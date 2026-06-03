«Время и на телефоне посмотреть можно»: ярославцы возмутились ноу-хау на остановках

Ярославцы пожаловались на неработающие табло с электронным расписанием Источник: читатель 76.RU

Ярославцы обратили внимание на неработающие электронные табло на остановках. Проблема с техникой возникла в комплексах «Октябрьская площадь» и «Большая Федоровская» в сторону центра.

«На остановках установили модное расписание транспорта, вот только табло висят не первый месяц, а все не работают. Время и дату и на телефоне посмотреть можно», — пожаловалась ярославна.

Ранее в областном Министерстве дорожного хозяйства и транспорта обещали подключить табло к концу апреля. Напомним, всего для города закупили 29 пунктов с электронным расписанием, на это потратили 44 миллиона рублей. Установка началась в 2024 году.

Интересно, что на некоторых остановках подключение прошло без проблем. Например, на остановке «Улица Чайковского» расписание транспорта можно увидеть онлайн. В рабочем состоянии и табло на остановках на Московском проспекте.

«Информационные табло смонтированы и запитаны к сетям, сейчас на них выводятся текущие время и дата. Параллельно муниципалитетами продолжаются работы по подключению табло к единой навигационной системе оператора, что позволит отображать расписание движения общественного транспорта региона. Часть новых остановочных комплексов уже полностью интегрирована в систему и полноценно функционируют», — так объяснили проблему в пресс-службе Миндортранса.