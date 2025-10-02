НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Криминал Эксклюзив «Почему так халатно отнеслись к этому отморозку?» Сотрудница банка три месяца просила защитить ее от убийцы

«Почему так халатно отнеслись к этому отморозку?» Сотрудница банка три месяца просила защитить ее от убийцы

39-летняя Наталья Паскова неоднократно жаловалась на неадекватное поведение подчиненного в службу безопасности. В итоге он пришел к ней с ножом

178
39-летнюю Наталью зарезали на ее рабочем месте | Источник: соцсети Натальи Пасковой; Прокуратура Москвы / T.me39-летнюю Наталью зарезали на ее рабочем месте | Источник: соцсети Натальи Пасковой; Прокуратура Москвы / T.me

39-летнюю Наталью зарезали на ее рабочем месте

Источник:

соцсети Натальи Пасковой; Прокуратура Москвы / T.me

Муж сотрудницы столичного банка Натальи Пасковой, которую накануне на рабочем месте убил подчиненный, сообщил MSK1.RU, что его жена много раз жаловалась на задержанного Константина Топорова. Но ни служба безопасности, ни региональный менеджер не реагировали на ее слова. В итоге 30 сентября Топоров пришел к бывшей начальнице с кухонным ножом.

«Последние три месяца он доставал всех сотрудников, были жалобы и от клиентов. Наташа говорила, что в службе безопасности на это никто не реагировал. Также жена писала региональному менеджеру, он знал о поведении Топорова. Почему так халатно отнеслись к этому отморозку?» — рассказал MSK1.RU муж убитой Алишер Халилов.

Он несколько раз посылал всех коллег и Наташу непосредственно. Я хотел сам прийти [разобраться], но она меня не пускала. Наташа очень дорожила репутацией.

Алишер Халилов

муж убитой сотрудницы банка

Сразу же после расправы Топорова задержали. На допросе в Следственном комитете он заявил, что в коллективе над ним издевались и что к нему применили четыре дисциплинарных взыскания, которые он считает «незаконными».

Константин дал признательные показания, но так и не смог ответить, зачем убил Наталью. Злоумышленнику предъявили обвинение по статье об убийстве (105 УК РФ). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

«Да никто над ним не издевался. Он просто отморозок обиженный жизнью», — парировал в разговоре с корреспондентом MSK1.RU Алишер Халилов.

У супругов остался 9-летний ребенок. В разговоре с корреспондентом MSK1.RU Халилов признался, что не представляет, как сказать сыну о смерти мамы.

Что известно о жестоком убийстве сотрудницы банка в Москве

Источник:

MSK1.RU

«Сыну еще не сказал о смерти его мамы. Когда состоятся похороны и прощание, тоже пока не в курсе. Нам не отдали еще тело Наташи», — сказал MSK1.RU Алишер.

Напомним, расправа произошла 30 сентября в офисе крупного банка на Автозаводской. Уволенный сотрудник банка Константин Топоров пришел днем в отделение и зарезал свою начальницу — замдиректора филиала Наталью Паскову. Подробнее мы рассказывали в онлайн-репортаже.

Силовики публиковали момент нападения. Также мы рассказывали, что известно о Константине Топорове и его семье.

Все новости по теме вы можете найти в отдельном сюжете.

ПО ТЕМЕ
Елена ХалматоваЕлена Халматова
Елена Халматова
корреспондент MSK1.RU
