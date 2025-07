Умер секс-символ из сериала «Зачарованные», а дочери Даны Борисовой поставили психическое заболевание: звездные новости недели

Агутин устроил гендер-пати на своем концерте

SHAMAN рассказал об отношениях с матерью Мизулиной и о планах на свадьбу

Бойфренд Рианны раскрыл пол из будущего ребенка

Snoop Dogg попросил Павла Дурова не размножаться

Группа «Тату» воссоединилась

В сентябре 2022 года «Тату» выступили в Минске после 9 лет перерыва. Во время концерта девушки исполнили три своих хита: All The Things She Said, «Не верь, не бойся, не проси» и «Нас не догонят».