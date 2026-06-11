НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+27°C

Сейчас в Ярославле
Погода+27°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +26

3 м/c,

сев.

 754мм 42%
Подробнее
5 Пробки
USD 71,79
EUR 83,08
Дело против следователя
Убрали регистратуры
Где отдохнуть этим летом
Сурин поедет в США
Как следить за своим самочувствием
Афиша на выходные
История успеха Мирона Проворова
Последствия атаки БПЛА
Изнанка «Премии Муз-ТВ»
Дороги и транспорт Стоят под солнцем и дождем: пассажиры в Ярославле пожаловались на пропавшую остановку

Стоят под солнцем и дождем: пассажиры в Ярославле пожаловались на пропавшую остановку

В мэрии рассказали, когда её установят

33
Уже несколько месяцев на остановке у ЯМЗ нет павильона для пассажиров | Источник: Жесть Ярославль / Max.ruУже несколько месяцев на остановке у ЯМЗ нет павильона для пассажиров | Источник: Жесть Ярославль / Max.ru

Уже несколько месяцев на остановке у ЯМЗ нет павильона для пассажиров

Источник:

Жесть Ярославль / Max.ru

В Ярославле на остановке «Моторный завод» в сторону Дзержинского района уже несколько месяцев отсутствует остановочный павильон. Пассажирам негде укрыться от дождя, ветра и палящего солнца.

«Сколько можно издеваться над людьми! С декабря люди стоят под открытым небом! Ни одной урны! Окурки и бутылки под ногами!», — пожаловались ярославцы в соцсетях.

В мэрии Ярославля прокомментировали ситуацию.

«Ранее на данной остановке размещался нестационарный торговый объект. Срок аренды с его владельцем закончился. В настоящее время проходит процедура закупки двух новых павильонов. Один из них будет установлен в этом месте. Срок установки будет известен после заключения контракта», — сообщили порталу 76.RU в пресс-службе городской администрации.

Напомним, мы писали, что на многих новых остановках общественного транспорта в Ярославле не работают электронные табло, которые должны показывать расписание. Пока на них выводятся только дата и время. В пресс-службе регионального Министерства дорожного хозяйства и транспорта пояснили, что идет подключение табло к единой навигационной системе. Часть новых остановочных комплексов уже полностью интегрирована в систему и полноценно функционируют.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Остановка
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Включить фоном и начать уборку»: что не так с фильмом «Майкл», переснятым по требованию семьи
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Атмосферная провинция с вкусными калачами: что стоит увидеть в Коломне
Юрий Скородумов
Корреспондент
Мнение
«После зависимости не вижу будущего». Подсел на онлайн-казино, проиграл миллионы и потерял доверие близких — история лудомана
Анонимный автор
Мнение
«Это просто маркетплейс мужиков»: как журналистка искала любовь в приложении для знакомств, но удалила профиль
Василина Березкина
Мнение
«Бразды пушистые» как котики. Филолог — о том, как заинтересовать ребенка чтением и научить его понимать Пушкина
Екатерина Николаева
Автор мнения
Рекомендуем