СВО Свадьба Ребенок
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Нормальной рыбой убить можно»: как правильно выбирать минтай. Советы эксперта
Юлия Ковалева
Предприниматель, владелица сети Владелица сети рыбных магазинов «Дары Камчатки»
Мнение
Купил квартиру и остался должен. Эксперт назвала пять финансовых ловушек при покупке жилья на вторичке
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Погружение в безумие с Лоуренс и Паттинсоном: стоит ли смотреть «Умри, моя любовь», который хвалили в Каннах
Елизавета Шаталова
Корреспондент отдела новостей
Мнение
«Старость не болезнь»: психолог о том, как не утратить молодость раньше времени
Лариса Паркина
Мнение
«Доносили о каждом шаге директору». Учитель английского языка рассказала, почему ушла из школы
Анонимный учитель
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление