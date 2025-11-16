Улочки из «Аладдина» и миллионные штрафы. Отдых в Узбекистане — что посмотреть, что попробовать и сколько это стоит

Мечеть Калян в Бухаре Источник: captainu_lyalya / T.me

Жительница Краснодара Юлия вместе с мужем этой осенью впервые побывала в Узбекистане. 93.RU публикуют подробный рассказ о путешествии по колоритной стране Средней Азии.

Попали на первый рейс Краснодар — Ташкент

Мы не смотрим тревел-блогеров и не особо слушаем советы. Путешествуем рандомно, исходя из наших возможностей и желания. Я выросла на книге Леонида Соловьева «Повесть о Ходже Насреддине» и давно хотела побывать в Узбекистане. Мой муж вообще в Средней Азии никогда не был.

Этой осенью мои родственники из Казахстана предложили сгонять в Узбекистан, и мы поддержали идею. Поехать вместе — это бюджетнее, хотя бы с точки зрения аренды авто. Как раз открылся аэропорт Краснодара и появились первые рейсы в Ташкент. Так что мы собрали рюкзаки, чтоб не возиться с багажом, и вперед.

Еще раз отмечу, что мы заранее ничего не изучали и не читали. И в первый раз за практику наших путешествий это сыграло с нами некоторую шутку.

Юлия вместе с мужем этой осенью впервые побывала в Узбекистане

Краснодарский аэропорт нас огорчил. Шокирующая очередь длиной в два зала. Причина — таможенный контроль по одному с вещами через рамку, который проходишь ДО (!) стоек регистрации на рейс, а не ПОСЛЕ, как в других аэропортах. Узкие старые залы, сквозняки, туалет на одну кабинку на несколько сотен человек в очереди. Естественно, напряженная атмосфера, недовольные пассажиры. Не уровень международного аэропорта. Зато рейс позиционировался как первый в Узбекистан после большого перерыва, стояли операторы с камерами, шарики повесили.

Медресе Тилля-Кари на площади Регистан в Самарканде

Сели в самолет и были впечатлены обслуживанием Uzbekistan Airways. Мы летали разными авиалиниями, но нигде не было такого уровня заботы и качества питания. Отличное горячее, греческий салат, самса, разные закуски, узбекский виноград, вкусный кофе. Стюардессы подавали еду в национальных костюмах. Всем пассажирам предложили пледы и подушки, особенно были внимательны к пассажирам с детьми. Прекрасный полет. Напоминает австрийские авиалинии, когда они еще летали в Краснодар.

4 часа — и мы в аэропорту Ташкента. Это было первое, что нас порадовало в стране, — он современный, просторный, комфортабельный… Скорость прохождения паспортного контроля — как в Стамбуле. Я была поражена, что на стойке таможенника есть кнопка оценки работы этого таможенника. И она работает!

Немного денег поменяли в аэропорту — рубли на сумы. Поменяли 7 тысяч рублей. Курс 1 к 150 — и на руки тебе выдают буквально миллион. Потребовалось немного времени, чтобы начать ориентироваться в местных ценах и расчетах.

В городе купили местную туристическую симку и раздавали интернет на второй смартфон. Так выходит гораздо дешевле, чем платить за роуминг. Симка оператора Ucell с пакетом интернета 85 Гб действует 3 месяца, и заплатили за нее мы около 400 рублей.

Культура вождения: поворотники имеют нулевую популярность

Еще в аэропорту увидели стойку прокатной компании. Начали разговор на английском, но сотрудник фирмы сказал нам, что можно и на русском. С языком вообще особых проблем за неделю не было, все хорошо разговаривают на русском.

Мы планировали выезжать в Самарканд на следующий день, и машину нам подогнали к отелю. Это была Toyota Corolla 2023 года. Стоимость аренды — 980 000 сум за сутки. Это около 6500 рублей. Депозита и ограничения по пробегу нет, но есть нюанс — лобовое стекло и колеса не входят в страховку.

Хлопковые поля в Узбекистане

Выдвинулись в Самарканд. Расстояние порядка 300 километров, мы преодолели его часов за 6. Ехали не спеша, останавливались, фотографировались. Купили дыню, пили сок из свежих гранатов, бродили по хлопковому полю. Перекусить всегда стараемся не в туристических местах, а там, куда ходят сами местные. Так мы попали в придорожное кафе, где парень делает потрясающую самсу в тандыре. При этом других блюд в заведении у него в принципе нет.

