Стоят под солнцем и дождем: пассажиры в Ярославле пожаловались на пропавшую остановку

Уже несколько месяцев на остановке у ЯМЗ нет павильона для пассажиров Источник: Жесть Ярославль / Max.ru

В Ярославле на остановке «Моторный завод» в сторону Дзержинского района уже несколько месяцев отсутствует остановочный павильон. Пассажирам негде укрыться от дождя, ветра и палящего солнца.

«Сколько можно издеваться над людьми! С декабря люди стоят под открытым небом! Ни одной урны! Окурки и бутылки под ногами!», — пожаловались ярославцы в соцсетях.

В мэрии Ярославля прокомментировали ситуацию.

«Ранее на данной остановке размещался нестационарный торговый объект. Срок аренды с его владельцем закончился. В настоящее время проходит процедура закупки двух новых павильонов. Один из них будет установлен в этом месте. Срок установки будет известен после заключения контракта», — сообщили порталу 76.RU в пресс-службе городской администрации.