«Почему я молчала?» Лариса Долина выступит с заявлением после скандала с продажей квартиры: где и когда смотреть обращение

Певица Лариса Долина прервет молчание после скандала с продажей квартиры в выпуске ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале. Артистка раскроет детали мошеннической схемы, в которую попала, и сделает важное заявление.
«Почему я молчала всё это долгое время? Потому что сначала я была в шоке. Я была в таком шоковом состоянии, что не понимала, как мне жить дальше. Потом, когда начались судебные разбирательства, я в интересах следствия… я подписку дала о неразглашении», — рассказала Долина ведущему программы Дмитрию Борисову.
Спецвыпуск «Пусть говорят» можно будет увидеть на Первом канале сегодня, 5 декабря, в 21:45 мск.
Ранее мы рассказывали, что Лариса Долина решила вернуть деньги покупательнице своей квартиры Полине Лурье. Народная артистка хочет сделать это в рамках мирового соглашения, поэтапно перечисляя ей сумму в 112 миллионов рублей.
Напомним, история началась летом 2024 года. Тогда Лариса Долина продала квартиру в элитном ЖК в Хамовниках, но затем призналась, что стала жертвой мошенников, потеряв более 100 миллионов рублей и жилье площадью около 200 квадратов. В итоге суд вернул ей недвижимость. Четверым участникам сделки назначили до семи лет колонии. Покупательница Полина Лурье осталась и без квартиры, и без денег.