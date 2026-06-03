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Дороги и транспорт «Время и на телефоне посмотреть можно»: ярославцы возмутились ноу-хау на остановках

«Время и на телефоне посмотреть можно»: ярославцы возмутились ноу-хау на остановках

Власти объяснили, почему до сих пор не работает электронное расписание

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Ярославцы пожаловались на неработающие табло с электронным расписанием | Источник: читатель 76.RUЯрославцы пожаловались на неработающие табло с электронным расписанием | Источник: читатель 76.RU

Ярославцы пожаловались на неработающие табло с электронным расписанием

Источник:

читатель 76.RU

Ярославцы обратили внимание на неработающие электронные табло на остановках. Проблема с техникой возникла в комплексах «Октябрьская площадь» и «Большая Федоровская» в сторону центра.

«На остановках установили модное расписание транспорта, вот только табло висят не первый месяц, а все не работают. Время и дату и на телефоне посмотреть можно», — пожаловалась ярославна.

Ранее в областном Министерстве дорожного хозяйства и транспорта обещали подключить табло к концу апреля. Напомним, всего для города закупили 29 пунктов с электронным расписанием, на это потратили 44 миллиона рублей. Установка началась в 2024 году.

Интересно, что на некоторых остановках подключение прошло без проблем. Например, на остановке «Улица Чайковского» расписание транспорта можно увидеть онлайн. В рабочем состоянии и табло на остановках на Московском проспекте.

«Информационные табло смонтированы и запитаны к сетям, сейчас на них выводятся текущие время и дата. Параллельно муниципалитетами продолжаются работы по подключению табло к единой навигационной системе оператора, что позволит отображать расписание движения общественного транспорта региона. Часть новых остановочных комплексов уже полностью интегрирована в систему и полноценно функционируют», — так объяснили проблему в пресс-службе Миндортранса.

Как считаете, нужно электронное расписание на остановках?

Да, это очень удобно
Можно было обойтись и без этого
Затрудняюсь ответить
Своим мнением поделюсь в комментариях
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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Остановка Общественный транспорт Электронное табло Расписание общественного транспорта
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Комментарии
10
Гость
1 час
Дэнги освоены , дэнэг больше нэт
Гость
1 час
Табло надо поменять вместе с остановками и плиткой.
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Гость
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