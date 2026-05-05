Зерна слишком много, а денег нет и погода подводит. Узнали, почему урожай-2026 может не обрадовать аграриев

Сельскохозяйственный год у аграриев вместе с посевной в стране даже толком не начался из-за непогоды Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Российские аграрии входят в сезон-2026 с внешне благополучными показателями: посевные площади стабильны, прогнозы по урожаю — на уровне прошлого года. Но это лишь внешняя картинка. Реально заработать на зерне становится всё сложнее.

Ключевая проблема — огромные переходящие запасы, пишет Forbes. С прошлого года на складах накопилось почти 25 миллионов тонн зерна. Этот «балласт» уже сейчас тянет цены вниз. Если его не удастся реализовать до начала новой уборочной, рынок окажется под двойным давлением — старых запасов и нового урожая.

Плюс ко всему затянувшиеся сроки посевной из-за непогоды на несколько недель в европейской части России. Глава Минсельхоза Оксана Лут в конце апреля признавала, что из-за неподходящей погоды динамика ярового сева хуже, чем годом ранее. «Мы еще даже не посеяли, прогноза нет, но всё будет хорошо», — заверяла она при этом.

«Отставание пока серьезное из-за плохой погоды. Но в этом нет ничего страшного, сезоны разные», — цитируют Лут «Известия».

Яровой сев в конце апреля был проведен на площади порядка 4 миллионов гектаров и идет с некоторым отставанием к уровню прошлого года, что связано с обильными осадками и холодной погодой в центральной полосе, Поволжье и отдельных южных регионах, уточнили в министерстве в конце апреля. Но есть и другие причины того, что урожай в 2026-м не будет рекордным. Подробности — в материале MSK1.RU.

Посевная: стабильность без роста?

Общая посевная площадь в России в 2026 году составит почти 80 миллионов гектаров (это правда без учета новых территорий). И это практически столько же, сколько и было год назад. Зато чуть ниже рекордных значений начала десятилетия, но в целом говорит о стабильности отрасли.

«Зерновые и зернобобовые займут около 44–46 миллионов гектаров. Остальные площади распределены между масличными, кормовыми и техническими культурами (например, сахарной свеклой и льном)», — говорит директор центра «Рексофт Консалтинг» Андрей Кучеров.

Отдельная история — рынок риса. Еще в 2022 году Россия запретила его экспорт. Формальный повод — это авария на Федоровском гидроузле в Краснодарском крае, который считается главным производителем риса в России. Правда затем каждый год запрет продлевали, пока производство не восстановилось, а запасы не выросли до уровня годового потребления. И вот с января 2026 года экспорт риса-сырца (то есть не прошедшего обработку) вновь разрешен. Правда в ограниченном формате: квота всего 200 тысяч тонн и срок действия — лишь год.

Борьба за рентабельность и надежда на неурожай в Австралии

Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут считает, что прогнозировать сегодня новый урожай и цены на него — дело особенно неблагодарное, потому что на рынок давит «иранский фактор», ограничения в международной торговле удобрениями и общая нестабильность логистических цепочек.

При этом уже понятно, что старт сезона в июле вряд ли принесет аграриям сверхприбыли. Цены, скорее всего, не вырастут. Но есть высокая вероятность роста мировых цен на продовольствие во втором полугодии. Основными драйверами здесь выступят удорожание ресурсов и снижение объемов производства у крупнейших игроков.

Как отмечает Корбут, на рынок неизбежно будет давить фактор роста стоимости удобрений и топлива. Кроме того, погодные аномалии (феномен Эль-Ниньо) могут существенно «придавить» производство зерна в Австралии и Индии. В этих условиях мировые цены имеют все шансы пойти вверх, несмотря на достаточные глобальные запасы.

При этом эксперт обращает внимание на серьезный внутренний риск: даже при росте мировых котировок российский сельхозпроизводитель может остаться у разбитого корыта из-за особенностей государственного регулирования.

«Беда в том, что цены у нас не позволяют крестьянам заработать. Пусть высокая цена будет расти — плавающая пошлина будет снижать их доходы», — объясняет эксперт.

Таким образом, новый сезон-2026/2027 обещает стать временем жесткой борьбы за рентабельность.

Много зерна в мире

То, что 2026 год станет для российских аграриев годом не прорыва, а выжидания, говорит и президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский, рассуждая о том, что не сумели российские хлеборобы заработать на перебоях с поставками зерна из-за ситуации в Персидском заливе.

«Позитивной ситуации особой не наблюдается. Был мартовский всплеск по погрузкам и всплеск спроса. Сейчас тоже продолжается достаточно активная закупка, хотя не такая, как в марте. Но при этом цены не доросли даже до уровня мировых, я имею в виду цены даже до уровня прошлого сезона. У нас по весне зерно стоило — наша пшеница — 250 долларов в прошлом сезоне, а сейчас — 240».

По словам Злочевского, всё потому, что много зерна в мире, огромный урожай! Все страны добавили посевные площади под пшеницей. А что касается конкретно России, то в марте было ослабление рубля, а сейчас курс опять укрепился, это очень сильно влияет на цену.

«Сельхозпроизводители сейчас на пшенице не зарабатывают, а теряют деньги. Они компенсируют, точнее, пытаются компенсировать эти потери за счет масличных и бобовых культур. С масличными еще получается. А вот с бобовыми в этом сезоне тоже не очень — цены обрушились из-за рекордного урожая. В первую очередь по сое», — считает эксперт.

Аркадий Злочевский не понимает также, зачем запрещали экспорт риса: «У нас к концу сезона 250 тысяч тонн риса на складах валяется. Некуда девать. Некоторые производители уже собираются сокращать площади под рисом. Куда его девать? Что с ним делать? Ну что его — сжигать, гноить? Внутренний рынок вполне насыщенный, и даже более чем насыщенный. Естественно, экспорт хоть как-то освободит рынок. Плюс надо смотреть еще на ситуацию по ценам на рис в мире. Надежда есть, поскольку сейчас у крупных производителей, например в Индии, проблемы с удобрениями. Может быть, это позитивно скажется на ценах».