Доехали до Самарканда, периодически меняясь, чтобы не уставать. В городах дороги прекрасные — качественные, широкие. За пределами населенных пунктов — неидеальные. Нет глубоких ям или волн из асфальта, но иногда попадаются участки, сравнимые со стиральной доской.

Так местами выглядела трасса

Пейзаж между Ташкентом и Самаркандом достаточно однообразный, степной. Впрочем, не настолько суровый в своем однообразии как, например, в Западном Казахстане. Местами я приходила в восторг от обилия зелени и деревьев — почти краснодарская осень. А перед Самаркандом попался неожиданно живописный участок — низкие, но выразительные горы, скальные разломы черного и бурого цвета и даже неглубокий каньон вдалеке.

Скалы по дороге в Самарканд

Люди ездят вроде бы аккуратно, но поворотники имеют нулевую популярность. Единичные случаи использования — в городе. На трассах норма — обгоны с правой стороны, двойные обгоны. Сигналить при любых маневрах — тоже стандартная практика. Еще особенность: когда водители тормозят на пешеходных переходах или перед неявным препятствием или помехой, они включают аварийку. Мы взяли эту привычку себе на вооружение, она очень удобная, помогает тому, кто едет за тобой.

Ехали мы с навигатором «Яндекса», проблем по маршруту не было, сеть везде ловит хорошо.

Из нюансов: в городах по обочинам дорог, прямо вдоль проезжей части, идут арыки шириной сантиметров 20–30. Глубина — даже проверять не хочется, но ощутимая. Ногой провалишься — сломаешь, на машине — не выедешь. При парковке и маневрах требуется осторожность.

Самарканд: шедевры монументального зодчества

В Самарканде сняли отель с узбекским колоритом: здание с внутренним двориком-колодцем, где растет большое дерево хурмы. Отдохнули, нашли местный ресторан. По классике в меню были плов, манты, самса. Приятно удивило местное пиво Sarbast — отличный вкус и на розлив, и в бутылочном варианте.

Большую часть времени в Самарканде потратили на неспешный осмотр шедевров монументального зодчества на площади Регистан. Там находятся три медресе абсолютно непередаваемой красоты и масштаба. После Регистана успели заглянуть на яркий самаркандский базар и насладиться богатыми красками Азии.

Медресе Шердор на площади Регистан

Здесь хочется сказать про нашу формулу-принцип путешествия, которую мы выработали на протяжении последних трех лет — от Марокко до Турции. Это бесцельность и неторопливость. То есть у нас нет строгой цели посетить конкретные места, посетить по списку исторические достопримечательности или ехать по графику с точными датами. Строгое расписание убивает магию путешествия, превращая его в очередной стресс. Мы не торопимся и никого не торопим, если едем компанией. Если этот принцип соблюдать, то всем комфортно. Более того, когда ты не спешишь и сердце твое открыто, с тобой происходит самое лучшее.

В Самарканде понравилось всё, особенно климат — сухой, комфортный. Мы как раз попали, когда не было осадков, светило солнце и была чудесная осенняя погода.

Бухара: узкий лабиринт улочек и отреставрированные здания

На следующий день мы отправились в Бухару. Дорога прямая, 270 километров, в пути около 5 часов. И вновь пейзажи всё отчетливее напоминали Казахстан… Новые районы Бухары выглядят очень современно. И мы немного растерялись. Признаться, мы ждали сказочных видов, как в «Аладдине» или «Шахерезаде». А это типичный город с современными зданиями и широкими улицами. Добрались в поисках отеля в историческую часть, и всё стало на свои места — вокруг домики-мазанки, узкий лабиринт улочек, куда с трудом пробивается закатное солнце.

Может, и не «Аладдин», но те самые бухарские дворы с низкими саманными стенами, через которые мог заглянуть прохожий, с запахом лепешек из проулка и цветущими абрикосовыми деревьями, под которыми когда-то сидел сам Ходжа Насреддин, ожили в моей голове.

Медресе Чор Минор в Бухаре

Заселившись в отель, мы пошли гулять. И в центре поймали вау-эффект: красивые отреставрированные здания, подсветка, музыка… Встретили и монумент самого Ходжи Насреддина на ослике. Одного вечера для Бухары было катастрофически мало, и конечно, мы остались на вторую ночь.

К слову про бесцельность и неторопливость. На второй вечер мы гуляли в старом центре Бухары и забрели на интерактивную выставку. Комплекс инсталляций с уникальным художественным разнообразием. Мужу напомнило музей Ельцина в Екатеринбурге. В одной каменной келье показывают анимационные ролики, в другой — арт-объекты, скульптуры, керамика. Как оказалось позже, мы случайно попали на потрясающее по значимости и масштабу культурное событие — Бухарское биеннале современного искусства. Силу эмоционального воздействия некоторых объектов биеннале сложно передать словами. Удивительное место.

