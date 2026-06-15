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Экология Прошел «черный дождь» «Ситуация находится под контролем»: после «нефтяного дождя» в Ярославской области проверяют воздух и воду

«Ситуация находится под контролем»: после «нефтяного дождя» в Ярославской области проверяют воздух и воду

Официальные данные властей

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Ярославские власти прокомментировали ситуацию с «нефтяным дождем» в регионе | Источник: читательница 76.RU Оксана НиветтаЯрославские власти прокомментировали ситуацию с «нефтяным дождем» в регионе | Источник: читательница 76.RU Оксана Ниветта

Ярославские власти прокомментировали ситуацию с «нефтяным дождем» в регионе

Источник:

читательница 76.RU Оксана Ниветта

Днём 14 июня в Рыбинском округе Ярославской области после возгорания резервуара с топливом прошёл дождь с примесью нефтепродуктов. После этого в ближайших к месту возгорания жилых районах отобрали пробы воздуха на содержание загрязняющих веществ. Об этом 15 июня сообщили в региональном правительстве.

«По результатам лабораторных исследований превышений гигиенических нормативов исследуемых загрязняющих веществ не установлено. Сотрудники министерства лесного хозяйства и природопользования Ярославской области также отобрали пробы воды в реке Волготне. Результаты будут получены в ближайшее время», — уточнили региональные власти.

Чтобы предотвратить распространение загрязнения нефтесодержащими веществами, на Рыбинском водохранилище устанавливают боновые заграждения.

На реке Волготня в Рыбинском округе уже установили боновые заграждения, чтобы не допустить расползания нефтяных пятен | Источник: читательница 76.RU Оксана НиветтаНа реке Волготня в Рыбинском округе уже установили боновые заграждения, чтобы не допустить расползания нефтяных пятен | Источник: читательница 76.RU Оксана Ниветта

На реке Волготня в Рыбинском округе уже установили боновые заграждения, чтобы не допустить расползания нефтяных пятен

Источник:

читательница 76.RU Оксана Ниветта

Ситуация находится под контролем. Все профильные ведомства работают на месте. Первоочередными задачами для нас являются недопущение распространения загрязнения и минимизация вреда окружающей среде. Проводится мониторинг качества воды и воздуха. Принятые меры направлены в первую очередь на то, чтобы локализовать угрозу и защитить водные ресурсы. Мы будем держать ситуацию на особом контроле до полного завершения всех работ по ликвидации последствий и восстановлению территории.

Наталья Беляева

и. о. главы регионального министерства лесного хозяйства и природопользования

Региональные власти сообщили, что осадки с примесью нефтепродуктов выпали в Некоузском, Мышкинском и Брейтовском округах. Сейчас специалисты уточняют места загрязнения. После обследования территорий власти проведут заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и определят меры по ликвидации последствий.

Населенные пункты, жители которых сообщали о черных осадках

Источник:

Yandex / map

Всю информацию о ЧП в Ярославской области публикуем в онлайн-трансляции.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Нефтяной дождь Пожар
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