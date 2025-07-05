Умер секс-символ из сериала «Зачарованные», а дочери Даны Борисовой поставили психическое заболевание: звездные новости недели

Смерть актера поразила его коллег Источник: Кадр из сериала «Зачарованные» (18+), режиссеры Джон Т. Кречмер, Джеймс Л. Конуэй, Джоэль Дж. Фигенбаум, студия Spelling Television 1998–2006 го

В мире звезд постоянно происходит что-то необычное и интересное, за чем невозможно уследить. Поэтому каждую субботу мы собираем главные события, произошедшие с ними.

Агутин устроил гендер-пати на своем концерте

Певец Леонид Агутин провел на гендер-пати для поклонницы. Знаменательное событием для будущих родителей прошло на «Газпром Арене» в Петербурге.

Беременная поклонница привлекла внимание Агутина плакатом с просьбой определить пол ее будущего ребенка. Певец спросил, как он может это сделать. На это артисту вручили запечатанный конверт. Музыкант раскрыл его и сообщил, что у фанатки родится дочь.

Пара надолго запомнит этот день Источник: Фонтанка SPB Online / Telegram

«Я аж сам волнуюсь. Я так и знал, у вас будет девочка», — заявил певец, чем вызвал бурю эмоций у будущих родителей. «Вы там осторожней только, а то у вас еще девочка должна быть», — дал напоследок напутствие артист.

Пассажиры хором подпевали Агутину Источник: Chita.Ru| Новости Читы / Telegram

На этом перформансы Агутина не закончились. Он устроил музыкальный сюрприз для пассажиров самолета, летевшего в Сочи. Звезда российской эстрады выступил прямо на борту на высоте 10 тысяч метров.

SHAMAN рассказал об отношениях с матерью Мизулиной и о планах на свадьбу

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) раскрыл, как его приняла мать главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной — экс-сенатор Елена Мизулина. Речь об этом шла на ток-шоу «Судьба человека» (12+).

По словам артиста, ему сразу удалось наладить общение с матерью возлюбленной. Он признался, что даже сам начал звонить Елене Мизулиной и узнавать, как дела.

Однако делать предложение избраннице он не торопится. По его мнению, спешка в столь серьезном деле не приведет ни к чему хорошему — как-никак артист уже дважды был женат.

Бойфренд Рианны раскрыл пол из будущего ребенка

ASAP Rocky, настоящее имя которого Раким Майерс, не смог сдержаться и рассказал журналистам, что Рианна ждет девочку. Об этом он сообщил на красной дорожке премьеры «Смурфиков» в Брюсселе.

ASAP Rocky стал рассуждать о том, насколько прекрасна любовь, репортер внезапно перебил его прямым вопросом «У вас будет девочка?», на что рэпер выдал решительное «да».

В попытке спасти ситуацию, он тут же неуклюже переключился на игрушку-смурфика, которая была у него в руках, пытаясь убедить всех, что именно о ней он и говорил. Но фанаты уже все поняли и поздравляют пару с долгожданной дочкой.

Snoop Dogg попросил Павла Дурова не размножаться

Рэпер Snoop Dogg публично обратился к основателю Telegram Павлу Дурову с призывом перестать плодить детей, которых тот «разводит как выводки щенков».

«Братиш, ты не детей заводишь, ты целые выводки щенков плодишь. Притормози немного», — написал рэпер в соцсети X.

В ответ Дуров отметил, что «чтобы понять догга, нужно самому быть доггом», и предложил продолжить обсуждение в Telegram, где он готов поделиться советами с рэпером.

В июле 2024 года Павел Дуров рассказал в своем telegram-канале, что благодаря анонимному донорству он стал отцом более 100 детей в 12 странах.

Группа «Тату» воссоединилась

Группа «Тату» решила о воссоединиться. Пост об этом в своем аккаунте в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) опубликовала Юлия Волкова и разместила совместное фото с еще одной солисткой дуэта — Еленой Катиной, которая репостнула его на свою страницу.

Девушки вновь будут выступать вместе Источник: lenakatina / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Все и обо всем — в наших глазах. И не только. Впереди много нового и интересного», — написала Волкова.

В сентябре 2022 года «Тату» выступили в Минске после 9 лет перерыва. Во время концерта девушки исполнили три своих хита: All The Things She Said, «Не верь, не бойся, не проси» и «Нас не догонят».

Киркорова похвастался шрамами

Певец Филипп Киркоров решил развеять слухи об ухудшении своего самочувствия. Поклонники обсуждали возможную болезнь артистами. В последнее время их пугала худоба поп-короля.

исполнитель уверяет, что чувствует себя отлично и вполне доволен своей нынешней внешностью, которую заполучил с легкой руки пластических хирургов.

«Все хорошо. Рука еще побаливает, конечно, но, в целом, все нормально. Живы будем, не помрем. Раны украшают настоящего артиста, особенно если это мужчина. То они переживают, что я полный, то они переживают, что я худой. Как же угодить всем?! Не угодишь. Вот какой есть, такой есть. Спортивный, фирменный и здоровенький», — сообщил он в беседе с Voice.

Дочери Даны Борисовой поставили психическое заболевание

Дочь Даны Борисовой Полина попала в больницу. Девушка вышла на связь и рассказала, что с ней случилось.

«Друзья, хочу поделиться с вами чем-то очень личным, потому что надеюсь, что моя история поможет людям с такой же проблемой и придаст веру в то, что при желании можно справиться с чем угодно», — сказала Полина.

Ей поставили циклотимию. Это легкая степень биполярного аффективного расстройства.

Умер звезда сериала «Зачарованные» (18+)

Джулиан Макмэхон боролся с раком Источник: Кадр из сериала «Зачарованные» (18+), режиссеры Джон Т. Кречмер, Джеймс Л. Конуэй, Джоэль Дж. Фигенбаум, студия Spelling Television 1998–2006 год

Австралийский актер Джулиан Макмэхон умер в возрасте 56 лет 2 июля. О кончине артиста сообщает Deadline.

«Джулиан любил жизнь. Он любил свою семью. Он любил своих друзей. Он любил свою работу и любил своих поклонников. Его самым сокровенным желанием было принести радость как можно большему количеству жизней. Мы просим поддержки в это время, чтобы позволить нашей семье скорбеть в уединении. И мы желаем всем тем, кому Джулиан принес радость, продолжать находить радость в жизни. Мы благодарны за воспоминания», —— сказала жена Макмэхона Келли.

Причиной смерти звезды стала онкология.

«Я хочу поделиться с миром тем, что мой любимый муж Джулиан Макмэхон мирно скончался на этой неделе после героических усилий по борьбе с раком», — поделилась супруга актера.

Коллега Джулиана Макмэхона по сериалу «Зачарованные» (18+) Алисса Милано в соцсетях уже отреагировала на его кончину. Актриса призналась, что ее сердце разбито. Потеря кажется Алиссе нереальной, она не может поверить в случившееся.

У актера осталась дочь Мэдисон Макмэхон от брака с актрисой Брук Бернс. С последней женой Келли у звезды совместных детей не было.