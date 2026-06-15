«Ситуация находится под контролем»: после «нефтяного дождя» в Ярославской области проверяют воздух и воду

Днём 14 июня в Рыбинском округе Ярославской области после возгорания резервуара с топливом прошёл дождь с примесью нефтепродуктов. После этого в ближайших к месту возгорания жилых районах отобрали пробы воздуха на содержание загрязняющих веществ. Об этом 15 июня сообщили в региональном правительстве.
«По результатам лабораторных исследований превышений гигиенических нормативов исследуемых загрязняющих веществ не установлено. Сотрудники министерства лесного хозяйства и природопользования Ярославской области также отобрали пробы воды в реке Волготне. Результаты будут получены в ближайшее время», — уточнили региональные власти.
Чтобы предотвратить распространение загрязнения нефтесодержащими веществами, на Рыбинском водохранилище устанавливают боновые заграждения.
Ситуация находится под контролем. Все профильные ведомства работают на месте. Первоочередными задачами для нас являются недопущение распространения загрязнения и минимизация вреда окружающей среде. Проводится мониторинг качества воды и воздуха. Принятые меры направлены в первую очередь на то, чтобы локализовать угрозу и защитить водные ресурсы. Мы будем держать ситуацию на особом контроле до полного завершения всех работ по ликвидации последствий и восстановлению территории.
Региональные власти сообщили, что осадки с примесью нефтепродуктов выпали в Некоузском, Мышкинском и Брейтовском округах. Сейчас специалисты уточняют места загрязнения. После обследования территорий власти проведут заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и определят меры по ликвидации последствий.
Всю информацию о ЧП в Ярославской области публикуем в онлайн-трансляции.