Недолго музыка играла: Оксана Самойлова разводится с Джиганом

Самойлова и Джиган уже давно нигде не появлялись вместе, и теперь понятно почему Источник: Оксана Самойлова / T.me

Одиноко разгуливающая по Елисейским Полям Оксана Самойлова и столь же одиноко блестящий лысиной на кинопремьерах в России Джиган не могли не обратить на себя внимания. Подписчики звездной пары и все сочувствующие заподозрили, что в паре серьезный разлад. И подозрения подтвердились — блогерша и качок действительно разводятся.

В карточке на сайте Мирового суда Москвы значится, что на развод подала Самойлова. Джиган — ответчик.

Пара была вместе 15 лет (13 из них в браке). За это время у них появилось четверо детей и коза — Ариела, Лея, Майя, Давид и Мими.

У Джигана была такая большая семья, что не все влезали в кадр Источник: Оксана Самойлова / T.me

Несмотря на большую и с виду крепкую семью, Джиган и Самойлова не могли похвастаться таким уж прочным браком. Они не раз были на грани разрыва. Например, в 2020 году рэпер настолько увлекся празднованием появления на свет долгожданного сына Давида, что загремел в рехаб. В то время пара была в шаге до заявления на развод, но всё-таки умудрилась сохранить семью.

Джиган-старший и Джиган-младший (а также Джиган-фикус и Джиган-светильник) Источник: Оксана Самойлова / T.me

Поклонники пары до последнего верили, что и нынешний разлад Самойловой и Джигана — явление временное, считали, что они скоро порадуют их совместным появлением, но рэпер не распространялся об отношениях, а его еще недавняя супруга лишь рассказывала, как она рыдает над картинами, и говорила, что сейчас она как никогда нуждается в человеческом тепле и понимании.

— Я не имела права на слабость, меня всегда недостаточно, я должна всё контролировать, мне нельзя ошибаться. Меня не любили просто так. Я должна быть идеальной, — признавалась Оксана Самойлова буквально на днях.