В Бухару (как, впрочем, и в Самарканд) мы бы вернулись еще, потому что не успели всё посмотреть.

Ташкент: зеленая современная столица

Из Бухары мы по той же дороге поехали обратно в Ташкент. Выехали рано утром, дорога заняла примерно 9 часов. Проехали больше 600 километров. По пути заехали в Самарканд пообедать. Часам к трем в итоге были в Ташкенте, заселились в отель и вечером пошли гулять.

Ташкент впечатлил. Это огромный столичный город. Это особенно интересно, когда ты не готовишься к поездке и увиденное тебя еще больше впечатляет. Столица очень зеленая, заведения на любой вкус, молодежь играет в баскетбол, кругом фонтаны… Посетили в центре «Ташкент Сити Парк». Современный, классный, но, конечно, не такой концептуальный, как у Галицкого (знаменитый парк Галицкого в Краснодаре. — Прим. ред.).

В какой-то момент показалось, что мы в Москве. Очень впечатлил город. Ташкент заслуживает большего внимания. Но пока что у нас было мало времени.

Еще из интересного: успели попробовать местный сорт дыни «старая бабушка» — с коркой, как броня. Таких дынь мы никогда не ели. На вкус сочнее, чем наши «колхозницы», но не такая сладкая.

Что по ценам?

Средний чек в ресторане, чтобы вкусно поесть, колеблется в диапазоне 2500–4500 рублей на четверых — в зависимости от заведения. Кофе стоит от 100 до 250 рублей, самса — в пределах 150 рублей.

Порция божественного плова на рынке Бухары прямо из казана — 260 рублей (хватило одной порции на двоих). Добавить чай и салат из овощей — будет 300 рублей. История приготовления плова — бесплатно.

Это немного дешевле, чем в Турции или Грузии, но опять же — зависит от конкретного места и вкусовых предпочтений. Такие цены можно найти и в Грузии, и в Турции. В Краснодаре — едва ли.

На жилье цены разные, мы искали, ориентируясь на бюджет 30–50 долларов за ночь.

Сколько стоит путешествие Перелет в одну сторону (цены на середину декабря): из Краснодара — от 16 500 рублей; из Москвы — от 11 150 рублей с пересадкой, от 21 175 рублей — прямой.

Жилье — 40–50 долларов за ночь (около 4000 рублей).

Аренда авто — около 6500 рублей в сутки.

Средний чек в ресторане — от 2500 рублей на четверых.

Кофе — от 100 рублей.

Плов в местном заведении

Миллионные штрафы

В конце путешествия сдаем машину обратно в прокатный сервис. И тут было интересно. Ребята говорят, что штрафы набежали. Думаем, ну хорошо, бывает. Ездили аккуратно, держались в общем потоке. Превышали в пределах 10–20 км/ч, как и местные. И тут они говорят нам: «С вас N миллионов штрафа». Что?! Они показывают фото с камер, постановления… Везде — превышение скорости. Но ведь мы видели знаки 70 и 100, держались в потоке… Да и «Яндекс» предупреждал.

В России превышение считается от 20 км/ч — условно знак 90, но можешь ехать 110. А в Узбекистане, как оказалось, минимальный порог составляет 5 км/ч. Вот и «набежало» за неделю. А ребята же сначала озвучили в сумах: «С вас N миллионов». И в моменте это был шок! Потом уже на рубли перевели, сумма оказалась не намного приятнее, но хотя бы без миллионов. Сопоставима с арендой автомобиля на несколько дней… Такой вот опыт. Но виноваты, конечно, сами — надо было читать базовые ПДД.

Долетели мы до Краснодара на прекрасном самолете Uzbekistan Airways. И опять окунулись в атмосферу нашего аэропорта. Постояли на границе, окошек работает мало. Когда из пары сотен человек остался десяток пассажиров — открыли еще два окна. Почему так? Граждан Узбекистана выдергивали из толпы отдельно и уводили на проверку, что очень контрастировало с проверкой граждан разных государств в других странах.

На будущее решили, что посетим в Узбекистане Хиву и Коканд, куда мы не доехали в этот раз. По возможности еще раз заглянем в Ташкент и Бухару. Машину не будем брать на всё время: внутреннее авиасообщение Узбекистана очень дешевое, и во многих городах есть аэропорты. Так что машину можно взять на короткий километраж. Мы постараемся вернуться в прекрасный Узбекистан, но уже с учетом всех моментов.

