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Образование Оптимизация школ «Объединение ресурсов»: в Ярославской области начали работать первые образовательные комплексы

«Объединение ресурсов»: в Ярославской области начали работать первые образовательные комплексы

Родители учеников и сами педагоги выступали против слияния школ и садиков

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2 комментария

В Ярославской области начали работу четыре образовательных комплекса

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После шумихи в СМИ в Ярославской области все же начали работу четыре образовательных комплекса из шести. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации 18 декабря.

Речь идет о центрах «Вектор» в Ярославле, «Флагман» и «Импульс» в Рыбинске и «Образовательном комплексе № 1» Переславле. Еще два ярославских учреждения откроются в январе 2025 года.

— Образовательный комплекс — это объединение школ и детских садов в одно юридическое лицо. Но важнее всего, что это объединение ресурсов — человеческих, материальных, финансовых, — которые позволят повысить качество образования, создать условия и новые возможности для наших детей, — цитируют слова первого заместителя министра образования Ярославской области Светланы Астафьевой в пресс-службе областной администрации.

По задумке властей объединение школ и детсадов позволит оптимизировать ресурсы: за счет сокращения управленческого персонала удастся поднять зарплаты нянечкам в детсадах. Кроме того, повысится качество образовательной среды, будет обеспечен «бесшовный переход» из детсада в школы, увеличится вариативность для развития и досуга.

Образовательные комплексы в Ярославской области:

  • в Ярославле — ОК «Вектор», куда вошли ярославские школы № 39, 81, 72, детсады № 16, 128, 209, 211;

  • в Рыбинске: «Флагман» (изначально — «Северный». — Прим. Ред.) — школы № 10, 3, 21, 43 и детсады № 5, 26, 38, 69, 71, 74 и «Импульс» (изначально. — «Веретье» — Прим. Ред.) — школы № 27, 28, 29, гимназия № 18, детсады № 30, 49, 99, 106;

  • в Переславле — восемь школ, девять детских садов: школы № 6, 9, Ивановская, Дмитриевская, Кубринская, Купанская, Нагорьевская, Плещеевская, детские сады «Звездочка», «Чебурашка», «Колокольчик», Ивановский, Лыченский, Кубринский, Купанский, Нагорьевский, Рахмановский.

Напомним, об инициативе с объединением учреждений в комплексы в Ярославской области стало известно накануне нового учебного года 2024/2025, под конец августа. При чем идею изначально восприняли негативно и родители, и педагоги. В Рыбинске учителя гимназии выступили против слияния. А в Ярославле родители учеников устроили стихийное собрание у ворот школы № 42. Затем у здания правительства проходили одиночные пикеты, в которых принимали участие депутаты муниципалитета. К изучению законности идеи подключились прокуратура и детский омбудсмен.

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Родители учеников по всей области подали иски против слияния, однако не все из них были приняты судом.

Ярославцы опасаются нескольких факторов, в частности переживают, что школы в составе комплексов потеряют уникальность, появятся трудности в решении конфликтов или будет урезано финансирование. Первоначально возникали сомнения — не будут ли сокращения в педсоставе и количестве учащихся, однако в правительстве заверили, что этого не будет.

Все подробности по этой теме мы публикуем в специальном сюжете.

ПО ТЕМЕ
Образовательный комплекс Объединение школ Объединение школ с детсадами Образование Рыбинск Переславль
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Комментарии
2
Гость
13 минут
Уничтожение образования и оскотинивание населения.
Гость
5 минут
Надо в цепочку добавить военкомат и всё будет закольцовано
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