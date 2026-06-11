Стоят под солнцем и дождем: пассажиры в Ярославле пожаловались на пропавшую остановку

В Ярославле на остановке «Моторный завод» в сторону Дзержинского района уже несколько месяцев отсутствует остановочный павильон. Пассажирам негде укрыться от дождя, ветра и палящего солнца.
«Сколько можно издеваться над людьми! С декабря люди стоят под открытым небом! Ни одной урны! Окурки и бутылки под ногами!», — пожаловались ярославцы в соцсетях.
В мэрии Ярославля прокомментировали ситуацию.
«Ранее на данной остановке размещался нестационарный торговый объект. Срок аренды с его владельцем закончился. В настоящее время проходит процедура закупки двух новых павильонов. Один из них будет установлен в этом месте. Срок установки будет известен после заключения контракта», — сообщили порталу 76.RU в пресс-службе городской администрации.
Напомним, мы писали, что на многих новых остановках общественного транспорта в Ярославле не работают электронные табло, которые должны показывать расписание. Пока на них выводятся только дата и время. В пресс-службе регионального Министерства дорожного хозяйства и транспорта пояснили, что идет подключение табло к единой навигационной системе. Часть новых остановочных комплексов уже полностью интегрирована в систему и полноценно функционируют.