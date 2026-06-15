«Ситуация находится под контролем»: после «нефтяного дождя» в Ярославской области проверяют воздух и воду

Ситуация находится под контролем. Все профильные ведомства работают на месте. Первоочередными задачами для нас являются недопущение распространения загрязнения и минимизация вреда окружающей среде. Проводится мониторинг качества воды и воздуха. Принятые меры направлены в первую очередь на то, чтобы локализовать угрозу и защитить водные ресурсы. Мы будем держать ситуацию на особом контроле до полного завершения всех работ по ликвидации последствий и восстановлению территории.