«Почему я молчала?» Лариса Долина выступит с заявлением после скандала с продажей квартиры: где и когда смотреть обращение

Долина уже предложила покупательнице своей квартиры поэтапно вернуть деньги Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Певица Лариса Долина прервет молчание после скандала с продажей квартиры в выпуске ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале. Артистка раскроет детали мошеннической схемы, в которую попала, и сделает важное заявление.

«Почему я молчала всё это долгое время? Потому что сначала я была в шоке. Я была в таком шоковом состоянии, что не понимала, как мне жить дальше. Потом, когда начались судебные разбирательства, я в интересах следствия… я подписку дала о неразглашении», — рассказала Долина ведущему программы Дмитрию Борисову.

Спецвыпуск «Пусть говорят» можно будет увидеть на Первом канале сегодня, 5 декабря, в 21:45 мск.

Ранее мы рассказывали, что Лариса Долина решила вернуть деньги покупательнице своей квартиры Полине Лурье. Народная артистка хочет сделать это в рамках мирового соглашения, поэтапно перечисляя ей сумму в 112 миллионов рублей.