Киркорова хотят засудить за концерты, а солистка «Города 312» вернулась на сцену: звездные новости недели

Бывшая жена рэпера Гуфа Айза-Лилуна в третий раз выходит замуж. Рэпер Джиган и его супруга блогер Оксана Самойлова на этой неделе официально начали бракоразводный процесс, но музыкант в суд не явился. Генеральный директор ТНТ Тина Канделаки решила засудить продавцов маркетплейсов за копию платья, в котором снималась Анна Пересильд для нового фильма «Алиса в Стране чудес». Поп-исполнитель Филипп Киркоров оказался должен организаторам концертов 7,6 миллионов рублей, а солистка «Города 312» Светлана Назаренко впервые после обширного инсульта спела на сцене во время музыкальной премии «Золотой Граммофон».

Айза в третий раз выходит замуж

Бывшая жена рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай вновь выходит замуж. Предложение теледива получила во время финала шоу «Ставка на любовь». Ее нынешний молодой человек Степан Кузьменко признался ей в любви перед камерами. Это событие тронуло не только Айзу, но и всех присутствующих, а также фанатов пары.

«У нас с Айзой сегодня 10 месяцев, и я хотел поблагодарить ее за это время. Я тебя очень сильно люблю. Ты для меня самая лучшая, красивая, умная и мудрая девушка! Ни дня в этой жизни я не хочу проводить в ссорах или конфликтах с тобой. Ведь жизнь слишком коротка. Айза-Лилуна Ай, ты выйдешь за меня?!» — стоя на одном колене Степан сделал предложение теледиве.

Он признался, что, отправляясь на проект, не ожидал, насколько сильно изменятся его чувства. Кузьменко отметил, что это помогло ему по-настоящему осознать ценность любви и партнерства. Он рассказал, что думал, будто это будет просто игра, но испытания, через которые они с Айзой прошли, открыли в его сердце «новую дверь» — и за ней оказалось еще больше любви к Айзе. Мужчина теперь точно уверен, что конфликты и недопонимания не стоят потери любимого человека.

Айза не смогла сдержать эмоций, ведь это предложение стало для нее неожиданностью. Она не скрывала, что счастлива и поражена поступком Степана до глубины души. Однако в свойственной ей манере добавила немного самоиронии, отметив, что могла бы хотя бы помыть голову, если бы знала, что готовится такое событие.

С новым партнером Айза встречается не так давно. Степан младше ее на 10 лет, но возраст ни разу не стал поводом для обсуждений между ними. Кузьменко позже рассказал, что хотел начать свое предложение со слов: «Спасибо, что дождалась, пока я рожусь».

Айза вместе со своим молодым человеком Степаном Кузьменко Источник: aizalovesam / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Для Айзы это будет уже третий брак. Первый раз она вышла замуж за рэпера Гуфа, от которого у нее родился сын Сэм. Позже была замужем за серфером и предпринимателем Дмитрием Анохиным. Тогда она родила второго сына — Элвиса. Обо всех отношениях теледивы мы рассказали в отдельном материале.

Айза неоднократно заявляла, что не теряет надежды стать матерью снова. Этим летом она сообщила своим подписчикам радостную новость о состоянии своего здоровья и, по сути, подтвердила свою способность к деторождению. Она призналась, что в свои 40 лет сохраняет возможность забеременеть.

Источник: пресс-служба канала «Пятница!»

Джиган и Самойлова официально начали развод

Кто-то вновь выходит замуж, а кто-то уже разводится. Джиган и Оксана Самойлова на этой неделе официально начали бракоразводный процесс. Однако музыкант на судебное заседание не явился — вместо него в зале появился представитель.

Самойлова приехала вместе с режиссером и съемочной группой. Камеры фиксировали каждый ее шаг, потому что развод супругов стал частью семейного реалити-шоу, съемки которого пара не прерывает.

Источник: Starhit.ru / Telegram

Оксана держалась уверенно и выглядела потрясающе. Она призналась, что предполагала, что Джиган не придет на заседание.

«Он мне не сказал, что не придет, но я это предполагала. Мы с ним не виделись давно, с 20 сентября. Дети, когда хотят, находятся с папой, когда хотят — со мной», — сообщила Оксана журналистам.

Вероятно, Джиган и в этот раз надеется вернуть расположение супруги и сохранить семью. Его адвокат зачитал заявление:

«Наш доверитель желает сохранить брак. Просим приобщить ходатайство о предоставлении супругам срока на примирение — три месяца», — отметил юрист рэпера.

Юрист Самойловой попросил сделать заседание закрытым. Олег Тонаканян пояснил, что на решение суда о разводе может уйти три месяца. На следующем заседании суда, запланированном на 17 ноября, будут рассмотрены ходатайства. В данный момент супруги обсуждают только развод, споров о детях и имуществе нет.

Источник: Starhit.ru / Telegram

После заседания Оксана коротко, но понятно объяснила, почему она пошла на крайние меры.

«Джигану нужно повзрослеть. Это не произойдет ни за один месяц, ни за два. Нужно пару лет. Я уже 17 лет ждала», — призналась Самойлова.

Источник: Starhit.ru / Telegram

Фанаты следят за отношениями пары с 2010 года и до сих пор удивляются, потому что недавно супруги выглядели счастливой семьей, а про их разлад никто даже подумать не мог.

Пара 15 лет в отношениях, из них 13 лет в браке. За это время у них родилось четверо детей — Ариела, Лея, Майя и Давид. Летом Самойлова признавалась, что они с мужем планируют еще одного ребенка.

Мария Погребняк случайно выкинула лимитированные Rolex

Многодетная мама осталась без дорогого аксессуара. Блогер и бывшая жена футболиста Павла Погребняка Мария рассказала, как перепутала пакеты и отправила в мусорный контейнер лимитированные часы Rolex. Личной трагедией блогер поделилась со своими фанатами в соцсетях.

