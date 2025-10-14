Силовики окружили автомобиль бизнесмена в центре Ярославля: что случилось

В Ярославле бизнесмена заподозрили в неуплате налогов Источник: СУ СК России по Ярославской области / Telegram

В Ярославле бизнесмена, занимающегося оптовой торговлей листовым стеклом, заподозрили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

«По материалам, поступившим из регионального УФНС, возбуждено уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организаций. По версии следствия, в период с января 2020 года по март 2023 года генеральный директор компании путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 125 миллионов рублей», — сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области 14 октября.

В СК добавили, что у бизнесмена провели обыски, была изъята документация организации. Сейчас следователи изучают финансовую отчетность, проводят другие действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Также по ходатайству следователя суд наложил арест на автомобиль подозреваемого и материальные ценности организации. Предполагается, что эти вещи могут быть использованы для возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе.

Как пояснили порталу 76.RU в Следственном комитете России по Ярославской области, автомобиль подозреваемого перед арестом осмотрели. Судя по опубликованным оперативным кадрам, это произошло практически в самом центре города — у ТЦ «Флагман» на пересечении улиц Республиканской и Победы.