«Я попросила маму положить часы, которые я хотела отвезти на чистку, чтобы их отполировали, в цумовский пакет. Она положила в другой. И этот пакет я выбросила с мусоркой», — рассказала на видео Мария Погребняк.

Источник: mariapoga / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Свою ошибку многодетная мама осознала не сразу. Сначала она уточнила у родственницы, в какой именно пакет положили часы, а после ее осенило, что аксессуар сейчас находится в мусорном баке. Звезде пришлось срочно менять свои планы, чтобы вернуться домой в надежде успеть перехватить дорогой аксессуар.

Она призналась, что ее невнимательность связана с тем, что она в спешке собиралась по делам.

На Киркорова подали в суд на 7,6 млн рублей

Филипп Киркоров тоже столкнулся с неприятностями. На поп-исполнителя подали новый иск. На этот раз претензии к нему предъявили организаторы концертов.

Исковое заявление зарегистрировали на этой неделе в Арбитражном суде Москвы. Истец — ООО «Культурная служба». Согласно открытым данным, эта контора занимается организацией концертов и распространением билетов. По всей видимости, речь идет о задолженности: часть выручки с реализации билетов на концерт исполнители должны возвращать реализаторам.

От певца требуют 7 миллионов 687 тысяч 73 рубля. Дата рассмотрения дела пока не определена, передает «МК».

Тина Канделаки хочет засудить продавцов маркетплейсов за платье как у Анны Пересильд

Генеральный директор ТНТ Тина Канделаки обнаружила на маркетплейсе якобы точную копию платья, в котором снималась Анна Пересильд в роли Алисы для нового фильма «Алиса в Стране чудес». Канделаки выступает одним из продюсеров киноленты.

В своем Telegram-канале Тина опубликовала сравнения фотографий двух платьев с провокационным вопросом: «Слева — реплика с маркетплейса. Справа — оригинальный костюм Алисы, защищенный авторским правом. Сможете найти 10 отличий?».

Источник: Тина Канделаки / Telegram

После этого Канделаки предъявила продавцу ультиматум: немедленно снять товар с продажи и изъять весь тираж. Если продавец этого не сделает, то его будет ждать иск о защите авторских прав.

«Для меня по сей день удивительно, как люди воруют безнаказанно. <…> Если это платье не уберется из продажи и весь тираж этого платья не будет снят, то я на вас подам в суд», — подчеркнула гендиректор ТНТ.

Источник: Тина Канделаки / Telegram

Канделаки заявила, что оригинальное платье было сшито по дизайну художника по костюмам Татьяны Мамедовой. Сама Анна Пересильд на это никак не отреагировала.

Шестнадцатилетняя звезда уже успела стать популярной и построить блестящую карьеру в кино. Поклонники активно обсуждают ее личную жизнь, а хейтеры не прочь покритиковать провокационные наряды с декольте и мини-юбками. О том, через что ей пришлось пройти в пик своей славы и к чему юная звезда оказалась не готова, рассказали здесь.

Жасмин стала бабушкой

Заслуженная артистка России Жасмин на этой неделе объявила, что у нее родился первый внук. После выступления на «Золотом Граммофоне» она поделилась, что стала бабушкой. Юбилейная XXX церемония музыкальной премии проходила с четверга по пятницу в Москве.

«Дорогие друзья, у меня есть потрясающая новость — сегодня в моей семье чудо, старший сын [Михаил] подарил мне первого внука!» — поделилась артистка с журналистами Woman.Ru.

Певица рассказала, что роды у ее невестки Евы прошли легко и быстро. Новоиспеченная бабушка уточнила, что ребенок родился в частной клинике, которая находится рядом с домом молодой семьи. Невестка певицы отказалась от парных родов, а сын Жасмин Михаил ожидал появления первенца в соседней палате.

Жасмин назвала себя «необычной бабушкой», которая не сидит дома и не вяжет носочки, а много работает. Певица заранее предупредила невестку, что может не успеть на роды, если они выпадут на 30 или 31 октября, из-за плотного рабочего графика.

Лолита рассказала, как разбивала статуэтки «Золотого граммофона»

Певица Лолита Милявская во время музыкальной премии разоткровенничалась про развод с Александром Цекало. Она призналась, что это был непростой период. Звезда даже разбила статуэтки «Золотого граммофона». Свой первый «граммофон» Лолита получила в составе кабаре-дуэта «Академия».

Певица призналась нашим коллегам из MSK1.RU, что на эмоциях бросала статуэтки в Цекало со словами «Ах скотина!»

«Короче, побила всё. Потом плакала и говорила: „Ничего, я свои еще получу“», — вспоминает артистка.

Источник: MSK1.RU / Telegram

Следующую статуэтку Лолита получила уже как сольная исполнительница, тогда ей было под 40. По ее словам, это было для нее свидетельством того, что она во второй раз состоялась в жизни.

Солистка группы «Город 312» Ая впервые после инсульта вышла на сцену

На этой неделе многие звезды во время музыкальной премии «Золотой граммофон» делились своими яркими событиями из жизни и не очень. Удивительная вещь произошла в составе группы «Город 312». Впервые после обширного инсульта на сцену вышла солистка группы Ая с песней «Останусь».

Артистка из-за болезни пропустила два года и девять месяцев. Пока гастролировать певица не может, но к «Золотому граммофону» Ая очень готовилась. Музыканты признались, что для них это очень волнительный день.

«Мы верим, что все будет хорошо: Ая — в боевой готовности… Она восстанавливается. Мы всегда рядом и поддерживаем ее. Она является таким же полноправным участником коллектива, как и всегда», — поделились артисты в разговоре с РИА Новости.